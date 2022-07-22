Рыцари и принцессы поменялись местами

Хочется от мужчин каких-то экстраординарных поступков. А то все мы да мы. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Романтика и лопухи

Восемь лет назад Аня и Толик только начали встречаться. Они были такие трогательные, милые и смешные, что хоть книжки про их отношения пиши. Когда Толик однажды поехал на рыбалку за 100 километров от города, Аня прыгнула в машину и помчалась за любимым, просто чтобы поцеловать его под романтичный плеск воды и сразу уехать домой. В живописном селе неподалеку была старая церковь. В ту самую минуту, когда губы (так и хочется написать - уста) влюбленных соприкоснулись, церковные колокола «запели». Боже, как же это было символично и романтично!

А в другой раз отличился Толик. Он на своих двоих прошерстил чуть ли не половину лесов Московской области, собирая для Ани свежие листья лопуха. Она где-то вычитала, что благодаря ополаскиваниям настойкой лопуха фантастически быстро растут волосы, и загорелась этой идеей, чтобы вернуть шевелюру, которая, как показалось Анне, вдруг начала редеть.

Сейчас она вспоминает эти мелочи с грустной улыбкой. Ни Толик, ни сама Аня давно таких глупостей (читай «маленьких подвигов») не делают. Повзрослели, наверное, привыкли друг к другу. Или поумнели. Так решила Анна.

За милым на край света

- На самом деле ни возраст, ни тем более ум здесь ни при чем, - поясняет эксперт по семейный отношениям психолог Геннадий Боровенко. - Имеет смысл говорить о поступках, на которые мужчина способен ради женщины, и наоборот. И я не говорю о «рыцарских победах на турнирах» и чем-то сверхсерьезном. Даже то, что кажется глупостью, безумством, детскими выходками, - это «поступок ради». И женщины на такие сумасбродства способны гораздо больше, чем мужчины, между прочим. Хотя многие считают, что дамы могут только благосклонно принимать подобные ухаживания, а сами и пальцем не пошевелят, чтобы показать любимому «готовность на все».

Надо уточнить, что женщины границы этого самого «всего» очерчивают не там, где мужчины. Для слабого пола, говорит психолог Боровенко, отчаянное сумасбродство, которое должно показать силу ее любви, начинается со смены цвета волос в угоду избраннику, увеличения груди и пирсинга и заканчивается отказом от любимой работы и общения с подругами. Думаете, это так легко? В целом же все «поступки ради», в чем бы по факту они ни выражались, сводятся к общеизвестному «за милым - хоть на край света». То есть отчебучу чучу, и трава не расти. Могу есть одни колоски несоленые-неперченые, до голодного полуобморока, чтоб дороголюбимого радовать стройностью, а могу, как жена декабриста, бросить все и уехать за ним туда, где не ступала нога человека.

Марш-бросок Кришны

Кстати-кстати. Побить славу жен декабристов сегодня может отчаянная 22-летняя девушка из Бангладеш с сакральным именем Кришна Мандал. Она во имя любви сотворила такой марш-бросок, который ни Екатерине Трубецкой, ни Марии Волконской и не снились. А началось с того, что Кришна познакомилась в соцсети с индийцем Абзиком. Чувства между молодыми людьми вспыхнули почти мгновенно. Даже о свадьбе заговорили всерьез. Потому что судьба.

И так девушке захотелось увидеть своего возлюбленного (ну уж если замуж выходить, то лучше бы все-таки увидеться вначале), что даже граница между государствами не остановила пылкую Кришну. В один прекрасный день она махнула к любимому прямиком через кордон. Без всяких разрешительных документов. По дороге переплыла реку, кишащую крокодилами, потом неделю пробиралась сквозь один из самых опасных лесов на планете, Сундарбан, полный бенгальских тигров-людоедов, ядовитых змей и насекомых. Пиратов и браконьеров здесь тоже полно. В итоге Кришна нашла возлюбленного, ошарашив его своим бесстрашием.

Жаль, что хеппи-энда в этой истории не случилось. Потому что это для Абзика отважная Кришна - любовь и невеста, а для индийских спецслужб - нарушительница государственной границы. Чтобы Кришну не депортировали, ошарашенный, но польщенный Абзик скорее потащил девушку в храм, жениться. Но не помогло даже это. Ее все-таки повязали и под загорелы рученьки отправили «куда следует». В лучшем случае ей грозит депортация, в худшем - 5 лет тюрьмы. Суд решит.

Но тут вопрос: оно того стоило?

- Когда женщина влюблена, она способна на все, - подтверждает Геннадий Боровенко. - И ищет формы для того, чтобы это проявить. Она отдает мужчине свое время, энергию (то, что потом в ссорах называется «я тебе свои лучшие годы отдала»). А мужчины часто не придают значения «подвигам» своих дам. Не ценят. Нет, они не то чтобы бессердечные подлецы. Просто устроены по-другому. И воспринимают это все как нечто само собой разумеющееся: ну она же меня любит. А сами даже в состоянии глубокой влюбленности не спешат совершать подвиги и сумасбродства. И не очень-то сожалеют, что в них пропал дух авантюризма и они перестали лазить в окна к любимым женщинам и делать большие хорошие глупости.

Рыцари и прекрасные дамы поменялись местами? Грустно, если так. Все-таки хочется от мужчин каких-то экстраординарных поступков. А то все мы да мы.