Джо Байден заявил, что заболел раком

Байден рассказал, что у него рак из-за проблем с экологией в том регионе, где он провел детство. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден признался, что из-за загрязнения окружающей среды заболел раком. Об этом он заявил в среду 20 июля, выступая в Массачусетсе с речью о последствиях климатических изменений.

Президент США рассказал, что провел детство в городе Клеймонт (штат Делавэр), рядом с которым было много нефтеперерабатывающих заводов и постоянно дул сильный ветер. По словам Байдена, это стало впоследствии причиной возникновения у него онкологического заболевания.

«Вот почему у меня и многих других людей, с которыми я вырос, - рак. И вот почему в течение долгого времени в Делавэре был самый высокий уровень заболеваемости раком в стране», - сказал Байден, описывая факторы загрязнения окружающей среды в Клеймонте.

Напомним, ранее сообщалось, что Байдену удалили из кишечника 3-миллиметровы полип.

«Тубулярная аденома является доброкачественной, медленно растущей, но считается потенциально предраковым изменением», - рассказал лечащий врач американского президента.

В 2015 году от рака мозга на 46-м году жизни умер Бо Байден – старший сын Джо Байдена. Страшный диагноз Бо Байдену поставили в августе 2013 года, он перенес операцию и несколько курсов химиотерапии, и уже стал строить планы на будущее, собираясь побороться за пост губернатора штата Делавэр, где ранее занимал должность генерального прокурора. Но болезнь вернулась, Бо был госпитализирован и умер в больнице.

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