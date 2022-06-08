Раскрыто содержание выступлений Максима Галкина в Израиле. Шоумен жестко шутит о санкциях, шоу-бизнесе и возвращении в Россию

Сайт kp.ru выяснил, над чем смеется Максим Галкин во время двухчасовых концертов на гастролях в Израиле Фото: Борис КУДРЯВОВ

В успехе этого предприятия сомневались многие: ну какие концерты у русскоязычного артиста могут быть за границей, когда Запад оголтело отменяет русскую культуру вплоть до Чайковского? Да и не время сейчас для шуток. Тем не менее, Максим Галкин продал полные залы на два десятка выступлений в Израиль и уже назначил даты гастролей в Латвии и Австралии.

Сайту kp.ru удалось увидеть один из концертов Галкина на земле обетованной. Шоумен много пел, пародируя Баскова, Лободу, Зыкину, Лещенко, Любовь Успенскую, Елену Малышеву и даже иноагента Моргенштерна. Но еще больше говорил на самые острые темы: мол, все равно "не дадут вернуться". Приводим самые яркие отрывки из двухчасового монолога юмориста.

О РОССИЙСКОМ ШОУ-БИЗНЕСЕ

- Что творится, это же в голове не укладывается. Они еще какие-то ассоциации создают. Я когда посмотрел на эту фотографию - Лепс, Газманов, Бабкина, Долина - я так и назвал ее: ЛГБД (ранее перечисленные артисты объявили о создании Российской музыкальной ассоциации. - Ред.). "Мы начинаем новое молодое движение!", - объявили они. Какое еще молодое, средний возраст - 70 лет! Куда вы двигаетесь?! Да это какой-то кооператив "Судорога"!

У нас всегда артисты пытались подлизать власти: вы ведь понимаете, это всё борьба за бюджеты. Я поэтому и не Заслуженный, и не Народный [арист РФ]. Я всегда тряпками отбивался от этих званий, когда пытались меня наградить. Не принимал этих благ от государства, чтобы потом нечего было отбирать. Я поэтому и замок построил: чувствовал, что придется обороняться! Без боя они его не возьмут. Я вам обещаю, что буду отстреливаться.

О ВОЗВРАЩЕНИИ В РОССИЮ

- Все равно меня обратно не пустят. Хотя когда меня спрашивают, собираюсь ли я в Россию, я отвечаю одно и то же. Есть же такая примета: если бросил монетку - обязательно вернешься. А я там пару миллионов бросил!

О РАСШИРЕНИИ НАТО

- Вот-вот присоединятся Швеция и Финляндия. И я уже вижу, как будут бушевать антискандинавские настроения. Шведскую стенку назовут лазанкой, сауну - сухопаркой, шведский стол - обжираловкой.

О САНКЦИЯХ

- С уходом "Лего" испарилась последняя надежда на сборку в России качественных самолетов. Уходит "Макдоналдс", "Бургер Кинг", срочно всех переименовывают. Я предлагаю вместо "Бургер Кинга" белорусам открыть у нас сеть "Царь-батька". Картошки у них точно хватит.

О ЕВРЕЙСКИХ КОРНЯХ И ГРАЖДАНСТВЕ ИЗРАИЛЯ

- Я езжу в Израиль с концертами больше 20 лет, но впервые я приехал так заранее. Нашел мамино свидетельство о рождении (мама артиста - еврейка. - Ред.)... Сколько русских сейчас ищут в себе это еврейство! У кого-то нет родственников, но он вспомнил, что прабабка хорошо готовила форшмак. У нас в поликлинике даже объявление повесили: "Пройдите экспресс-тест на еврейство". Один мужик пришел, говорит, чувствую, что я еврей, да и родственники все говорят, что ты еще тот... Пожалуйста, тест такой: платишь 1000 рублей и у тебя берут мазок из простаты. Он им платит, встает в интересную позу. Они: "Тест провален. Во-первых, ни один еврей предоплату не даст. А во-вторых, ни одного еврея так просто раком не поставишь!".

Что касается меня, у меня признак политический. Потому что русский, который критикует российскую власть, это точно еврей.

О ЧУБАЙСЕ

- Даже Чубайс уехал! Его просили: "Вы что, тоже уезжаете?". А он в ответ: "А что я рыжий, что ли?". Он как-то непросто добирался до Израиля: сначала заехал в Турцию, потом в Израиль, сейчас на Кипре. Он явно ищет, где у него корни! Видать, бабка рассказывала, где-то на Средиземноморье, но где конкретно, он не помнит. А так как деньги зарыл везде, то куда деваться - надо искать.

ОБ ИВРИТЕ

- Я тут начал учить язык, заниматься с преподавателем. Он мне говорит: "Это просто, главное выучить буквы". И все евреи вокруг - да, это как два пальца об асфальт! Хотя я сюда езжу 23 года и на иврите так и не научился читать, при том что я лингвист. Я им говорю - а чего у вас такие слова короткие? Оказывается, они гласные не пишут, экономят место. И догадывайся, как хочешь, что там написано. Как так? Вот если я по-русски напишу слово разворот согласными, получится РЗВРТ. То ли это разворот, то ли разврат, то ли разве в рот... Что за разврат в рот?!

ОБ ИЗРАИЛЬСКОМ КОЛОРИТЕ

- Я обожаю Израиль за этот колорит. Каждый раз, когда я сталкиваюсь с местным юмором, я вспоминаю Одессу, в которой я провел свое детство. Юмор ведь рождается на улице. Вот сегодня я ухожу с пляжа, за мной мужик следом бежит: "Максим, вы в курсе - у вас 16 концертов?". Я говорю: "Спасибо, что напомнили".

- А вы в курсе, что сегодня за день?

- Шаббат?

- Ну! А вы в курсе, что у вас два шаббата выпадают на гастроли? Вы хоть доплату взяли (работать в шаббат запрещено. - Ред.)? Во-о-от. Значит, вы все-таки русский, а не еврей!

О НАРУШЕНИИ ЗАКОНА

- Пошел я сегодня утром на море. Народу много, а проход узкий - надо заходить между двумя красными флагами, там спасателям удобней нас спасать. А там, где удобно купаться, черные флаги - заходить нельзя. Если пойду между черными, из спасательной будки донесется: "Хара мара мара хара!". А я ни черта не понимаю! Не то, что бы я боюсь утонуть, или что меня начнут спасать - я боюсь нарушить. Потому что там, откуда я приехал, я уже много нарушил. Мне хотя бы здесь не нарушать.

О СОВЕТСКИХ МУЛЬТИКАХ

- Чему нас учат наши мультики? Был такой мультик про поросенка Фунтика, который работал, собирал с детей деньги, отдавал Белладонне - не путать с Примадонной. И эта Белладонна как-то распределяла деньги, занималась хозяйством. Но она почему-то считалась плохой. И в конце концов Фунтика забирает какой-то мутный тип - дядюшка Фокус-Покус, и они отправляются "хорошо бродить по свету с карамелькой за щекой". Мог бы оставаться с Белладонной при бабках, а ты едешь, посасывая за щекой, с каким-то дядюшкой в неизвестном направлении!

Или вот "Ну, погоди!". Мы всегда считали, что Волк Зайца хочет съесть. Но вы посмотрите: зачем тогда он дарит ему цветы, зачем он с ним танцует. Вы когда-нибудь танцевали со своей говядиной, дарили ей букеты..?

О ТЕЛЕВИДЕНИИ

- Раньше у нас каких только программ не было. Малахов в прямом эфире с какими-то уродами разговаривал: "Сегодня шокирующая история: брат и сестра убили друг друга и оба пришли в нашу студию!". Мне эти программы казались очень злыми. Но по сравнению с тем, что происходит сейчас, они еще очень и очень добрые. Бесконечная череда: "Итоги с Киселевым", "Добрый вечер с Соловьевым", "Время покажет с Шейниным", "Почки откажут с Норкиным"... Туда ходят одни и те же эксперты, носятся, как злобные клоуны на сломанной карусели.

Я здесь живу в доме своего брата, окруженном еще несколькими домами. У меня с одной стороны сосед-израильтянин весь день курит траву. А у меня диванчик такой у бассейна, где я в полуденное время отдыхаю. И все время волны этого аромата летят прямо на мой диванчик. К вечеру у меня настроение немотивированно хорошее, и я под это дело смотрю Соловьева. Так вот, у меня полное впечатление, что они там тоже все покурили, только что-то более забористое!

О ЖИРИНОВСКОМ

- Раньше королем всего этого сумасшедшего дома был Жириновский. И казалось, никто не сможет его переплюнуть. Но вот ведь злая судьба. Наконец случилось всё, что он накаркал, а он не дожил. Зато вместо него нашли еще одного сумасшедшего. Есть такой Алексей Журавлев, который вечно кричит, сколько стран накроет наш "Сармат", если мы жахнем по Европе. Был Жирик, стал Журик.

О ГУБЕРНАТОРАХ И КАЗНОКРАДСТВЕ

- За казнокрадство у нас стали как-то жестко преследовать, так нельзя. Мы же русские люди. Вот и я все-таки по папе русский. И если получу какую-то должность, я за себя не отвечаю.

У нас в России огромная текучка среди губернаторов: за последние 10 лет посадили 15 человек. Самая опасная профессия! В прошлом году задержали одного, нашли у него дома полмиллиарда рублей. У меня вопрос к губернатору: у тебя что, родственников нет? Я когда езжу по регионам, всегда прошу: передайте губернатору, если вдруг есть что-то лишнее, что есть я. Я похраню тихо у себя дома, ты перестанешь быть губернатором, я тебе отдам. Ну возьму там немножко процент, налипнет со стеночек. Ну в крайнем случае, если так переживаешь, спрячу под кроватью у Аллы - туда точно никто не сунется!