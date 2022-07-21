Три НЛО приземлились в штате Невада

НЛО будто бы приземлились.

Три НЛО или «Unidentified Aerial Phenomena» (UAP), как теперь принято называть таинственные объекты, снующие в атмосфере Земли - в нижних и верхних ее слоях, заметил пассажир с борта самолета, вылетевшего из Лас-Вегаса. Снял их на телефон сквозь иллюминатор.

Объекты сияли ярким светом, похожим на свет сварочной дуги, но стабильным – не мерцающим. И будто бы находились на поверхности – то есть, никуда не летели. Размеры этих UAP наблюдатель определить не смог.

Известный уфо-блогер Скотт Уаринг (Scott C. Waring), разместивший видео очевидца у себя на сайте, считает объекты, конечно же, инопланетными. Намекает, что увидеть их в Неваде недалеко от Лас-Вегаса не столь уж и удивительно. Ведь там - в 133 километрах - расположена знаменитая Зона 51 (Area-51) – самая засекреченная американская военная база, где пришельцы, якобы, сотрудничают с землянами и дают «покататься» на своих «тарелках».

Пассажир снимал объекты пока летел над ними.

В собранных откликах имеются и менее фантастические предположения. Один отозвавшийся написал, что это мачты освещения. Другой подозревает, что так светятся теплицы. Объяснения здравые. Но что освещают мачты? Зачем их три штуки? Для чего столь сильная иллюминация в залитой солнцем пустыне? Ответов нет.

О странных событиях, связанных с таинственной Зоной-51, читайте в нашем материале.