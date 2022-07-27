Деньги — из дерева: что поднимет экономику регионов?

Оказывается в нашей стране есть отрасли, куда охотно вкладывается крупный бизнес, несмотря на международные санкции и давление. Яркий пример — лесопромышленный комплекс. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Оказывается в нашей стране есть отрасли, куда охотно вкладывается крупный бизнес, несмотря на международные санкции и давление. Яркий пример — лесопромышленный комплекс. В 1 полугодии 2022 года сюда пришло более 44 млрд рублей. Это на треть больше, чем годом ранее.

В чем резон

Как правило, деньги в лесной отрасли идут в строительство и работу предприятий.

Новые производства позволяют выгоднее продавать обработанную древесину и готовые материалы. Экспорт, к слову, в этом году вырос на 10%. Большим спросом лесная продукция пользуется в Китае, Индии, Таиланде, Израиле и даже в Мексике. На рынке ЕС сегодня доля российской берёзовой фанеры составляет 40%, а в случае отказа Запада от прямых закупок Иран, Турция и Египет готовы стать транспортными хабами для наших материалов, заявляют в Рослесинфорге (лесоучетное учреждение Рослесхоза).

Но с учетом растущего спроса в Азии российские производители могут иметь достаточный выбор для поставок и образования цен. Кстати, регионы-лидеры по экспорту древесной продукции, для которых открываются хорошие возможности: Вологодская, Архангельская, Иркутская области, Красноярский край и Коми.

«Главное — использовать спрос, в том числе и внутренний, а значит развивать необходимое и рентабельное производство», — говорит Игорь Григорьев, профессор кафедры «Технология и оборудование лесного комплекса» Арктического государственного агротехнологического университета. По его словам, здесь регионы выручают механизм приоритетных инвестиционных проектов (ПИП), применяемый в стране с 2007 года. «Государство определяет задачи и обеспечивает поддержкой инвестора, который вкладывается в технологичное освоение леса, строительство предприятия и создание новых рабочих мест. Например, ставка за аренду лесного участка может быть в 10-20 раз ниже, чем в случае получения его через традиционный аукцион», — поясняет эксперт.

По словам участников рынка, механизм ПИП позволяет строить современные заводы с надеждой, что вложения окупятся. Не случайно к 2022 году в перечень приоритетных входило 164 проекта в области освоения лесов в 33 субъектах РФ. Многие уже успешно реализованы. Больше всего — в Сибири и на Северо-Западе страны.

Возможности тайги

Один из лидеров по успешным проектам ПИП — Иркутская область. Ее преимущество — большие территории таежного леса и опыт в его освоении с применением современных технологий. Здесь уже реализовано четыре приоритетных проекта, под которые в регион пришло 51,5 млрд рублей и создано более 1500 рабочих мест. Еще восемь — в реализации. Все они связаны с глубокой переработкой древесины. Заявленный объем инвестиций – 61 млрд руб. На новых производствах планируется создать до 1600 рабочих мест.

К примеру, компания «Группа «Илим»» планирует вложить в модернизацию производства в регионе 53,2 млрд руб. и создать 100 новых рабочих мест. При более скромных вложениях — 4,5 млрд рублей — собирается открыть более тысячи вакансий компания «СтарВуд», участник Ассоциации «Русский лес». Специалисты потребуются на новом лесоперерабатывающем заводе в г. Усть-Кут. В планах инвестора — создать предприятие с полным циклом лесозаготовки и переработки древесины, в том числе для биоэнергетических целей. В проект привлекли и зарубежных лидеров в производстве спецоборудования, что позволит производить пиломатериалы премиального качества с максимальным полезным выходом готовой продукции. Отдельное внимание — импортозамещению. Котельное оборудование, автоматизированный сушильный комплекс, объекты жизнеобеспечения, а также вспомогательная и колесная техника будут отечественными.

Бесперебойность производства поможет обеспечить доставка леса по реке Лена, где водные перевозчики получат дополнительные заказы и доходы. В рамках проекта инвестор займется и восстановлением лесов в регионе: так в Ангарске с опережением графика по договоренности с руководством региона построен тепличный комплекс по выращиваю сеянцев хвойных пород — до 4 млн саженцев ежегодно.

Новое деревообрабатывающее производство вскоре появится и в Братске, куда компания «ДеКом» инвестирует 2,37 млрд рублей. Для местных жителей появится 100 новых рабочих мест.

Что еще получает регион от освоения леса? Об этом можно судить по налоговым поступлениям. Например, за прошлый год предприятия лесного комплекса принесли в местный бюджет 13,3 млрд рублей. Кстати, это 286,8% по отношению к 2020 году.

«Судя по заявленным планам новых проектов, Иркутская область может вполне рассчитывать на дальнейший рост поступлений и решение многих задач, в том числе социальных, связанных с трудоустройством местных жителей», — считает Игорь Григорьев.