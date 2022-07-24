Кормили нуждающихся горячими обедами: В Донбассе погибли два волонтера «Пищи Жизни»

Тело Кирилла Губарева из-под обломков извлекли с телефоном в руке - в момент обстрела он договаривался о выезде в Северодонецк и помощи там людям. Фото: предоставлено МБОО «Пища Жизни»

Добровольцы благотворительного фонда «Пища жизни» уже много лет помогают там, где это нужно больше всего. Не исключение - даже "горячие" точки. Именно поэтому волонтеры фонда оказались в Донбассе и, несмотря на обстрелы, ездили в Мариуполь, Рубежное и другие населенные пункты, где кормили нуждающихся горячими обедами и снимали репортажи.

Ракета американской реактивной системы залпового огня HIMARS попала в здание кухни организации. Фото: предоставлено МБОО «Пища Жизни»

16 июля от них ждали очередной материал о работе, но вечером пришли печальные известия - двое добровольцев погибли. Кирилл Губарев и Максим Веровский как раз вернулись в Алчевск после раздачи питания беженцам в Северодонецке, чтобы разгрузить пустые баки, когда начался обстрел. Ракета американской реактивной системы залпового огня HIMARS попала в здание кухни "Пищи Жизни". Плита дома сорвалась и придавила ребят. Еще один волонтер, 22-летний Андрей Яковлев, получил осколочные ранения. Сейчас он находится в больнице.

Известно, что в момент гибели Кирилл разговаривал по телефону с волонтером «Пищи Жизни Донбасс» Стасом Веровским. Его так и нашли под обломками - со смартфоном в руке. Даже во время обстрела россиянин и одновременно гражданин Луганской Народной Республики размышлял, чем еще помочь другим людям. В этом была вся его суть. Кирилл являлся вице-президентом Межрегиональной благотворительной общественной организации "Пища Жизни" (Россия) и руководителем общественной организации "Пища Жизни" (ЛНР). Ранее в июле администрация Алчевска вручила ему благодарственное письмо за гражданскую позицию и личный вклад в общественную жизнь города.

Другой погибший - волонтер "Пищи Жизни" Максим Веровский - был предпринимателем, делал мебель. У него остались жена и трое дочек в возрасте 6, 10 и 12 лет.

У Максима Веровского остались жена и трое дочек 6, 10 и 12 лет. Фото: предоставлено МБОО «Пища Жизни»

У пострадавшего Андрея Яковлева выявлено сотрясение, раны на голове, ссадины и ушибы. Врачи сказали, что парень родился "в рубашке" - даже внутренние органы не повреждены.

"Это было сильно. Сразу бросили машину и побежали врассыпную. Поджались к стене здания. Я думал, что здание защитит от осколков. С этой же целью я упал на землю. И сразу меня засыпало обломками. Слышал, как тоже произошло с Кириллом. Было сложно дышать. Я не мог пошевелиться. Потерял сознание. Включился, когда откапывали спасатели. Загрузили меня в скорую и увезли", - вспоминает Андрей.

Валерий Долгополов навестил Андрея в больнице. Фото: предоставлено МБОО «Пища Жизни»

На следующий день после обстрела волонтеры и руководитель «Пищи Жизни» Валерий Долгополов пришли навестить выжившего. В руках президент общественного объединения держал тапки Андрея, которые спасатели нашли среди обломков.

"Ну ты чего разбрасываешься тапками? Ходи тут по руинам, собирай их...", - пошутил Валерий Игнатьевич, со слезами на глазах обнимая Андрея.

Прощание с Кириллом и Максимом прошло 20 июля. Руководство «Пищи Жизни» направило прошение правительствам ЛНР и России о вручении им наград посмертно. Также наградить предложено Яковлева Андрея.

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