Фото: Андрей Гордеев, Ведомости/ТАСС

НЕ ПИТОМЕЦ, А ЧЛЕН СЕМЬИ

Мопсу Маффину было два года, когда его хозяева решили переехать из Красноярска в Израиль. Семейная пара потратила два месяца на подготовку и 120 тысяч рублей на билеты для себя и питомца. А уж сколько сил и нервов ушло – это вообще остается «за кадром».

- Сначала взяли билеты у Турецких авиалиний, даже созванивались с ними, подтвердили полет с собакой, а потом на сайте прочитали, что брахиоцефалов (собак с приплюснутой мордочкой – Авт.) они вообще не разрешают перевозить из-за возможных проблем с дыханием на высоте. Пришлось сдавать билеты, - рассказала корреспонденту kp.ru Александра Савицкая. – До Москвы мы летели компанией S7, Маффину купили отдельное место в салоне, переноску закрепили специальными ремнями. В Москве пересели на Израильские авиалинии, а они в салон берут только животных, которые вместе с боксом весят 8 кг. Наш Маффин весил 10 и мог претендовать только на багажный отсек. Когда его забирали, он так плакал, что я думала, не вынесу. Весь полет переживала: как он там? Из-за санкций мы летели не 4, а 6 часов, все это время я места себе не находила. Когда в аэропорту Маффина вывезли к нам, у него началась жуткая истерика. Но все это уже было не важно: главное, что он выжил.

НЕТ ЕДИНОГО РЕГЛАМЕНТА

- Да, к сожалению, согласно действующему законодательству, требования к перевозке животных воздушным транспортом устанавливают сами авиакомпании, - констатирует юрист Светлана Зиберт. – Приказом минтранса России установлено лишь, что комнатные животные и птицы могут лететь в салоне самолета с согласия перевозчика. При этом ограничения по весу животного, размеру контейнера для перевозки устанавливает авиакомпания. Согласно правилам, контейнер должен быть достаточно крепким и иметь надежный замок, но фактически контроль за безопасностью животного (то есть за надежностью переноски) остается за владельцем. Отсюда – и случаи, когда недостаточно надежная переноска гнется или ломается, и животное убегает при погрузке или разгрузке. При этом компенсация за утрату багажа (коим является животное) без объявленной ценности составляет не более 600 рублей за кг на внутренних рейсах, и не более 73 000 рублей на международных.

Фото: Александр Щербак/ТАСС

ТОП-10 КОМПАНИЙ, В КОТОРЫХ РАЗРЕШЕНА ПЕРЕВОЗКА ЖИВОТНЫХ

«Аэрофлот»:

- в салоне: кошки, собаки, мелкие птицы весом до 8 кг (вместе с контейнером). Габариты жесткого контейнера: 44×30×26 см. Габариты мягкой сумки-переноски: в сумме трех измерений – не более 126 см

- в багаже: животные весом до 50 кг (вместе с контейнером). Ограничений по размерам контейнера и породам нет.

- не подлежат перевозке: больные и подопытные животные и птицы, членистоногие (насекомые, паукообразные, ракообразные), пресмыкающиеся (черепаха, игуана, геккон, хамелеон, змея, ящерица, лягушка и пр.), грызуны (морская свинка, крыса, шиншилла, бурундук, белка, песчанка, соня, сурок, суслик, тушканчик и пр.), дикие животные и птицы, крупные хищники, а также рыбы, морские и речные животные, требующие перевозки в воде.

- дополнительные ограничения: нет

Utair

- в салоне: в качестве ручной клади - кошки и собаки весом до 10 кг (вместе с контейнером, он должен быть мягким, размер 55х40х25 см). Если животное будет размещено на отдельном пассажирском кресле, контейнер должен быть пластиковым (вес животного вместе с контейнером - до 20 кг, размер 55х40х40 см)

- в багаже: животные весом до 50 кг (вместе с контейнером). Контейнер должен быть с крепким жестким каркасом и ручками для переноски. Его дно должно быть водонепроницаемым и покрыто абсорбирующим материалом. Контейнер должен быть сухим, чистым, иметь вентиляционные отверстия, его размеры должны соответствовать размерам животного.

- не подлежат перевозке: больные и подопытные животные, грызуны, пресмыкающиеся, членистоногие, рыбы, а также морские и речные животные, требующие перевозки в воде

- дополнительные ограничения: нет.

S7

- в салоне: в ручной клади - кошки и собаки весом до 10 кг (вместе с контейнером, он должен быть мягким, размер 55×40×25 см, чтобы поместился под кресло). Если животное будет размещено на отдельном пассажирском кресле, контейнер должен быть пластиковым (вес животного вместе с контейнером - до 20 кг, размер 55х40х40 см)

- в багаже: животные весом до 50 кг (вместе с контейнером). Допускаются только твердые контейнеры с водонепроницаемым дном, крепким замком и ручками на крышке для погрузки и выгрузки.

- не подлежат перевозке: больные животные

- дополнительные ограничения: на одном рейсе можно перевозить не более пяти питомцев в салоне, в багажном отделении - не более трех клеток с животными.

Nordwind Airlines

- в салоне: собаки, кошки, птицы, мини-кролики, ежи, хорьки весом до 8 кг (вместе с контейнером). Габариты контейнера: 60х35х20 см

- в багаже: животные весом до 50 кг (вместе с контейнером). Ограничений по размерам контейнера и породам нет.

- не подлежат перевозке: больные и подопытные животные и птицы, членистоногие (насекомые, паукообразные, ракообразные), пресмыкающиеся (черепаха, игуана, геккон, хамелеон, змея, ящерица, лягушка и др.), грызуны (морская свинка, крыса, шиншилла, бурундук, белка, песчанка, соня, сурок, суслик, тушканчик и др.), рыбы, морские и речные животные, требующие перевозки в воде, дикие животные и птицы

- дополнительные ограничения: нет

I Fly

- в салоне: кошки, собаки, мелкие птицы весом до 10 кг. Габариты контейнера (жесткого или мягкого): 55х40х20 см, на дне бокса должен быть абсорбирующий материал

- в багаже: запрещено

- не подлежат перевозке: подопытные животные, данные по конкретным породам уточнять нужно перед конкретным рейсом

- дополнительные ограничения: нет

Azur air

- в салоне: кошки, собаки, мелкие птицы весом до 8 кг (вместе с контейнером). Габариты контейнера (жесткого или мягкого) не должны превышать 115 см в трех измерениях.

- в багаже: габариты контейнера не должны превышать 203 см в трех измерениях, он должен иметь ручки для переноски, дно – водонепроницаемое и покрыто абсорбирующим материалом. У птиц клетки должны быть покрыты плотной светонепроницаемой тканью

- не подлежат перевозке: больные животные

- дополнительные ограничения: нет

Turkish Airlines

- в салоне: кошки, собаки, мелкие попугаи и канарейки весом до 8 кг (вместе с контейнером). Габариты контейнера (жесткого или мягкого): 40×30×23 см.

- в багаже: возможные ограничения по весу и размерам переноски уточнять нужно перед конкретным рейсом

- не подлежат перевозке: беременные животные, щенки или котята в возрасте до 10 недель, а также отдельные породы собак (бультерьер, стаффордширский бультерьер, питбультерьер и др.) и попугаев (серый жако)

- дополнительные ограничения: могут отказать принять на один борт собаку, кошку и птицу на один рейс, также могут вообще не принять животных, если в салоне летит аллергик.

Фото: Наиль Фаттахов/ТАСС

Emirates

- в салоне: запрещено (исключение: собаки-поводыри)

- в багаже: у животного в контейнере должно быть достаточно места, чтобы нормально поворачиваться стоя, стоять, сидеть, контейнер должен иметь хорошую вентиляцию и надежные крепления. Ограничения по весу и размеру уточнять нужно перед конкретным рейсом,.

- не подлежат перевозке: беременные животные, недавно родившие и новорожденные (до 8 недель), а также ряд пород собак и кошек (чау-чау, кане-корсо, пекинес, питбультерьер, ши-тцу, британские короткошерстные кошки, экзоты, персы, гималайские и др.)

- дополнительные ограничения: нет

EL AL

- в салоне: кошки, собаки, экзотические птицы весом до 8 кг (вместе с контейнером). Габариты контейнера (жесткого или мягкого): 41 х 38 х 17.7 см в эконом-классе и 30 х 30 х 17 см в бизнес-классе.

- в багаже: животное должно находится в прочном и закрытом контейнере, который был приобретен пассажиром и одобрен представителем компании Эль Аль, дополнительную информацию нужно уточнять у представителей авиакомпании перед конкретным рейсом.

- не подлежат перевозке: щенки и котята (по возрасту и прививкам консультироваться нужно отдельно), а также собаки опасных пород (бультерьер, питбультерьер, ротвейлер и др.)

- дополнительные ограничения: нужно разрешение на ввоз животного от ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства Израиля

Red Wings

- в салоне: кошки, собаки, мелкие птицы весом до 8 кг (вместе с контейнером). Габариты контейнера (жесткого, мягкий не допускается): не должны превышать 115 см в сумме трех измерений, при этом высота контейнера не должна превышать 26 см

- в багаже: размеры оговариваются с перевозчиком, контейнер должен быть водонепроницаемым, ударопрочным и таких размеров, чтобы животное могло там спокойно стоять и лежать. Также обязательна маркировка специальными бирками «Живые животные» (Live animals) и «Этой стороной вверх» (This way up)

- не подлежат перевозке: брахицефальные породы (пекинес, ши-тцу, мопсы и др.)

- дополнительные ограничения: нет

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ

1. Билет. Перед (а в некоторых компания – после) его покупкой (-и) нужно позвонить на горячую линию авиакомпании, чтобы узнать, есть ли в салоне или багажном отделении условия для перевозки животных тем рейсом, который вы выбрали.

2. Международный ветеринарный паспорт с отметкой о чипировании, прививках (в том числе от бешенства) и обработке от глистов.

3. Дополнительные справки в зависимости от того, в какую страну ввозится животное: евросправка (для Европы), справка формы Ф-1 (Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Туркмения и др.)

4. Тест на наличие антител к бешенству (Объединенные Арабские Эмираты, Тайвань, Япония, Израиль и ряд других стран)

5. На контейнер нужно прикрепить этикетку с кличкой животного и данными его владельца (имя, фамилия, адрес, номер телефона) – это требуют не все компании, но подстраховка никогда не повредит.

ВАЖНО!

- Перевозить животных может только совершеннолетний пассажир

- За перевоз питомца всегда взимается дополнительная плата (исключение – собаки-поводыри)

- Для оформления всех бумаг прибыть в аэропорт нужно минимум за 2-3 часа до вылета

- В аэропорту придется пройти дополнительный ветконтроль, отдельные правила там не устанавливают, но проверят состояние здоровья питомца и наличие всех необходимых справок и отметок в документах, соответствие их стандартам, после чего проставят необходимые штампы.

- Некоторые страны запрещают провоз багажа весом более 32 кг, к животным это тоже относится, проверять нужно заранее

- В некоторых странах для животных предусмотрен карантин – в этом случае им заранее нужно забронировать место в карантинной комнате

ЗАПИШИТЕ НОМЕРОК

- Служба ветеринарного контроля аэропорта Домодедово: +7-967-141-18-53 (круглосуточно), +7-(495)-198-07-55; +7-903-566-98-81 (грузовой терминал), +7-(495)-198-07-55 (пассажирский терминал)

- Служба ветеринарного контроля аэропорта Шереметьево: +7-(495)-198-05-74 (терминал C, общедоступная зона), +7-(495)-198-05-74 (терминал C, чистая зона, прилет/транзит)

- Служба ветеринарного контроля аэропорта Внуково: +7-(495)-198-07-61, +7-(495)-198-13-97

КАК ПОДГОТОВИТЬ ПИТОМЦА К ПЕРЕЛЕТУ: СОВЕТЫ ЗООПСИХОЛОГА

Мариана Гладких, доцент кафедры зоологии РГАУ-МСХ им. К.А. Тимирязева

- Чтобы приучить питомца к переноске, нужно 2-4 недели. Кладем туда лакомство, животное заходит, за ним закрывает дверцу, потом открываем и даем еще одно лакомство. Через какое-то время животное спокойно там будет находиться. Некоторые компании требуют, чтобы в переноске была подстилка. Но это палка о двух концах. С одной стороны, животному, может, и удобнее (мягко, знакомый запах), а с другой - собаки, когда нервничают, могут начать грызть эту подстилку и глотать ее. Поэтому лучше, чтобы ее там не было.

Давать ли животному успокоительные, обсудить нужно с ветеринаром. Да, есть возбудимые породы, у которых стресс может привести к проблемам с дыханием. Но придумывать самим ничего не надо, успокоительный препарат для снижения уровня возбуждения должен назначить врач.

А КАК ЕЩЕ?

Перевозка на колесах

Поездом в Европу сейчас добраться проблематично (даже вместе с оператором горячей линии мы не смогли подобрать оптимальный маршрут для перевозки воображаемого мопса из Москвы в Прагу). Зато отправить питомца в путешествие вполне реально на автотранспорте. По словам директора компании «Петстур» Николая Иванова, в Беларусь и Казахстана оформление дополнительных документов не требуется. Стоимость перевозки зависит от расстояния и размера животного. Самая дорогая перевозка за 2,5 года существования компании стоила 30 тысяч рублей – собаку средних размеров переправляли из Минска в Алма-Ату.

Отправить питомца можно и дальше. В Азию сейчас доступны только авиаперевозки, а в Европу этим летом животных то и дело отправляют целым партиями.

- Ездят специально оборудованные автомобили, животные в отдельных клетках, у каждого – еда и вода, дважды в день собак выгуливают, ежедневно – фото или видеоотчет перед заказчиком – рассказала корреспонденту kp.ru директор Animal Trips Наталья Кулясова. - Услуга очень востребована, особенно в период отпусков: для питомцев заранее бронируют «путевки» туда-обратно с учетом времени, которое займет дорога. К примеру, из Москвы в Испанию ехать 4-5 дней, длительность дороги зависит от таможни: сейчас на ее прохождение уходит не более суток, но может быть и двое. Стоимость зависит от того, групповая это перевозка (из Москвы в Прагу она будет стоить, к примеру, в районе 600 евро), или индивидуальная (стоимость услуги – от 2000 евро).