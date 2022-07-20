Глава МЧС Донецкой республики стал Героем ДНР

Глава МЧС России Александр Куренков тепло поздравил Алексея Кострубицкого с присвоением звания Героя Донецкой Народной Республики. Фото: МЧС

В минувший вторник, 19 июля, в Москве прошли рабочие встречи Министра МЧС России, генерал-лейтенанта Александра Куренкова с руководителями спасательных ведомств Донбасса - ДНР Алексеем Кострубицким и ЛНР Евгением Кацаваловым.

Как сообщили нам в пресс-службе, «обсуждались вопросы эффективного взаимодействия по оказанию помощи населению народных республик».

- Всего с начала марта 540 колоннами доставлено почти 43 тысячи тонн гуманитарных грузов, - отметил Куренков. - Очищена территория на площади около 246 гектаров, обезврежено свыше 46 тысяч взрывоопасных предметов. Проводится санитарная обработка и обеспечение водоснабжения населенных пунктов. И эта работа продолжается…

Глава МЧС России тепло поздравил Алексея Кострубицкого с присвоением звания Героя Донецкой Народной Республики.

-Награда свидетельствует о мужестве, героизме и трудолюбии, которое вы проявили при исполнении служебного долга по защите населения Донецкой Народной Республики, - сказал генерал Куренков.

Главы спасательных ведомств ЛНР и ДНР, как передаёт пресс-служба, поблагодарили МЧС России и его руководителя «за своевременную помощь в решении вопросов безопасности», отметив оперативность и профессионализм российских спасателей.

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