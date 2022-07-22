Шойгу в Стамбуле подпишет документы о снятии ограничений экспорта продуктов из России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.

«В ходе визита запланирована двусторонняя встреча Шойгу с его турецким коллегой Хулуси Акаром», - подтвердили «Комсомолке» в Минобороны России.

Отметим, что на прошлой неделе в Стамбуле прошли переговоры делегаций России, Турции, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. Российская сторона подготовила и предоставила пакет предложений. На встрече была достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, а также согласован алгоритм перевозки зерна, который затем планировалось оформить в конкретный документ.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что по оценкам Минсельхоза России, Украина может поставить на экспорт порядка пяти миллионов тонн пшеницы, что составляет лишь доли процента от мирового производства зерна. В то же время, по словам Путина, Россия проэкспортирует 37 миллионов тонн пшеницы в 2021-2022 сельскохозяйственной году, а в 2022-2023 поднимет этот показатель до 50 миллионов.

Путин подчеркнул, что Россия «готова содействовать вывозу украинского зерна, но при этом все запреты на экспорт российского зерна должны быть сняты». Отметим, что Россия не препятствовала вывозу зерна из украинских портов на Черном море, однако это было невозможно, так как побережье заминировано украинской стороной.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провёл встречу со своим турецким коллегой Хулуси Акаром и обсудил с ним обстановку в Черноморском регионе и на Украине, а также на Ближнем Востоке, в частности в Сирии.

Глава российского военного ведомства обратил внимание Акара на то, что американские военные уже на протяжении длительного времени находятся на территории суверенного государства Сирии. Их пребывание там Шойгу назвал нарушением международных норм и подчеркнул, что на развернутых США базах, таких, как Эт-Танф, ведётся подготовка боевиков террористических формирований.

В своем разговоре с турецким коллегой российский министр отметил незаконность односторонних санкций, введённых США против официального правительства САР. Эти ограничения, по словам Шойгу, усугубляют тяжелую гуманитарную обстановку в стране. В то же время американские военные цинично захватили и удерживают контроль над районами Сирии, где незаконно добываются углеводороды, и фактически воруются полезные ископаемые у суверенного государства, указал он.

Шойгу в разговоре с Акаром отметил необходимость поддерживать режим прекращения огня в Сирии. Ведомства двух стран постоянно контактируют по этому вопросу на различных уровнях.