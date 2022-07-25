Главврачам и директорам школ придется отчитываться о расходах

Борьба с коррупцией в России выходит на новый вираж. Фото: Shutterstock

Борьба с коррупцией в России выходит на новый вираж. Минтруд разработал законопроект, в котором предлагает следующее:

«Установить обязанность лиц, замещающих должности руководителей государственных (муниципальных) учреждений, представлять сведения о расходах, а также возможность осуществления контроля за расходами данных лиц».

Руководители этих самых учреждений – это двести тысяч людей по всей стране. Например, это главные врачи государственных больниц и поликлиник, директора школ, домов культуры, заведующие детскими садами и т. д. Все они и так по закону обязаны отчитываться о своих доходах и имуществе. Теперь, получается, им придется предоставлять в налоговую сведения и о тратах - причем не только своих, но и расходах своих супругов и несовершеннолетних детей.

Конечно, отчитываться о каждом походе в магазин госслужащим не придется. Это касается только крупных трат - например, покупки недвижимости, машин или ценных бумаг. Подавать декларацию о расходах надо будет в случае, если сумма одной сделки (или трат по нескольким сделкам за один год) превышает трехлетний доход госслужащего и его супруга.