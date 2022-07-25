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В мире25 июля 2022 5:13

США накрыла смертельная жара

Почти 100 миллионов американцев ощущают сейчас на себе гнев природы
Юрий МАЙБОРОДА
Доброжный рабочий пьет воду на улицах Бостона, США.

Доброжный рабочий пьет воду на улицах Бостона, США.

Фото: REUTERS

Жара, свирепствующая в южных и северо-восточных регионах США, набирает новые обороты – местами столбики термометров переваливают за отметку в +40°C, а среди тех, кому придется испытать действие жары едва ли не треть американцев.

– От южных равнин до востока будет очень тяжело, особенно в крупных городских районах от Вашингтона до Нью-Йорка и Бостона, – делает неутешительное заключение Национальная метеорологическая служба США.

Согласно данным специалистов судебно-медицинской экспертизы, в стране растет количество погибших от гипертермии и обезвоживания. В основном, это люди пожилого возраста, имеющие многочисленные сопутствующие заболевания.

В группе риска оказываются и одинокие граждане, проживающие в квартирах без кондиционеров. В связи с этим власти страны призывают людей проявлять крайнюю осторожность и интересоваться самочувствием одиноких соседей, а некоторые штаты уже объявили чрезвычайное положение.

По мнению экспертов, во всем виноваты глобальные изменения климата – аномальная жара и засуха в этом году получили очень широкое распространение во всем мире.

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