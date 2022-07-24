Соблазнился сиделкой: 89-летнего фермера осудили за убийство жены в Англии

Бренда Венаблз пропала еще в 1982 году. Фото: West Mercia Police

Супруга фермера Дэвида Венаблза пропала еще в 1982 г. Ее исчезновение наделало тогда много шума в прессе. Муж лишь разводил руками: дескать, Бренда среди ночи в глубокой депрессии сбежала из дома, собираясь покончить с собой. Он не смог удержать любимую, с которой прожил 22 года. Полиция провела расследование. После долгих безрезультатных поисков тела дело закрыли.

В 2014 г. Дэвид продал ферму. Три года назад новые хозяева пригласили ассенизаторов, чтобы те почистили канализацию. В канализационном отстойнике рабочих ждала страшная находка: человеческий череп, пучок волос, истлевшие обрывки одежды. ДНК-анализ показал - это останки Бренды Венаблз. Только тогда престарелому фермеру предъявили обвинения в убийстве.

Выяснилось, что у Дэвида много лет была любовница. В родном доме. Сиделка его матери Лоррейн Стайлз. Хорошо устроился фермер! Видимо, жена стала что-то подозревать. Дэвид решил избавиться от нее.

На суде свидетели показали, что после пропажи Бренды муж вовсе не выглядел грустным, подавленным. Любовница в самом начале следствия тоже подтвердила полиции, что Венаблз был "совершенно спокоен" из-за исчезновения своей жены. Она скончалась в 2017 г, но в суде зачитали протокол ее допроса. Странно, что стражи порядка не акцентировали тогда внимание на это спокойствие и закрыли дело.

Суд приговорил 89-летнего фермера к пожизненному заключению. Фото: West Mercia Police

"Мы в ужасе и отчаянии от убийства Бренды, - заявили на процессе родственники жертвы. - Она никому не причинила вреда, была доброй и необычайно спокойной женщиной. Мы хорошо помним, как ее отец Гарольд все время поглядывал на садовую тропинку в надежде, что Бренда придет его навестить. Он так и умер с разбитым сердцем через два с половиной года после исчезновения дочери."

Адвокаты пытались доказать, что их клиент совершил убийство спонтанно, в состоянии аффекта. Присяжные отклонили их доводы. По их мнению, процесс избавления от тела в канализационном отстойнике и тщательное сокрытие улик требовали серьезного планирования и подготовки.

"Ваше решение избавиться от тела, утопив его в канализации, свидетельствует о полном неуважении к Бренде, - заявила подсудимому судья Типплз. - То, что вы сделали с ее телом, отвратительно и мерзко. Я уверена, что вы убили Бренду Венаблз, чтобы она исчезла из вашей жизни, а вместе с ней исчезли и возможные проблемы, связанные с разводом. Нет сомнений, что тут замешаны жадность и эгоизм".

Присяжные совещались четыре дня подряд, прежде чем вынести вердикт «Виновен в убийстве своей жены!»

На этой неделе Вустерский королевский суд приговорил 89-летнего фермера к пожизненному заключению. Оговорив, что убийца может подать прошение о досрочном освобождении, лишь проведя за решеткой не менее 18 лет. Ясно, что до 107 лет тот не доживет.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Лорда-душегуба ищут почти полвека. Британский аристократ убил няню своих детей и покушался на бывшую жену.

Ричард Джон Бингэм, более известный как лорд Лукан - британский пэр, потомок одной из старейших аристократических семей Англии. Его дед был камергером при дворе Георга V. Высокий красавец с атлетической фигурой и роскошными усами вёл богемный образ жизни. Любил автомобили, водные лыжи, гольф, женщин, охоту, яхты, пил дорогую русскую водку. Недаром его пригласили на роль первого Джеймса Бонда. Идеальный агент 007! Однако плейбой отказался, и Бонда сыграл Шон Коннери.

Еще во время учебы в престижном Итоне он приобщился к азартным играм. Много выигрывал в покер, баккару, на скачках, даже вошел в десятку лучших игроков мира в нарды. Одно время служил в банке, потом ушел. «Зачем мне вкалывать в банке, если я могу выиграть годовую зарплату за одну ночь?» Профессиональные игроки дали коллеге кличку «Lucky Lucan» - «Счастливчик Лукан»!

В 1963-м завидный жених познакомился на светском рауте с моделью Вероникой Дункан. Ее сестра была замужем за братом отчима принцессы Дианы! В тот же год сыграли свадьбу. Медовый месяц молодожены провели в Европе, куда отправились первым классом на знаменитом Восточном экспрессе. Поселилась пара в четырехэтажном особняке престижного лондонского района Белгравия, рядом с Букингемским дворцом. Спустя два месяца после свадьбы приказал долго жить батюшка лорда. Оставив в наследство старшему сыну четверть миллиона фунтов стерлингов, место в Палате лордов - верхней палате парламента Великобритании, кучу титулов:7-й граф Лукан; барон Лукан из Каслбара; барон Лукан из Мелкомба и Лукана, баронет Бингэм из Каслбара… А супруга Вероника стала графиней Лукан.

Но счастье, известно, изменчиво. «Счастливчик Лукан» стал много проигрывать, влез в долги. Начались ссоры, драки с женой из-за денег. Та впала в депрессию. Спустя 10 лет пара развелась. Лорд пытался оформить опеку над тремя детьми, дескать, бывшая супруга психически ненормальна, не в состоянии воспитывать их. Но суд отдал их матери. Позволив лорду видеться с отпрысками раз в две недели.

Судебная тяжба обошлась Лукану в кругленькую сумму, увеличив долги. Он стал пить, намекал друзьям, что только убийство бывшей жены спасет его от банкротства. А труп, дескать, можно сбросить в реку, и никаких концов.

Ночью 7 ноября 1974 г в знаменитый паб The Plumbers Arms в Белгравии вбежала женщина, «вся в крови, с головы до ног». С криками «Помогите, помогите, я только что убежала от убийцы! Мои дети, мои дети, он убил их няню!» Посетители узнали графиню Лукан. Вызвали полицию.

В ту ночь лорд пробрался в особняк (сам он после развода арендовал квартиру в другом районе), куском свинцовой трубы убил няню детей Сандру Риветт. Видимо, спутал в темноте с бывшей супругой, они были похожи. Труп стал засовывать в мешок. На шум вышла Вероника Лукан. Лорд несколько раз ударил ее трубой по голове, но та смогла сбежать в соседний паб. Оттуда ее срочно увезли в больницу.

В 1963-м завидный жених познакомился на светском рауте с моделью Вероникой Дункан Фото: EAST NEWS

Назавтра британские газеты вышли с крупными заголовками на первых полосах типа «Тело в мешке… графиня с криками спасается бегством!», «Убийство в Белгравии - граф объявлен в розыск!»

Сам Лукан в ту ночь позвонил матери и приятелю, взволнованно сообщив, что произошла ужасная трагедия, он ни в чем не виноват, но все улики против него.

К поискам подключился Интерпол.

Разыскать, однако, смогли только машину лорда с окровавленным салоном. «Счастливчик Лукан» бесследно исчез. Друзья-аристократы полагали, что джентльмен, человек чести, покончил с собой. Возможно, прыгнул в Ла-Манш с камнем на шее. Одна уважаемая леди так и заявила полиции, дескать, тело Лукана скормили тиграм в зоопарке ее сына. Полицейские обыскали зоопарк, больше десятка загородных домов в поисках останков лорда. Ни-че-го! Вероника Лукан также считала, что её бывший муж покончил с собой «как подобает благородному человеку, каковым он и был». Сама графиня наложила на себя руки в 2017 г.

Британская полиция, однако, склонна считать, что известный авантюрист бежал из страны. Периодически появлялись сообщения, что его видели в Новой Зеландии, Южной Африке, Мозамбике, Франции, Швейцарии, Индии… Таких историй набирается уже не одна сотня. А что, несостоявшийся киношный Джеймс Бонд мог успешно замаскироваться.

В 2016 г, после обращения в Высокий суд старшего сына Джорджа Бингэма о признании отца мертвым, было выдано свидетельство о смерти Лукана. Джордж получил место батюшки в Палате лордов и его титул, став 8-м графом Луканом.

А в 2020 г сын убитой няни Нейл Берримен рассказал Daily Mail, что много лет искал убийцу матери. Якобы Лукан стал буддистом, живет в небольшом австралийском городке.

Вполне вероятно, что «Счастливчик Лукан» до сих пор жив. Ему должно быть 87 лет. На два года моложе британского фермера, получившего в июле пожизненный срок за убийство жены сорок лет назад.

Кстати, формально дело об убийстве Сандры Риветт лордом Луканом до сих пор не закрыто.