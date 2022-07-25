Сбербанк предложил потребительские кредиты с самой низкой ставкой за последние 10 лет

Сбербанк уменьшил ставки по потребительским кредитам до минимальной отметки – такими низкими они не были уже 10 лет. В рамках летней акции взять кредит можно под 4,9% на первый месяц, если у клиента есть годовая подписка СберПрайм+. Если такой подписки нет, ставка на первый месяц составит 5,9%. Ставку в 4,9% также могут получить клиенты других банков в случае, если они решат рефинансировать свой кредит в Сбере. Акция продлится до 3 октября 2022 года.

Кроме того, в рамках акции Сбербанк дополнительно снизил минимальную базовую ставку на 1 процентный пункт: теперь она составит 13,5%. Такие же условия доступны и по рефинансированию кредитов других банков. Акция действует, если клиент берет кредит на сумму от 300 тысяч рублей.

По словам директора дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергея Широкова, особые условия также распространяются на зарплатных клиентов банка.

- Мы впервые предлагаем такую низкую ставку по кредиту и уверены, что наша летняя акция будет привлекательна для всех клиентов. Особенные условия мы предлагаем для наших зарплатных клиентов и владельцев подписки СберПрайм+. Сбер оперативно реагирует на рыночные изменения, стремясь предоставлять своим клиентам комфортные условия кредитования. Текущая акция отличное тому подтверждение, - отметил Сергей Широков.