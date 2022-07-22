Где-то на белом свете: Как школьники на ледоколе к Северному полюсу ходили

За право ступить на борт ледокола боролись 17 тысяч школьников. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Зависть, жгучая зависть накрыла меня, едва я попала на территорию ФГУП «Атомфлот» и увидела пришвартованный к причалу атомный ледокол «50 лет победы». Он стоял словно мощный айсберг, дремлющий в ледовой гавани. И глядя на его величие, воспоминания возвращали меня в детство, когда я грезила подвигом героев-полярников – Беринга, Челюскина, Лаптевых. А книгу Каверина «Два капитана» знала практически наизусть.

Могла ли я тогда мечтать о походе к Северному полюсу? Даже в мыслях не было. А вот у наших уже детей есть такая возможность. И даже не за большие деньги родителей, а за усердие и труды в учебе.

По словам директора Департамента коммуникаций Госкорпорации «Росатом» Андрея Черемисинова, за право вступить на борт ледокола боролись 17 тысяч школьников. Туристическая путевка на Северный полюс стоит более 2,5 млн. руб., а ребята смогли получить ее благодаря своим способностям, к тяге к научным знаниям.

УЧЕНОМУ РЕБЕНКУ – БОЛЬШОЕ ПЛАВАНИЕ

70 одаренных школьников из 26 регионов России, побывавшие на Северном полюсе, – победители Всероссийского детского интеллектуального проекта «Ледокол знаний. Homo Science Project», VII Всероссийской премии «За верность науке», Всероссийской Арктической литературной премии имени В.С. Маслова, просветительского проекта «Энергия будущего» в рамках всероссийского проекта «Атомный урок», Российского национального юниорского Водного конкурса «Вода и атом», сетевого образовательного краеведческого проекта «Юный полярник», а также членов Клуба «Легенды Арктики» ОЦ «Сириус», лидеров Школы Росатома и проектов Информационных центров по атомной энергии. Поэтому если вдруг вашему ребенку захочется попасть на ледокол в следующем году, то теперь вы знаете, как это сделать.

Сама же экспедиция «Ледокол знаний 2022» – это часть экосистемы научно-просветительской программы Homo Science, созданной Госкорпорацией «Росатом» для молодежи в 2020 году. Рейс включал творческую обучающую программу с мастер-классами, интеллектуальными играми и мозговыми штурмами.

ВО ВЕСЬ ГОЛОС

Казалось бы, что может быть хлопотнее детской экспедиции? Нет, они, конечно, старшеклассники, но все же дети. А капитан атомного ледокола «50 лет победы» Руслан Сасов говорит, как ему повезло работать с юными путешественниками.

- Грамотные, веселые, энергичные, начитанные, творческие, - делится впечатлениями капитан. – Я так рад, что мне доверили пойти с ними в круиз. Никогда не видел таких восторгов от путешествия. Их эмоции сложно передать словами. Мы с экипажем смотрели на них и думали, как же повезло родителям с такими детьми. Глядя на этих ребят, появляется уверенность – у нашей страны есть будущее.

Нынешний «Ледокол знаний» был знаковым для северного флота. В 60-ый раз атомный ледокол «50 лет» победы покорил Северный полюс и 45 лет, как первый в мире атомный ледокол достиг самой северной точки планеты.

Мурманск – Северный полюс – Земля Франца-Иосифа – Мурманск. Таков маршрут знакового похода. На Северном полюсе обязательная остановка на 5 часов.

- Спустилась с трапа ледокола, стою на белоснежной льдине и поверить не могу, что я на Северном полюсе, - рассказывает 16-летняя Кристина из Сочи. – Эмоции захлестывают. Я руки раскинула в стороны и как закричу: «ААА!» Минуты две орала, чтобы дать выход бурлящим внутри восторгам. А потом оглянулась вокруг – не я одна такая голосистая. Другие ребята тоже кричали от души.

Северный плюс встретил гостей снежной пеленой и приветливой температурой – минус один градус.

- Люблю рассказывать младшим школьникам о природе русской Арктики, - говорит член Русского географического общества, десятиклассница Светлана Шишкина из Владимира. - И всегда самой было интересно увидеть, как выглядит желтый мак, камнеломка, что такое птичий базар и как живут белые медведи. Теперь я здесь побывала, сделала кучу снимков, которые буду показывать ребятам, а не искать картинки в интернете.

Капитан атомного ледокола «50 лет победы» Руслан Сасов. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

ЛЕДОКОЛЬНАЯ СТИХИЯ

Удивительная махина – ледокол. Пока не увидела воочию, даже не представляла себе его масштабов. Только вдумайтесь, его мощность - 75 тысяч лошадиных сил, которые дают два атомных реактора. Никакой соляры, дизелей, только самая чистая в мире атомная энергия. Нет на земном шаре другой страны, у которой был бы подобный атомный флот, как у России. Это наследие досталось нам еще с советских времен и мы его успешно развиваем. Новый атомный ледокол «Арктика», введенный в эксплуатацию в прошлом году, верное тому подтверждение. На очереди выпуск еще двух современных судов, остро необходимых для полноценного судоходства по Северному морскому пути, который ныне в условиях санкций будет востребован как никогда ранее.

Не страшны ледоколу ледовые пустыни. Это его стихия. Продавливая своей мощью прочные глыбы льда, он неспешно идет вперед, словно скользя по ледовой поверхности и освобождая путь грузовым судам. Смотришь на эту железную громадину и кажется, что у причала ей стоять неловко. Как будто и не место ей здесь. На солнышко набегают тучи, ярко-оранжевый цвет ледокола темнеет и иллюминаторы, секунду назад светящиеся от бликов, хмурятся. Воображаю, что вот-вот загудит судно, требуя отпустить его в открытое море.

Путешествия на ледоколе – это удобно. На огромном судне, которое по высоте можно сравнить с 16-этажным домом, есть все – даже сауны, бассейн и полноценный спортзал с разными тренажерами.

Каюты очень уютные, одноместные, в каждой санузел. В рабочих походах в них живет экипаж. Во время летних круизов, экипаж (а это 96 человек) переезжает на палубу ниже. Там тоже есть каюты, но чуть менее комфортные.

Это раньше для связи с родными моряки слали телеграммы, сейчас на ледоколе имеется доступ к интернету. Когда 4 месяца находишься в плавании, это важно.

Миф о том, что женщинам на корабле не место, давно канул в лету. Сегодня на ледоколе есть и механики, и операторы, и помощники капитана - женщины.

Питание на ледоколе – отменное. Повара стараются максимально разнообразить меню полярников, изысканными блюдами. И участники «Ледокола знаний» остались очень довольны корабельной кухней.

ЭЛИТА СТРАНЫ

У 17-летней Владиславы из Воронежа слов мало – одни восторги.

- Смотришь в иллюминатор – восторг, слушаешь лекцию – восторг, делаешь что-то своими руками – тоже восторг, - перечисляет девушка. – Удивительная поездка. Такое только раз в жизни может случиться.

Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Раз в жизни, да. Если ты не полярник.

А вот Почетный полярник России Виктор Боярский столько раз был на Северном полюсе, что и со счета сбился. Но не это для него важно.

- Если кого и вывозить в Арктику, то детей, - объясняет он мне. - Очень нужна им сейчас эта школа. В Арктике они получают новый импульс, который меняет их внутренне, делая человечнее.

Виктор Боярский - гид «Ледокола знаний». В дороге он рассказывает ребятам про Арктику, ее особенности, о своих путешествиях, жителях Северного полюса – белых медведях. И даже будит школьников утром по радиосвязи всякими арктическими прибаутками.

Боярский говорит, что в подобных путешествиях самое сложное – это уследить за детьми. Ледокол – место повышенной опасности и важно, чтобы никто не травмировался. От общения с детьми почетный полярник в восторге, уверяет, что они – элита нашей страны.

А вот для 16-летнего Бориса Воловика из Москвы самым сложным было не выходить на палубу, когда объявляли, что к ледоколу подошли белые медведи.

Атомный ледокол «50 лет победы». Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

- По технике безопасности нельзя, - объяснил Боря, - но так хотелось на них посмотреть, поэтому мы прилипали к иллюминаторам.

Уверена, что о Борисе Воловике мы еще услышим. В ученом мире он займет достойное место. Уже сейчас парень всерьез занимается экологией Арктики. Изучает влияние на ее природу разливов нефти и их эффективную ликвидацию.

14-летний Дима Михалев с Кубани полгода готовился к поездке на Северный полюс. И эти 10 дней пролетели для него как один миг. А самое удивительное зрелище - Земля Франца Иосифа.

- Никакие фотографии не передадут ее величия, - говорит Дима. – Сказочные острова с возвышающимися черными гладкими скалами, поросшими мхом, покрытыми снегами и ледниками. И все это отражается в лазурной воде.

И НАПОСЛЕДОК

- Дети – это самое лучшее, что было в этой поездке, - рассказал мне вожатый Никита Китин. - Они все свободолюбивые безобразники, при этом творческие, мыслящие, яркие. Пусть такими и остаются. От них учишься искренности, интересу к знаниям и умению благодарить. От них заряжаешься невероятной энергией. Ледоколу дают энергию два атомных реактора, но реактор детской энергии во много раз превосходит их по своей мощи.

ЧЕМУ УЧИЛИ НА «ЛЕДОКОЛЕ ЗНАНИЙ»

Программа экспедиции учила детей самостоятельно формулировать запрос на знание, искать необходимые ресурсы, а также синтезировать и транслировать в медиа тот багаж, который они приобрели.

В неформальной обстановке школьники поучаствовали в четырех образовательных треках.

Первый – Homo Science – был посвящен генерации чистой энергии в Арктике и сохранению биоразнообразия Севера.

В направлении «Энергетика» обсуждали возможность строительства АЭС в Арктике.

В теме «Инфраструктура» рассмотрели особенности Северного морского пути.

Направление «Экосистема» дало возможность изучить способы организации экологичного производства в Арктике.

В рамках темы «Климатические изменения» рассмотрели влияние парниковых газов.

«Чистая Арктика» стала поводом разобраться с особенностями загрязнения воздуха и его отслеживанием с помощью проекта «Цифровой двойник».

В топике «Малые коренные народы севера» был поднят вопрос о сохранении самобытной культуры и быта северных народов.

Экспертами трека Homo Science выступили: Владимир Беляков, руководитель клуба «Легенды Арктики» Президентского лицея «Сириус», курировал направление «Арктическая инфраструктура»; Антон Кочнев, к.н.э., эксперт по этнографии северных народов, возглавлял направление «Коренные Малые народы севера»; Диана Бачурина, инженер кафедры «Физические проблемы материаловедения», специалист по новым материалам для термоядерного реактора, выступила организатором направления «Энергетика»; Павел Константинов, доцент кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, курировал направление «Климатические изменения»; Евгения Тимонова, журналист, биолог, автор и ведущая канала «Всё как у зверей», возглавляла направление «Экосистема»; Владимир Мязин, руководитель лаборатории Института проблем промышленной экологии Севера, выступил организатором направления «Чистая Арктика».

Второй – View Science – раскрывал творческую энергию, свободное и оригинальное мышление. Он помогал школьникам поддерживать включенность в процесс и направлял их рефлексию в практическое русло, чтобы они осознанно делились жизненным опытом и получали необходимую им поддержку.

Спикерами трека View Science стали: Илья Морковский – фотограф, блогер; Степан Пектеев – режиссер БДТ им. Товстоногова, эксперт в области эмоций; Денис Симачев – дизайнер, музыкант, соавтор фильма «Голоса Арктики».

Третий – Art&Science – демонстрировал связь науки и искусства. Школьники вместе с преподавателями-художниками получили эксклюзивную возможность творчески выразить свое отношение к рассмотренным проблемам. Сначала они познакомились с материалами, среди которых были разработки Росатома, а затем сгенерировали идеи и выполнили физические прототипы Art&Science объектов вместе с генеративной графикой.

Преподавателями трека Art&Science выступили: Антон Артемчук – дизайнер, художник; Дмитрий Масаидов – художник, инженер-робототехник, преподаватель авторских Science-Art курсов; Полина Дмитриева – Science-Art художник, мультимедийный дизайнер.

Четвертый – Science Media – учил работать с информацией в медиа-пространстве. Эксперты помогли участникам исследовать научно-популярный контент в формате Learning by doing. Благодаря полученным навыкам обычные школьники смогут стать авторитетными популяризаторами науки и амбассадорами Homo Science в медиа-пространстве.

Экспертами трека Science Media были: Роман Ткач – режиссер, продюсер, блогер; Илья Морковский – фотограф, блогер, специалист в области мобильной съемки; Ян Топлес – блогер.

СПРАВКА «КП»

Госкорпорация «Росатом» – единый инфраструктурный оператор Северного морского пути, обладатель единственного в мире атомного ледокольного флота. В ближайшем будущем Госкорпорация «Росатом» рассчитывает стать глобальным игроком на рынке морских перевозок, войти в топ-15 крупнейших морских перевозчиков в мире. Благодаря российским атомным ледоколам продолжается активное освоение и развитие Севморпути – кратчайшего пути из Европы в Азию.

Экосистема Homo Science – просветительская программа, целью которой является популяризация науки, технологий и достижений в сфере атомной промышленности. Программа формирует позитивный образ атомной промышленности среди молодежной аудитории, а также продвигает положительный образ современного ученого и повышает престиж профессии научного работника. Homo Science предлагает площадку для просветителей, ученых и тех, кто собирается ими стать. Homo Science – это «переводчик» со сложного исследовательского на простой научно-популярный.