Взрослые прививки: от чего обязательно вакцинироваться и в 20, и в 50 лет

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Как узнать, есть ли у вас антитела к «детским» болезням, и когда пора ревакцинироваться, мы обсудили с Маргаритой Провоторовой, ведущим экспертом Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

- Сейчас существует Национальный календарь прививок, и ответственные взрослые прививают своих детей по плану. Но сами взрослые, рожденные в 70-90-х годах, знают о своих прививках примерно ничего. В лучшем случае остались воспоминания об уколах в школьных кабинетах. Что тогда кололи - для нас большой вопрос…

- Тут еще важный момент для тех, кто рожден в 70-е - национальный календарь прививок менялся со временем. Так, например, вакцина против гепатита В была внесена в обязательную вакцинацию лишь в конце 90-х - начале 2000-х годов. Поэтому высока вероятность, что защиты против этого заболевания у вас, к сожалению, нет. Или, например, вакцинация против пневмококка или гемофильной инфекции только недавно внесена в календарь прививок для детей. И это вполне обосновано: именно в возрасте до 5 лет регистрируется наибольшая частота пневмококковой инфекции. Но! Пожилые люди, старше 65 лет, тоже нуждаются в защите от этого патогена. Он передается воздушно-капельным путем и вызывает не только воспалительное поражение в легких (пневмококковая пневмония). Пневмококк может быть причиной еще и отита, и менингита.

Поэтому, если вы не вакцинировались со школы, то стоит проконсультироваться с врачом. Возможно, вам потребуется вакцинация препаратами, которые не входят в основной национальный календарь. И всегда нужно учитывать ваши индивидуальные риски, когда могут потребоваться дополнительные вакцины. Например, если вы живете в эндемичном регионе по клещевому энцефалиту, или планируете туристическую поездку на Алтай, Новосибирск, Карелию – имеет смысл обсудить с врачом прививку против этого вирусного заболевания. Пожилых людей, как я уже говорила, важно защитить от гемофильной инфекции и пневмококка. И раз в 10 лет обязательно надо повторять вакцинацию против дифтерии и столбняка. А прививку от гриппа и COVID делать ежегодно.

ИЩЕМ АНТИТЕЛА

- Как понять, сохранился ли иммунитет к той же кори? Какие анализы сдать и надо ли их сдавать?

- Вообще, когда мы говорим о вакцинации, то считается, что в среднем иммунитет формируется в 95% случаев после введения вакцины. Длительность иммунного ответа составляет около 20 лет. Но есть достаточное количество исследований, в которых сказано, что после вакцинации сохраняется пожизненный иммунный ответ, как после естественной инфекции. Поскольку в школьные годы прививали почти всех, то сейчас, скорее всего, нет необходимости проводить специальные анализы на определение уровня антител. Конечно, если нет хронических иммуносупрессивных состояний (например, туберкулез в острой стадии, ВИЧ, удаление селезенки, пересадка органа и т.п.) – тогда лучше провериться.

Но анализы на антитела сделать можно, и они могут быть выполнены практически в любой лаборатории. Если вы не знаете ничего точно о своем прививочном прошлом и не хотите сразу идти к врачу на вакцинацию – вполне возможно посмотреть на наличие/уровень антител IgGк основным вакциноуправляемым инфекциям: корь, краснуха, коклюш, дифтерия, паротиту, столбняку.

Важный момент, если вы хотите узнать, защищены ли вы от вирусного гепатита В – надо сдавать кровь на антитела к поверхностному антигену в количественном формате. Если уровень антител к поверхностному антигену менее 10 мМЕ/л, то имеет смысл обратиться к врачу и обсудить необходимость вакцинации.

- Знаю, что всех беременных проверяют на антитела к краснухе. Какие еще антитела сохраняются на всю жизнь?

- Действительно, если человек переболел корью, краснухой, коклюшем, вирусным гепатитом А или В, то формируется устойчивый, практически пожизненный иммунитет. Все беременные женщины проходят скрининг, куда, в том числе, входит и определение антител к краснухе. Но гораздо правильнее, если вы не привиты, сдать кровь на наличие специфических иммуноглобулинов еще в период планирования беременности. В случае отсутствия антител IgG, настоятельно рекомендуется пройти вакцинацию. Краснуха наиболее опасна именно в период вынашивания плода из-за формирования тяжелых пороков в развитии, зачастую несовместимых с жизнью будущего ребенка.

Но, к сожалению, не все перенесенные заболевания способны на формирование устойчивого иммунитета. Да и, будем говорить откровенно, попытка выбрать между вакцинацией или болезнью – это как игра в русскую рулетку. Поскольку даже те заболевания, которые мы привыкли считать «безобидными инфекциями», могут протекать крайне тяжело, с развитием осложнений, вплоть до летального исхода.

СОВРЕМЕННЫЕ ВАКЦИНЫ: ОТ ЧЕГО ЗАЩИЩАТЬСЯ

- Каких прививок не было раньше, которые взрослым нужно обязательно делать сейчас (например, от ВПЧ, ротавируса)? И есть ли важные прививки, обязательные в определенном возрасте?

- Вакцина против вируса папилломы человека (ВПЧ) в первую очередь призвана защищать от онкогенных типов вируса, которые способны вызывать раковые заболевания у инфицированного. Прежде всего – это рак шейки матки. Это заболевание полностью связано с онкогенными типами вируса папилломы человека, а, значит, прививка способна защитить миллионы женщин от этого страшного недуга. В тех странах, где вакцина против ВПЧ распространена и используется до начала половой жизни, то есть до первой встречи с вирусом, результаты впечатляют: рак шейки матки практически побежден! Но в России статистика, увы, не такая оптимистичная. Наша страна – одна из лидеров по количеству заболевших раком шейки матки в европейском регионе. Также онкогенные штаммы вируса папилломы человека способны вызывать не только онкологические заболевания у женщин, но и мужчин - рак полового члена, плоскоклеточную карциному ануса. Поэтому эту прививку делают не только девочкам, но и мальчикам. Наиболее оптимально вакцинироваться еще в детском возрасте, пока не произошла встреча с вирусом. Но и в более позднем возрасте вакцинация тоже оправдана. Она рекомендуется вплоть до 26 лет, как мужчинам и женщинам. Допустим и более поздний возраст по показаниям или желанию пациента. Но в национальный календарь для взрослых вакцина против ВПЧ не внесена.

Вакцина против ротавируса, наоборот, призвана защитить малышей. Ротавирус – одна из самых частых причин гастроэнтерита в детском возрасте. Его опасность в резком обезвоживании – из-за рвоты и жидкого стула малыш быстро теряет жидкость. А на фоне многократной рвоты очень сложно заставить ребенка пить достаточно жидкости, и в ряде случаев требуется госпитализация с введением солевых растворах в инфузиях (внутривенно). Наиболее тяжело болеют дети в первые годы жизни. Поэтому вакцина против ротавирусной инфекции вводится до 1 года. Взрослым она не нужна – как правило, все успели переболеть в детском саду. Правда, заболевание не дает устойчивого иммунитета, но все же взрослые болеют намного легче детей.

Из обязательных прививок у взрослых после 25-30 лет я бы назвала вирусный гепатит В (если не прививались раньше), ревакцинацию от кори и краснухи. А также каждые десять лет ревакцинацию от столбняка и дифтерии.

- Не будет ли «перегрузки» иммунитета, если человек переболел несколько месяцев назад ковидом и решил привиться, скажем, от вирусного гепатита В или дифтерии перед поездкой на море?

- «Перегрузка» иммунитета - это устойчивый миф, который сопровождает вакцинацию. Каждый день, каждую минуту наш организм подвергается воздействию сотен антигенов, в том числе и вирусов, и бактерий, и аллергенов. Но все почему-то боятся именно тех нескольких десятков антигенов, которые находятся в ампуле с вакциной... Поверьте: можно не волноваться - прививка не перегружает иммунную систему.

Если вы переболели нетяжелым ОРВИ или кишечной инфекцией, то вакцинироваться можно сразу после нормализации температуры и улучшения самочувствия. Ковид тоже относится к респираторным вирусным инфекциям, но по нему сформирована отдельная нормативная база. Поэтому, после перенесенного ковида вакцинация от других заболеваний проводится не ранее 2-4 недель после болезни. Так что, если вы решили перед отпуском обновить свой прививочный сертификат, не стоит ждать нескольких месяцев.

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