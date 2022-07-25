Вороватый слуга народа, бунтовщица хуже Пугачева, «Сусанна и экостарцы», Ургант Потехин

Д. А. Разумков призывает конфисковать "излишки" российского газа в пользу Украины. Фото: REUTERS

Бывший вождь всеукраинской партии «Слуга народа» Д. А. Разумков, впоследствии утративший доверие, - теперь верховным слугой служит «чудесный грузин» Д. Г. Арахамия, - не пал духом и продолжает попытки служения. Он отметил, что при работе украинской газотранспортной системы «Излишки российского газа необходимо конфисковать по закону и закачивать в наши хранилища. Власти вместе с «Нафтогазом» должны разработать для этого стратегический план развития отрасли».

Слуга народа изобрел велосипед. Обычай воровать транзитный газ наблюдался на Украине еще при президенте В. А. Ющенко, более двадцати пяти лет назад, причем в эти старинные времена газ присваивали без всякого стратегического плана, просто исходя из того, что как же не украсть, когда можно украсть. Но теперь иное время - даже кошелек из кармана не сопрешь без стратегии. Шуре Балаганову и Кирпичу пришлось бы ныне трудно. Впрочем, их профессия никогда и не была легкой.

Пугачевщина в Британии?

Но такова судьба всех борцов за счастье народное. Глава МИД Великобритании Лиза Трасс объясняет свое желание стать премьер-министром: «Я воспринимаю себя как бунтарку, потому что я хочу изменить вещи». Дело привычное. Вор и бунтовщик Емельян Пугачев тоже хотел изменить вещи. Теперь и в Лондоне может объявиться бунтовщица хуже Пугачева.

Иные же бунтовщики промышляют по предметам искусства. Трое зеленых активистов во флорентийской галерее Уффици, вывесив лозунг «Нет газу, нет углю! Мы решили использовать природу для передачи сигнала тревоги: мы идем к экоклиматическому и социальному коллапсу», попытались приклеить себя к картине Боттичелли «Весна». Правда, неуспешно. Картина была с защитным стеклом.

Впрочем, все шедевры живописи не застеклишь, так что у активистов появилось новое поле деятельности. В том числе и у активистов высокопоставленных. Зеленый вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек может посетить мюнхенскую Старую Пинакотеку и там тоже приклеить себя в знак протеста против углеводородов. А поскольку он специализируется на экономных водных процедурах, лучше всего приклеиться к картине Альбрехта Альтдорфера (1526 г.) «Сусанна в купальне».

Борщ с морожЕным по-немецки

Тем более что немцы вообще склонны к акционизму. Крупнейшая продуктовая сеть Edeka приняла решение переименовать мороженое «Московское» в «Киевское», причем торговое начальство особо подчеркивает, что сеть таким образом намерена выразить солидарность с Украиной. Мороженое с новым названием, которое напечатано поверх зачеркнутого предыдущего, уже можно найти в магазинах. Торговый почин можно распространить не только на сладкую, но и на горькую продукцию, переименовав водку «Горбачев» в горилку «Зеленский».

Тем временем в Праге состоялся Форум свободных народов России, выражающий солидарность с угнетенными этносами -

Толпы их все грызутся,

Лишь свой откроют форум,

И порознь все клянутся

In verba вожакорум*.

В одном согласны все лишь:

Коль у Кремля именье

Отымешь и разделишь,

Начнется вожделенье.

То есть Россия должна быть разделена на множество свободных государств: Мордва, Алтай, Калмыкия, Тува, Югра-Тюмень, Сибирская, Балтийская, Идель-Урал etc. Мероприятие организовано Национальным ендовментом за демократию (NED), уже успешно устроившим киевский майдан и разные прочие «цветные революции», так что можно быть уверенным: в ендовменте плохого не посоветуют.

Как отмечают участники мероприятия: «Когда мы выбирали город для форума, мы искали европейскую столицу с историей борьбы за собственную свободу, идентичность, декоммунизацию и борьбу с тоталитаризмом, поэтому Прага идеально подходит».

Административный центр протектората Богемия и Моравия взаправду выбран удачно, поскольку у Праги уже есть опыт проведения мероприятий по борьбе с тоталитаризмом. 14 ноября 1944 г. там был оглашен манифест Комитета освобождения народов России. В принципе то же,что и сегодня, только вид сбоку. Как отмечал генерал А. А. Власов: «С нами симпатии всех прогрессивных народов мира. С нами надежды и чаяния народов России». Хоть сейчас в уста бывшим депутатам от «Справедливой России» Гудкову и Пономареву, заседавшим в Праге.

Правда, время для того давнего мероприятия было выбрано не очень удачное. К ноябрю 1944 г. вся территория СССР (кроме Курляндского котла на западе Латвии) была отвоевана. Чтобы начать освобождать народы России, ее нужно было снова завоевать, к чему рейх на тот момент вряд ли был способен. С заменой Третьего рейха на другое, современное государственное образование сегодня пражское освободительное начинание выглядит примерно так же. Но, может быть, депутат И. В. Пономарев окажется удачливее ген. А. А. Власова.

Не в то стадо пошел...

Тем временем телеведущий Л. А. Якубович назвал ошибочным закрытие программы «Вечерний Ургант» как угашающее дух народа и войска: «Даже во время Великой Отечественной войны выходили хорошие фильмы. И не всегда такие серьезные и направленные патриотически».

Якубович прав. Бойцы тогда нуждались в заряде оптимизма и в минуты отдыха требовали безыдейный «Большой вальс» с «Веселыми ребятами». Выступай И. А. Ургант в амплуа Кости Потехина, пастуха из тех же «Веселых ребят», особых вопросов к нему не было бы. Но его потянуло обличать российскую военщину, чего никакой Костя Потехин себе не позволял.

*«In verba вожакорум» - «словами вожаков». Строка из стихотворения А. К. Толстого «Порой веселой мая», 1871 год.