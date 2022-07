В Териберке завершился Арктический фестиваль

Фото: Фонд Росконгресса

VII Арктический фестиваль «Териберка» собрал лучших музыкантов со всей страны, представил изысканную северную кухню от известных мурманских рестораторов и привлек рекордное количество зрителей: 10 500 человек из 34 российских регионов. Участники дискуссий деловой программы обсудили развитие и популяризацию северных регионов, как направлений событийного и экотуризма. Мероприятие состоялось в Мурманской области 16-17 июля в рамках культурной программы председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 гг. Оператором событий председательства выступает Фонд Росконгресс.

«Проведение форумов и фестивалей в Арктике позволяет вовлечь в обсуждение актуальных тем арктической повестки как широкий круг экспертов, так и непосредственно жителей Севера. Такие мероприятия имеют важное значение для развития связанных с событийным туризмом сервисов, популяризации ключевых туристических магнитов наших арктических территорий. Это отличная возможность не только обменяться опытом, получить новые знания, но и позагорать на арктическом пляже или почувствовать Арктику на вкус в прямом смысле этого слова, продегустировав уникальную арктическую кухню», — отметил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

По его словам, успешный опыт проведения фестиваля показывает, что территории, удаленные от крупных городов, могут жить полноценной самобытной жизнью, развиваться, привлекая не только туристов, но и объединяя вокруг себя талантливых и активных людей.

«Из маленького локального мероприятия фестиваль за 7 лет разросся в точку притяжения северян и туристов со всей России — 10,5 тысяч гостей в этом году! А Териберка входит в ТОП-20 лучших мест для путешествий в России. Путешествовать, отдыхать и развлекаться в Заполярье — это модный тренд последних лет. Мы разворачиваем мир на Север! Очень здорово, что появился огромный спрос на Арктическую кухню. Это дает значительный стимул для развития хозяйств. Для нас, конечно, в этом направлении ближайшие цели — это здоровая конкуренция, качество сервиса и адекватные цены», — сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В деловую программу фестиваля вошли четыре дискуссии, посвященные различным направлениям туризма, а также арктической кухне. Основными темами для обсуждения на сессии «Экологический туризм — основа устойчивого развития региона» стали способы вовлечения граждан в процесс создания турпродуктов на Севере. В ходе других событий деловой программы эксперты затронули вопросы выработки единых стандартов организации мероприятий для туристов, а также представили лучшие практики проекта «Арктическая кухня» в Мурманской области.

Культурная программа фестиваля включила выступление 13 музыкальных коллективов и исполнителей. Хедлайнерами стали группы The Hatters, Cheese People, «Вельвет», проект Drummatix и певица Линда. Участие в фестивале также приняли группы «Почтовая служба Бангкока», Zoch, «Смола», FILIPP.CHIC, «Харвест», Юхим и Suspect Under Pressure (SUP). Помимо этого, в рамках «Териберки» 16 июля прошел фестиваль электронной музыки FORMAT.

Организаторы предложили посетителям выбрать осознанный образ жизни и экомышление в качестве новых трендов. Гости фестиваля смогли познакомиться с блюдами северных территорий в ходе Гастрономического фестиваля «Вкус Арктики», меню которого было сформировано 30 представителями ресторанной индустрии Мурманской области. Ими для посетителей фестиваля были приготовлены 25 000 порций блюд и 15 000 порций напитков.

Кроме того, в течение двух дней «Териберки» гости могли принять участие в конной или пешей прогулке по парку и экологической акции «Беги, собирай», а также посетить различные мастер-классы и экскурсии. В частности, на видовой точке «Кладбище кораблей» прошли поэтические чтения, театральные перформансы и моноспектакли. В общей сложности гости фестиваля посетили восемь экскурсий с ученым по природному парку, приняли участие в 100 мастер-классах и посмотрели 360 минут фильмов об Арктике.

В 2021 году в «Териберке» приняли участие свыше 5 000 участников из 27 регионов России. В прошлом году фестиваль стал лауреатом премии Русского географического общества в номинации «Лучший туристический проект», а также победил в Национальной премии «События России» в номинации «Культура. Концерты и музыкальные фестивали».

Организаторы мероприятия: Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Комитет по туризму Мурманской области. Операторами фестиваля являются Фонд Росконгресс и АНО «Мурманконгресс».