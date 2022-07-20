Губернатор Виктор Томенко открыл «Шукшинские дни на Алтае» и кинофестиваль «Нравственность есть Правда»

Гости – писатели, актеры, режиссеры, продюсеры, жюри – прошли по красной дорожке. Открыл Шукшинский фестиваль глава региона. Он отметил, что в Алтайском крае Шукшинские дни на Алтае проводятся в 46-й раз. Запомнился юбилей Василия Макаровича, когда отмечали его 90-летие. И вот по прошествии трех лет в этом году вновь вернулись к масштабному формату проведения фестиваля.

«ЗНАЮТ, ЛЮБЯТ, ПОЧИТАЮТ»

«Шукшина знают, любят, почитают. Его творчество до сих пор и волнует, и вдохновляет людей. Заставляет нас вновь подумать о жизни, ее устройстве, ее смысле, о наших поступках на этой земле», - отметил губернатор.

Виктор Томенко поприветствовал писательскую делегацию Шукшинского фестиваля, отметив, что литературная часть будет проходить под знаком живого прямого диалога. Он выразил уверенность, что это будет интересно и полезно читателям и писателям.

«Я также приветствую здесь и режиссеров, актеров, всех, без которых съемочный процесс был бы невозможен. Безусловно, и членов жюри кинофестиваля. Для вас - это сложные дни, сложная работа. Но я убежден, что все картины, которые будут представлены на кинофестивале, получат свою профессиональную оценку. Как всегда, победа будет присуждена тому, кто ближе всего соответствует духу творчества Василия Макаровича, и нашему девизу: «Нравственность есть Правда».

Подведение итогов состоится в субботу, 23 июля, на горе Пикет в селе Сростки.

ВАЗА ИЗ РЕВНЕВСКОЙ ЯШМЫ

Губернатор Виктор Томенко объявил Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае» и XXIII Всероссийский Шукшинский кинофестиваль открытыми.

В дирекцию кинофестиваля поступило более 40 заявок для участия в конкурсной программе полнометражного игрового кино и более 190 — в конкурсной программе короткометражного игрового кино. Из России, стран ближнего зарубежья: Беларуси, Армении, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, так же — из Румынии, Великобритании, Франции и других стран. В основную программу фестиваля 2022 года вошли 11 картин полного метра.

В этом году на конкурс игрового короткометражного кино поступило около 200 работ, а в конкурсную афишу XXIV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля эксперты отобрали 10 фильмов.

Главный приз Всероссийского Шукшинского кинофестиваля «Нравственность есть Правда» - ваза из ревнёвской яшмы, специально изготовленная мастерами Колыванского камнерезного завода имени Ивана Ивановича Ползунова.

Три главных приза будут вручены по итогам фестиваля победителям конкурса в полном метре, коротком метре и специальный приз губернатора Алтайского края.