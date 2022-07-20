Спасибо за то, что «пашете под пулями»

Российская армия пришла в раздираемую противоречиями страну, чтобы очистить ее от фашизма Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Не ждать, а помогать

У сегодняшней спецоперации на Украине – особый смысл. И не потому, что российская армия пришла в раздираемую противоречиями страну, чтоб, наконец, очистить ее от «ржавчины» фашизма и остановить почти болезненную агрессию Киева в адрес мирных жителей Донбасса. В этих намерениях России как раз ничего особенного нет. Они очевидны и понятны большинству сознательных граждан. А то немногое меньшинство, которое поначалу выскакивало с возмущенными псевдопацифистскими выкриками, уже сидит и помалкивают. Крикунов с головой накрыла народная волна всеобщего одобрения и поддержки и самой спецоперации, и военных, выполняющих свою непростую и опасную работу, пока другие греют бока на дачах, попивают кофе в кафе и прогуливаются по паркам с собаками, наслаждаясь свежим воздухом. Особенный смысл военной операции в том, что она показала, как армия – обычные вояки, которые, как сказал президент Путин «пашут под пулями», может сплоить вокруг себя народ, если выступает за правое дело. Никогда раньше она не становилась центом такого ментального единения миллионов людей, которые еще вчера жили каждый своими интересами. Даже, как бы это кощунственно не звучало, в годы Великой Отечественной. Тогда на кону стояло выживание страны, и все было для фронта и победы, и солдаты – братишки-ребятушки, были родными каждому, но настроение в обществе было другое. Напряженное, гнетуще. Сегодня народ помогает военным. Каждый в меру своих сил. Кто - добрым словом, кто- полезным делом приближает победу. Ведь внимание, одобрение и любовь народа – это то самый тыл, который у солдата должен быть крепким. Его военный человек, каждый день находясь под пулями, чувствует каждой своей клеточкой.

- Люди верят в армию, они знают, как она может работать, - сказал в одном из интервью политолог Александр Асафов.

«За Россию, за армию! Ура!»

Эта вера и поддержка – и есть то, что Владимир Путин на недавней встрече с руководителями фракций в Госдуме, очень точно назвал «дыханием Родины». Оно везде. В полных добрых слов постах в соцсетях, детских рисунках и письмах, которые с первых дней операции, благодаря общественникам, приходят на передовую из всех российских регионов. А еще - в патриотических граффити уличных художников, тематических автопробегах и марафонах, масштабных и совсем мелких акциях, спортивных соревнованиях и флешмобах, посвященным героям-освободителям. Один такой недавно, например, провели Нижегородские волонтеры, выстроившись в символ "V", а машины поставив в форме "Z".

- Буквально вчера в родные края вернулся ОМОН Росгвардии. Они вернулись героями. Они сражались за Родину. Поддержим наших! За Россию, за армию. Ура! - сказали волонтеры на видео, которое сняли в конце флешмоба.

Крошечный пример, а военным это важно. Знак того, что про них помнят, им верят, на нах надеются, их ждут.

«Спасибо, родные!»

Душевно военнослужащих и росгвардейцев, возвращающихся с передовой, встречают по всей стране. С цветами, музыкой и слезами счастья. Не преувеличение – правда. Ребят -военных обнимают, как родных, благодарят.

«Спасибо, родные!» - такими словами и приветствовали жители Липецка бойцов СОБР «Феникс» и ОМОН «Легион» Росгвардии по Липецкой области, когда те вернулись домой после выполнения боевых заданий на Украине.

- Невероятное счастье увидеть наших замечательных ребят и их командиров! – расчувствовавшись сказала жительница Липецка Ольга Морозова, пришедшая, как и стони других горожан, поприветствовать служивых к памятнику танка. - Я верю, что наша армия все делает правильно. Никогда не думала, что буду плакать от того, что меня переполняет чувство гордости за российских военных. Думала, я далека от всего этого. Но когда на Украине и на Донбассе случилось то, что случилось, поняла, что нет. Чувствую себя сейчас часть чего-то огромного, важного и очень сильного. Непобедимого.

Общенациональная повестка

Более того, поддержка армии со стороны населения за 4,5 месяца, которые длится спецоперация, только крепнет и набирает масштаб. Согласно опросам ВЦИОМ, только за первый месяц спецоперации, веря россиян в нее саму и военных, которые в ней участвуют, выросла на 9 % и составила 74 % граждан России. Это данные за март. Сейчас июль и цифра растет: прямо пропорционально сознательности россиян и принципиальности позиции президента Путина, который в их сплоченности вокруг армии видит потенциал для разработки масштабной общенациональной повестки поддержки вооруженных сил.

- Чем больше люди узнают о том, что происходит на Донбасса, о том, что совершают националистические батальоны, тем сильнее их поддержка, - прокомментировал СМИ ситуацию политолог, преподаватель Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов.

У народа увеличивается самосознание, люди сплачиваются вокруг армии. Как подчеркнул эксперт, народ видит, что вытворяет Запад, ведя против России гибридную войну, и понимает, против чего выступают российские солдаты и офицеры, а также чувствует, как президент страны ставит в приоритет защиту граждан от последствий внешнего давления и поддержку вооруженных сил. Не зря на том самом совещании с фракциями Владимир Путин сделал важное заявление о намерениях: «Нужна общенациональная повестка поддержки вооруженных сил. Это важно, чтобы наши воины чувствовали эту поддержку, это будет придавать им сил, это очень важно для достижения конечного результата».