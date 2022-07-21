Названы лауреаты всероссийского проекта «Героям – быть!»

Финалисты проекта "Героям быть"

Кто они, наши герои? Это неравнодушные люди, которые не могут пройти мимо чужой беды, и по велению души помогают пенсионерам, малоимущим семьям и сиротам, спасают бездомных животных, сдают кровь, участвуют в тушении лесных пожаров и поиске пропавших людей. И еще они стараются сделать так, чтобы жизнь окружающих людей стала светлее и позитивнее. Делают все это бескорыстно, без расчета на признание и благодарность, и нередко - анонимно.

Номинация "Вирус добра"

Всероссийский проект в области социальной ответственности «Героям - быть!» был создан именно для того, чтобы рассказать о таких людях всей стране. Эту идею в 2015 году воплотил Центр социальных проектов «Быть человеком».

- Люди, которые занимаются добровольчеством, как правило, не видят ничего особенного в том, что они делают. Для них это так же естественно, как дышать. И не стремятся к огласке. Поэтому задача нашего проекта в том, чтобы добро не оставалось незамеченным, чтобы на этих людей ориентировались, а их деятельность вдохновляла других делать добрые дела. В этом году проект проходит в новом формате и с особым масштабом - впервые церемония транслируется в прямом эфире самого крупного медиахолдинга страны. «Комсомольская правда» - про людей и для людей, поэтому мы и нашли общий язык, - сказала исполнительный директор и соучредитель АНО «Центр социальных проектов «Быть человеком» Дарья Топильская.

Дарья Топильская, ЦСП - "Быть человеком"

Кстати, герои публикаций «Комсомольской правды» тоже стали участниками проекта. Всего за годы проведения поступило больше 700 заявок из 65 регионов России. А в этом году в финал вышли 20 участников из 17 городов России. Выбирали героев сначала в ходе народного голосования на сайте tobehero.ru. Всего проголосовало больше 15 тысяч человек. На заключительном этапе финалистов определило жюри.

Номинация "Оберегая планету"

20 июля финалисты проекта собрались в редакции «Комсомолки». И ровно в 16:00 марафон стартовал. В течение трех часов прямой эфир вели актриса и телеведущая Ирина Безрукова и член Общественной палаты России, первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вадим Ковалев. Каждые полчаса на «Радио КП» были прямые включения, где бессменный ведущий Михаил Антонов знакомил слушателей с героями проекта.

Ведущие - Ирина Безрукова и Вадим Ковалев

Были на марафоне артисты. Были музыканты Родион Газманов, Иван Демьян и Роман Луговых (Ромарио). Они выступали живьем под гитару, создав атмосферу, которая бывает на квартирниках у Маргулиса. Маргулис, кстати, тоже был и пел.

Победителей этого года определяли в семи номинациях. Впрочем, слово «победитель» не совсем уместно – просто их истории чуть больше, чем другие, запали в душу жюри и тем, кто голосовал на сайте.

Евгений Маргулис

НАРОДНЫЙ ГЕРОЙ

Лауреатом этой номинации стал Роман Елизаров из Бугуруслана. Он ждал во дворе товарища, как вдруг к нему подбежала девушка и сказала, что ей нужно спасти сестру с двумя детьми. Как выяснилось, в квартире произошла утечка газа. Ей успел позвонить десятилетний племянник в то время, как его младший брат и мама уже потеряли сознание.

-Времени на размышления не было, надо было реагировать мгновенно. Этому меня учили в армии. Через балкон квартиры на четвёртом этаже я залез на балкон квартиры пятого этажа, где находились пострадавшие. Выбил пластиковую дверь, зашёл внутрь, открыл дверь в подъезд, чтобы впустить товарищей. Самое тяжёлое было видеть детей, которые задыхались. Я вынес самого маленького - пятилетнего мальчика. Второго ребёнка вынес мой друг Михаил Киреев, а маму - подоспевший отец и мои друзья, - рассказал Роман Елизаров.

Евгенийф Григоров - "Симпатия жюри"

Награду ему вручил Родион Газманов:

- Это настоящий человек, настоящий герой, - сказал он.

В этой номинации лауреатом спецноминации «Симпатия жюри» стал еще один финалист, снискавший симпатию жюри.

Финалисты проекта "Героям быть"

Евгений Григоров из Пензы помогает детдомам.

- Я хочу, чтобы дети понимали, что они нужны. Сначала я ездил в гости к ним без какой-либо цели и без подарков, просто чтобы подбодрить. А потом мы стали вместе учить уроки, играть в футбол, заниматься йогой. Недавно учил их стоять на гвоздях. Вообще, чтобы поверить в добро, надо его делать, сказал Евгений.

СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ

В этой номинации награду вручали музыкант Евгений Маргулис и заместитель генерального директора «КП» Анжелика Сулхаева. Победителями стали участковые Данис Гиззатов и Денис Денисов.

Анжелика Сулхаева - номинация "Спасательный круг"

- Мы ехали с напарником и увидели, что горит дом, в котором, как мы знали, живет пожилая пара. В тот день дома был только мужчина, который надышался дымом и не ориентировался в пространстве. Мы выбили окно, привели его в чувство, вызвали скорую. Я себя не считаю героем, но главное – надо быть небезразличным человеком, - сказал Денис.

Номинация "Спасательный круг"

ВСЕГДА В СЕРДЦЕ

В этой номинации награда вручается за деятельность в сфере военно-патриотического воспитания. Получил ее сотрудник Коломенского завода Алексей Коленченко.

- К детям надо найти правильный подход. Когда это получается, в их головах появляются светлые мысли, у них формируются правильные нравственные принципы. Дети должны знать историю страны не только из фильмов, и, как говорится, кто не знает ее - не имеет будущего, - сказал лауреат номинации.

Выступление Ивана Демьяна

КОМАНДА ГЕРОЕВ

Лауреат - Сегежский ЦБК.

В прошлом году в Сегежском районе полыхали лесные пожары , огонь подступил близко к населенным пунктам. Сотрудники целлюлозно-бумажного комбината добровольно вызвались помочь пожарным и сотрудникам МЧС бороться со стихией.

А после этого, как рассказал один из лауреатов Михаил Ковалев, на предприятии была создана добровольная пожарная охрана.

Вручение награды Ромарио

БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ

Победителя наградил и поздравил актер Антон Батырев, который пожелал каждому человеку найти в себе то, чем он может помочь другим. Первое место заняла специалист Саяногорского алюминиевого завода Резеда Галяутдинова, которая занимается приютом для бездомных животных «Кот и Пес». Благодаря ее усилиям удалось спасти около 200 собак и кошек.

Выступление Ромарио

ОБЕРЕГАЯ ПЛАНЕТУ

Ведущий специалист Объединенной металлургической компании (г. Выкса) Юлия Цыброва создала экопроект Бумаги.Net в детсадах и школах

-У меня дети уже выросли, поэтому появилось время заниматься волонтерством. Решила сделать проект для детей. В нем сейчас участвуют больше тысячи человек. детсадовцы и школьники собирают макулатуру, а полученные за нее средства идут на посадку деревьев на пришкольных участках и на территории детских садов. Там стоят контейнеры, и дети сами, без напоминаний, приносят и сдают макулатуру, - рассказала Юлия Цыброва.

Юлия Цыброва "Оберегая планету" на Радио КП

Музыкант Роман Луговых, награждая победителя, сказал:

- Не зря говорят: не воспитывайте детей - воспитывайте себя, все равно дети станут такими, как вы. Поэтому нам, взрослым, надо стараться жить по совести. И это, я уверен, автоматически передастся детям.

"Героям - быть" - Марафон добра

ВИРУС ДОБРА

В этой номинации отмечается работа фондов и некоммерческих организаций. Лауреатом стало Псковское областное отделение Российского детского фонда с проектом «Здравствуй, школа!», благодаря которому дети из малоимущих семей получают школьные принадлежности и рюкзаки.

- Проект – ежегодная акция. И я вижу, что надо всего лишь рассказать, чтобы к ней подключились и дети, и взрослые, и бизнес, и трудовые коллективы. «Вот так просто делать добрые дела!» —сказала представитель фонда Юлия Колесова.

Номинация "Быть человеком"

Награду ей вручала вице-президент «Русала» Ирина Бахтина.

- Когда люди начинают мыслить не изолированными категориями, а понимать, чем могут помочь друг другу здесь и сейчас – это очень важно. За это я и люблю проект «Героям - быть!». Он дает возможность об этом подумать и показывает реальные, лучшие примеры, как это происходит, - отметила она.

Псковское областное отделение Российского детского фонда получило также грант в размере 100 тысяч рублей от Центра социальных проектов «Быть человеком». По словам Юлии Колесовой, деньги пойдут на развитие проекта «Здравствуй, школа!».