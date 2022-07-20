Бесконечная любовь к тортам: пять золотых правил кондитера

Возможно ли самому научиться готовить модные бенто-торты с фисташками и малиной, черникой и шоколадом? Вместе с книгой ИД «Комсомольская правда» «Лови торт! Книга о бесконечной любви к выпечке» это доступно каждому, кто испытывает страсть к необычным десертам. Ведь автор - Виктория Фомичева - кондитер и преподаватель онлайн-курсов, которые прошли уже тысячи человек.

Виктория делится в своей книге, как превратить домашнюю кухню в настоящую кондитерскую, печь стильные банкейки и хрустящие бискотти, дает пошаговые инструкции и наглядные схемы. В интервью автор поделилась с нашими читательницами лайфхаками, которые помогут хозяйкам приготовить поистине королевские торты для семейного торжества.

- Расскажите, как вы пришли в профессию? Как все началось?

- Все началось в 2015 году, когда я находилась во втором декрете. И если после рождения первого ребенка я вышивала крестиком и меня все устраивало, то тут я стала печь торты. Первый торт я испекла себе на 25-летие, второй - на годик дочери, третий - на 4-летие сына. И я запомнила восторженные лица гостей, многие просили еще добавки, кто-то уходил с контейнерами с кусочком про запас. Я поняла, что хочу приготовить еще торт, еще и еще. Сначала друзья и друзья друзей стали делать мне заказы, а в 2016 году я уже полноценно работала кондитером.

В 2018 году нашей семье пришлось переехать из Санкт-Петербурга, где у меня уже было много постоянных заказчиков, в Москву. И тут я поняла, что начинать все с нуля, искать клиентов мне не хочется. Я прошла курс продвижения в социальных сетях и стала работать с ними: выкладывать рецепты, набирать аудиторию, делиться своими знаниями. Я поняла, что мне нравится обучать людей, получать их отзывы, видеть, как они готовят свои торты по моим рецептам. Так из мамы в декрете получился кондитер, из кондитера - преподаватель, а из преподавателя - автор книги.

- Есть мнение, что торт - это обязательно особый торжественный повод и много времени на приготовление. Вы с этим согласны?

- В большинстве случаев торт заказывают по какому-то серьезному поводу. Даже не всегда это собственный день рождения, но на день рождения ребенка обязательно. Правда, попадаются такие заказчики, которые просто в пятницу хотят порадовать себя кусочком изысканного десерта. Они спонтанно звонят, спрашивают, что есть в наличии. Но это скорее исключение. Конечно, для торта нужно торжество. А если у вас просто хорошее настроение или небольшой приятный повод, то подойдут скорее капкейки или зефир.

И, конечно, на хороший торт уходит много времени, в среднем два дня. По всем правилам в первый день надо испечь бисквит, и чтобы он получился вкусным и правильной консистенции, ему надо отлежаться. Нельзя достать бисквит из духовки, разрезать, сразу намазать кремом и съесть. Конечно, у домохозяек, может, так оно и происходит. Профессиональные кондитеры знают, что торт требует времени.

- Какой десерт у вас любимый?

- Это сложный вопрос. Я люблю зефирные сэндвичи: в них сочетаются песочное тесто, начинка и зефир. Еще мне нравятся насыщенные шоколадные торты: шоколадный бисквит с шоколадным кремом, сверху политый шоколадом. Я люблю классику: «Медовик», «Наполеон». Когда я была беременной вторым ребенком, мне до ужаса хотелось «Киевского торта». Сейчас я сама его готовлю и даже придумала рецепт в шоколадном исполнении: с шоколадными коржами и глазурью. В общем, я сладкоежка!

- Какой рецепт из книги «Лови торт!» вы бы рекомендовали для начинающих? Чтобы результат точно получился!

- Конечно, «Панакота» - это быстро, вкусно и просто, готовится из ингредиентов, которые можно найти в любом магазине. А если придумать интересную подачу, получится изысканный десерт! Также начинающим можно попробовать приготовить крем-брюле, в рецепте нет ничего сложного. Но, честно говоря, моя книга для тех, кто хочет чего-то более необычного и профессионального.

- 20 июля отмечается День торта. Какими пятью золотыми правилами для приготовления тортов вы могли бы поделиться с нашими читателями?

- Во-первых, самое главное правило: используйте только лучшие натуральные ингредиенты. Не надо заменять сливочное масло маргарином и так далее. Ведь мы же не хотим, чтобы у нас получилось качество магазинных десертов!

Второе правило: соблюдайте все инструкции и этапы приготовления, не спешите. Испеките бисквит, остудите при комнатной температуре, заверните в пищевую пленку, уберите в холодильник и дайте постоять не меньше 6 - 8 часов. После этого разрежьте, соберите, дайте постоять в черновой сборке под прессом… Только тогда у вас получится тот результат, который удовлетворит самого требовательного гурмана!

Третье правило: соблюдение всех норм гигиены. Помещение должно быть идеально чистым, вы должны работать в перчатках и шапочке. Даже на своей кухне! Это правило, о котором важно всегда помнить.

Еще одно золотое правило: не готовить торт в плохом настроении. Если вы встали не с той ноги, то лучше отложить готовку: даже тот десерт, который вы делали сто раз, может не получиться, если вы не в духе. Готовить надо на позитиве!

Пятое правило я дам для тех, кто хочет стать профессионалом: нельзя недооценивать себя и свои десерты. Очень часто начинающие кондитеры не верят в себя, назначают слишком низкую цену за свой труд. Помните, всегда найдется тот клиент, который по достоинству оценит ваши торты и будет возвращаться к вам снова и снова!

А для наших читателей - эксклюзивный рецепт из книги Виктории Фомичевой «Лови торт! Книга о бесконечной любви к выпечке» - «Клубничная панакота»:

Для первого слоя:

125 г сливок 33 - 35%

125 г греческого йогурта (густого)

40 г сахара

24 г воды

4 г желатина

Желатин замочите в холодной воде.

Сливки прогрейте с сахаром до легкого пара (не кипятите!). Вылейте поверх йогурта и хорошо перемешайте.

Желатин растопите в микроволновой печи и добавьте к сливочной смеси, перемешайте. Перелейте в стаканы и хорошо охладите.

Для второго слоя:

100 г сливок 33 - 35%

100 г греческого йогурта (густого)

50 г пюре из клубники

40 г сахара

24 г воды

4 г желатина

Желатин замочите в холодной воде. Сливки прогрейте с сахаром до легкого пара.

Вылейте поверх йогурта и хорошо перемешайте. Пюре нагрейте до легкого пара. Желатин растопите в микроволновой печи и смешайте с пюре.

Объедините сливочную и клубничную смеси, хорошо перемешайте. Разлейте по стаканам поверх первого слоя и хорошо охладите.