Кто не вовлечен - не мои друзья: Актер Антон Батырев рассказал о роли благотворительности в своей жизни

Актер, попечитель благотворительного фонда "Люди-маяки" Антон Батырев (второй слева) в студии радио "КП"

- Как-то так получилось, что я чувствую людей. И Лиля (директор благотворительного фонда "Люди-маяки" Лилия Цыганкова - прим. ред) прекрасная, мы с ней давно знакомы. У всех бывают такие моменты в жизни, когда встречаешь человека, и как-то отторжение чувствуешь. Здесь его не было, можно сказать наоборот. И всё, мы уже лет восемь, наверное, знакомы и сотрудничаем, - так начал свой рассказ о волонтерстве актёр и по совместительству попечитель благотворительного фонда "Люди-маяки" Антон Батырев в эфире программы "Доброволец" на радио "Комсомольская правда".

Артист признался, что ему часто пишут с просьбами о помощи, и тут же добавил - ко всем таким сообщениям стоит быть внимательнее.

- Потому что люди должны вызывать доверие. К сожалению, очень много мошенников - процентов 90. Особенно в последнее время, - сказал Антон.

Так как же выбрать организацию, которой помогать? По этому поводу высказалась Лилия Цыганкова.

- Нужно обращать внимание на внутренний позыв и тему, которая интересует. Я советую всем встречаться с командами фондов, смотреть отчетность, и уже на пути добрых дел становится ясно - твой это фонд или нет, - разъяснила глава БФ "Люди-маяки".

Антон Батырев, в свою очередь, рассказал, как важна поддержка волонтерской деятельности со стороны известных личность - не только финансовая, но и, прежде всего, информационная.

- Мы только после смерти Александра Абдулова узнали, что он помогал детям, фондам. И да, я считаю, что это не нужно афишировать, но с другой стороны - нужно. Нужно привлекать известных людей, к которым прислушиваются. По-другому - никак. У нас век информации, век технологий. И если я скажу своей аудитории, то люди скинутся и помогут. Всегда было так. Просто сейчас благодаря СМИ у нас есть возможность более широко освещать эти вещи. Я не думаю, что у государства такие огромные ресурсы, чтобы помочь всем, - сказал Антон Батырев.

Он также призвал не обращать внимания на обвинения в том, что освещение благотворительных акций - это все пиар. По мнению артиста, такие люди сами себе пытаются поднять "рейтинги" за счет того, что написали известному человеку и получили ответ.

- Мои друзья тоже все вовлечены (в благотворительность - прим. ред.) - кто не вовлечен, они не мои, - подытожил гость радио.