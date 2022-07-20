Правительство России упростит использование маткапитала для обучения детей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

На заседании правительства в среду, 20 июля, рассматривался законопроект, который должен защитить россиян при покупке жилья с использованием материнского капитала.

"Маткапитал часто используется для улучшения жилищных условий, некоторые выбирают кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные. Важно, чтобы это были надежные организации, они должны соответствовать требованиям Центрального банка, входить в соответствующий перечень", - отметил премьер Михаил Мишустин.

Именно на это, по словам Мишустина, направлены вносимые в законодательство поправки.

"Такое решение позволит защитить граждан от рисков при приобретении квартир или домов", - сказал Мишустин.

Премьер также напомнил, что правительство продолжает внедрять механизмы социального казначейства при оказании россиянам государственной поддержки, что помогает сделать ее получение быстрым и удобным.

"Сегодня рассмотрим изменения в законодательство, совершенствующее порядок использования материнского капитала: станет проще направлять его на оплату обучения детей", - сообщил Мишустин.

Правительство собирается расширить межведомственное взаимодействие между Пенсионным фондом и учебными учреждениями, чтобы семьям не нужно было предоставлять договор об оказании платных образовательных услуг фонду, его специалисты самостоятельно, без личного участия родителей, смогут запрашивать все необходимые сведения из информационных систем.

Как рассказал глава Минтруда Антон Котяков, с 2007 года, когда была запущена программа материнского капитала, его получили почти 12,5 миллиона семей. Более 10 миллионов россиян уже воспользовались сертификатом. Почти 8 миллионов родителей использовали маткапитал для приобретения жилья, а 1,4 миллиона человек направили его на образовательные услуги.