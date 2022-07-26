Европейские геи потребовали отвоевать Мариуполь, чтобы провести там свой парад

Участники гей-парада в Берлине потребовали "освободить" Мариуполь и провести там ЛГБТ-шествие Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ширится и растет международная поддержка Украины. Захватываются все новые социальные слои, народы и общественные группы в разных странах. В Берлине, например, на днях прошел один из самых массовых гей-парадов. Съехавшиеся со всей Европы педерасты, лесбиянки, трансы и прочие транс-извращенцы потребовали, кроме своих обычных лозунгов о свободе, переходе на "альтернативную энергетику, еще и "освободить" Мариуполь. Наверное, от российских военных, бойцов ЛДНР и местных жителей. Непонятно, у кого они это потребовали, у Берлина или у Киева, но зато совершенно ясно, для чего.

Берлин гей уже завоевали, там даже над зданием Бундестага подняли радужный флаг в честь этого события. Впервые, кстати говоря. А Мариуполь им нужен, чтобы провести в этом городе свой гей-парад. Ни больше, ни меньше. Не знаю, у кого как, у меня литературная лексика в этот момент закончилась, поэтому к данной теме пока возвращаться не будем.

Зато невиданную заботу о психологическом состоянии украинцев в Польше проявили в Варшаве. Нети, денег им дополнительно не дали, квартир в большем количестве также не предоставили. Зато призвали поляков не ранить тонкие и нежные украинские души.

Совет польского языка призвал всех граждан республики использовать выражение "в Украине" (w Ukrainie), хотя в польском языке традиционно правильным считалось "на Украине" (na Ukrainie).

- Принимая во внимание особую ситуацию и особые чувства наших украинских друзей, которые часто воспринимают высказывания "на Украине", "на Украину" как признак отношения к своей стране как к несуверенной, Совет польского языка поощряет использование синтаксической формы "в Украине" и "в Украину" и не считает форму с "на" единственно правильной, - официально заявили в этой организации со статусом совещательно-консультационного органа при Академии наук Польши.

Теперь- о, ясное дело в Украине заживут, как и мечтали. А на Украине…, а это их не касается, потому что они не на, а в…

Очень важное и своевременное уточнение со стороны Совета польского языка, особенно, с учетом того. что многим полякам уже поперек горла встала и сама Украина, и беженцы из нее, по-прежнему требующие для себя повышенного внимания и комфорта.

Кстати, этот Совет также попросил украинцев не обижаться и не оскорблять поляков, которые будут говорить по старинке "на Украине". Могли бы даже попросить не бить поляков за этот несовременный речевой оборот, но эти рекомендации были бы излишни в данном случае. Поскольку поляков в Польше гораздо больше, чем украинцев, и создать для них численный перевес в стычке совсем не проблема.

Но нет никаких сомнений, что поляки теперь "полюбят" украинцев еще больше.