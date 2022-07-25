Упрямый страус сделал знаменитой американскую фермершу

Страус Эммануэль стал звездой Тик-Тока. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Пожалуй, у большинства людей есть друзья, которые постоянно портят фото и видео, появляясь в них в самый неподходящий момент, а вот фермершу Тейлор из американской Флориды такой «друг» сделал популярной.

Девушка записывала видео для своего блога, но в каждом из них появлялся эму: о чем бы не рассказывала Тейлор в своих роликах, в кадре непременно оказывалась Эммануэль. При этом птица не только позировала, но и проявляла интерес к камере – однажды она сбила устройство на землю и пару раз клюнула.

Свой блог Тейлор ведет с 2013 года, но настоящая популярность пришла к ней лишь сейчас – видео с любопытной птицей стали мегапопулярными, набрав десятки миллионов просмотров и огромное множество комментариев в соцсетях.

Несмотря на то, что Эммануэль откровенно мешает своей хозяйке вести съемку, Тейлор воспринимает ее поведение с юмором.

– Я пытаюсь учить людей прямо сейчас. Ты не могла бы просто остановиться? – спрашивает Тейлор у птицы в одном из видео.

– Не делай этого, – обращается хозяйка к Эммануэль в другом ролике, когда птица пытается попробовать камеру «на зуб».

– Как ты себя чувствовала? Было ли это всем, чего ты когда-либо хотела, и на что надеялась в жизни? Ты чувствуешь себя удовлетворенной сейчас? – спрашивает девушка эму, после того, как та все же уронила и попыталась клевать камеру.

Как бы там ни было, но видео с забавной самкой эму нашли огромный отклик в Сети, а некоторые из пользователей подметили, что отношения Тейлор и Эммануэль напоминают общение взрослого с любопытным и непослушным ребенком.

Если быть точным, то сейчас ученые не относят эму к страусам – в 80-х годах прошлого столетия биологи пересмотрели классификацию и теперь называют этих огромных птиц «казуарообразными», но большинство неискушенных в зоологии людей по по-прежнему называют их страусами.

Эму являются второй по величине птицей после страуса и распространены на большей части Австралии. Кроме того, эти птицы прекрасно подходят для разведения в неволе и, по мнению многих фермеров, отличаются от страусов большей сообразительностью и менее вздорным характером.