Пусть Кондуки будут чище и еще краше!

Фото: пресс—служба «Вода России»

…Как наверх поднимешься, в горле перехватывает от восторга. Глазам открывается марсианский пейзаж: мягкие песчаные холмы, впадины и сеть изумрудных озер, как на картинке. Такой цвет воды не свойственен средней полосе России.

Не верится, что это бывший промышленный карьер, и что здесь добывали уголь. В результате человеческой деятельности возникла уникальная зона, где природа таким волшебным образом исцелила сама себя, образовав невиданной для наших мест красоты озера. Их назвали Голубыми, но это неточное название – вода яркого сине-зеленого цвета, при этом чистая, поэтому купание разрешено, чем отдыхающие с удовольствием пользуются. Воды однако глубокие – достигают 86 метров, а поверхность глади самого большого озера – 34,5 тыс м – так что следует вести себя осмотрительнее.

И вообще следует быть аккуратнее. Это обращение ко всем, кто приезжает насладиться красотами Кондуков, но после себя оставляет уже другие горы – мусорные. Местечко стало популярным и, увы, куда менее чистым, чем раньше, сетуют туляки, знающие в «горах» каждую складку и каждую березку. «Еще несколько лет назад вы здесь не нашли бы ни бутылок, ни пакетов, и посмотрите, что сейчас…», - обижаются местные.

Фото: пресс—служба «Вода России»

А сейчас мы приехали сюда, чтобы стать свидетелями командных соревнований по уборке мусора среди волонтеров и тоже поучаствовать в большом экологическом мероприятии, которое организовала «Вода России». К масштабному субботнику, помимо волонтерских организаций и представителей СМИ, присоединились также Министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов; заместитель министра – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов и экологии Тульской области Диана Гришина; глава администрации Узловского района Тульской области Николай Терехов; председатель Тульской региональной общественной организации «Экологическая защита» Вадим Баранов; директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России, лидер акции «Вода России» Илья Разбаш и неравнодушные жители – они пришли целыми семьями – вместе с маленькими детьми. Так что экологическая инициатива имеет еще и воспитательный характер - очень важно культивировать в обществе экологическое мышление.

«…Нынешние Кондуки – настоящий тульский бренд, наравне с тульским пряником, - пояснил журналистам Министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов. - Так как сюда съезжается большое количество туристов, здесь образуется много мусора, и требуется основательная уборка территории. Тридцать семь волонтерских команд очистят берега».

В итоге общими усилиями более 500 человек привели в порядок 16 квадратных километров площади. За несколько часов раздельного сбора мусора участники собрали 462 больших мешка, 64 мангала и 3 шины. В общем объеме выделяется 13% стекла, 40% пластика, 25% металла и 22% бытовых отходов. Как сообщил со сцены во время закрытия Акции тульский общественник Вадим Баранов, почти 60% от всего объема мусора представляет пригодное к повторному использованию вторсырье, которое сразу же и отправится на переработку.

Фото: пресс—служба «Вода России»

Акция в Кондуках – далеко не единственное мероприятие подобного рода, которое инициировала «Вода России». В этом году уже прошло около 10 тысяч экомероприятий по всей стране. В 2021 году их было 18 тысяч, которые задействовали 1 млн 150 тысяч человек. И это точно те люди, которые не оставят после себя помойку. Для них слоган «Принес – забери!» - не пустой звук.

«Сегодня мы – часть большой команды, команды в полмиллиона волонтеров, которые поддержали акцию «Вода России» только в этом году… – отметил, обращаясь к собравшимся директор «Центра развития ВХК», лидер акции «Вода России» Илья Разбаш. - Нашими силами, силами Министерства природных ресурсов и экологии РФ и, конечно же, силами Министерства Тульской области, национальный проект «Экология» в регионе успешно развивается».

РЕМАРКА

Кстати, в этом году в рамках акции «Вода России» совместно с медиагруппой «Комсомольская Правда» проводится челлендж «Береги берег!». Для участия в нем достаточно прийти на берег своего любимого водоема, признаться ему в любви, показав сердце на его фоне (здесь для участников открыт широкий простор для фантазии, приветствуются любые идеи, чем креативнее — тем лучше!), сделать фотографии и разместить их на своих страничках в социальных сетях, не забыв начать свой пост с простых строк «Название водоема — это любовь» и добавить хэштэг #БерегиБерег_Челлендж. Победителей ждут ценные призы: 1-е место — поездка на Байкал, 2-е место — ноутбук Xiaomi RedmiBook 13, а еще 18 финалистов получат в подарок сеансы флоатинга. Итоги челленджа будут подведены в конце августа.

Фото: пресс—служба «Вода России»

А что здесь будет!

- Очень важно сохранить великолепие и притягательность данной территории, - подчеркнул Николай Терехов. - Экокультура – это не что-то далекое, это не «где-то», это должно быть в тебе, это твое. Для тех, кто приходит сюда пешком, вход свободный, если человек на машине – то, следуя закону об особо охраняемых территориях, две недели назад мы сделали заезд сюда минимально платным. Данная мера продиктована необходимостью повышать ответственность за сохранение чистоты окружающей среды приезжающих сюда с палатками туристов и хотя бы частично компенсировать большие затраты, которое несет регион для организации санкционированного отдыха. Эти деньги пойдут на благоустройство территории в дополнение к муниципальным 9 млн рублей, который выделены из бюджета на эти цели. До этого серьезные деньги - 20 млн рублей - ушли на то, чтобы здесь сделать в Кондуках дорогу, освещение, оборудовать туалеты, которые теперь ежедневно обслуживаются. Заключен контракт с частным охранным предприятием, которое остановило бесшабашный въезд на эту территорию и отныне предупреждает падение автомобилей в каньоны. В рамках летнего сезона организована торговля и прокат – все для удобства отдыхающих. Единственное, что не разрешается – это разводить на земле костры (на мангале готовить можно) и вырубать деревья. Контрольные рейды для порядка осуществляют Роспотребнадзор, прокуратура, органы МВД.

Словом, Кондуки на пути к процветанию. То ли еще будет! В настоящий момент корпорацией «Туризм.РФ» разрабатывается стратегический мастер-план по «окультуриванию» 1200 га здешних земель, к концу года он должен быть уже готов, и, возможно, вскоре эта территория станет одной из лучших экозон в России. По задумке властей, предполагается строительство глэмпингов и кэмпингов и даже небольших гостиничных домиков по водной кромке, обустройство удобных и безопасных пляжей, где каждый найдет, чем занять себя. Отдельную локацию получат популярные сегодня «лагеря выживания» и другие экстремальные виды отдыха, чтобы не мешать остальным спокойно загорать и купаться. Но экстремальщики обязательно найдут здесь свое прибежище – в первую очередь, скалолазы, любители прохождения сложных маршрутов на мототехнике и пешком. Важно, чтобы цивилизация не уничтожила лучшее, что сама же и создала.