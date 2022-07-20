В парке "Патриот" обсудили противодействие терроризму с членами АСЕАН

Фото: Министерство обороны РФ

В парке «Патриот» состоялось 13-е заседание Экспертной рабочей группы Совещания министров обороны стран-членов АСЕАН и диалоговых партнеров («СМОА плюс») по противодействию терроризму.

- В мероприятии помимо Минобороны России приняли участие представители военных ведомств Брунея, Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Сингапура, Таиланда, Филиппин и Китая, - прокомментировали в военном ведомстве.

В сообщении говорится, что российская делегация довела подходы в области противодействия международному терроризму и поделилась опытом антитеррористической деятельности ВС РФ, в том числе в Сирии.

Участники заседания обменялись мнениями по вопросам борьбы с терроризмом и согласовали сценарии проведения командно-штабной тренировки и учения по борьбе с терроризмом, запланированным на 2023 год.

СПРАВКА «КП»

«СМОА плюс» - механизм взаимодействия между оборонными ведомствами десяти стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и т.н. государств-партнеров по диалогу (Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, Россия, США, Япония), созданный в апреле 2010 года по инициативе Вьетнама. Цель «СМОА плюс» — обеспечение благоприятных условий для открытого и конструктивного обсуждения вопросов обороны и безопасности, углубление доверия и взаимопонимания в регионе, налаживание практического взаимодействия между военными.