Домой, в деревню Грязь, юморист не торопится, из-за чего возвращение Аллы Пугачевой в Россию, намеченное ранее на сентябрь, пока под большим вопросом Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Когда состоится возвращение Аллы Пугачевой в Россию и состоится ли вообще - этот вопрос беспокоит друзей, коллег и поклонников Примадонны вот уже четыре месяца. При этом из-за молчания Аллы Борисовны многие уверены: Максим Галкин чуть ли не насильно вывез жену и детей за границу и не отпускает их домой.

"Он забрал у нас Пугачеву - наше национальное достояние!", - возмущается звезда нулевых, певец Данко. "Галкин уничтожил великую певицу - где ее голос?", - вторит ему раздувающий скандалы в соцсетях экс-депутат Роман Худяков. И в этом мнении они не одиноки: о возвращении Аллы Пугачевой в России пекутся тысячи поклонников.

- Максим, вы, конечно, выступайте, где хотите, - высказала Галкину одна из подписчиц в соцсетях после того, как юморист анонсировал тур по США в марте 2023 года. - Но Аллочку, пожалуйста, верните в Россию. Вы же обещали ей спокойную жизнь, а теперь что? Алла Борисовна, я уверена, очень хочет домой с детьми.

Шоумен, который обычно не вступает в перепалки с подписчиками, на этот раз молчать не стал.

- Что значит: "Аллочку верните" - она что, шифоньер? - вышел из себя Максим Галкин, которого, похоже, достали слухи о том, что он насильно удерживает жену за границей.

Кроме того, юморист впервые рассказал о содержании своих выступлений на западных сценах и ответил на критику о том, что поливает Родину грязью.

- У меня концерт идет два с половиной часа. Он юмористический. Люди смеются. Как вы себе это представляете: я два с половиной часа со сцены говорю, что Россия плохая, а зрители со стульев падают от хохота? - возразил Галкин.

В июне шоумен проехал по Израилю с серией выступлений, летом у Галкина большой тур по Европе, в сентябре - Австралия и Новая Зеландия. А вот домой, в деревню Грязь, юморист не торопится, из-за чего возвращение Аллы Пугачевой в Россию, намеченное ранее на сентябрь, пока под большим вопросом.

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