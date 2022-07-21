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Выступая на встрече, посвященной борьбе с климатическими изменениями, президент США Джо Байден обескуражил присутствующих заявлением об диагностированном у него онкологическом заболевании. Пожилой глава Белого дома признался, что у него диагностировали рак.

Рак у Джо Байдена связан его с большим количеством нефтеперерабатывающих заводов в штате Дэлавер, где он жил в молодости.

- Вот почему и у меня, и у многих других людей, с которыми я рос, рак. И вот почему в течение долгого времени в Дэлавере был самый высокий уровень заболеваемости раком в США. – добавил Джо Байден о болезни.

Отметим, что в последнем отчете Белого дома о состоянии здоровья президента ничего об онкологии не говорилось. Возможно, что Байден в очередной раз оговорился или зачем-то «приукрасил» положение дел.

Не меньше простых американцев заявление поразило администрацию Белого дома, которая срочно выступила с опровержением скандального заявления. Там объяснили, что, вероятнее всего, Байден имел в виду немеланомные опухоли кожи, которые ему удалили ещё до вступления на президентский пост.