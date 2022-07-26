Больше заработок и безопаснее поездки: Яндекс Такси расширяет программу наставничества для водителей

Агрегатор Яндекс Такси развивает программу наставничества. Водители, которые давно зарабатывают с сервисом, делятся опытом с молодыми коллегами.

Начинающим таксистам так проще узнать нюансы приложения для водителей, вникнуть в систему бонусов и социальных программ. И, что немаловажно, изучить профессиональные тонкости, которые напрямую влияют на доход. Например, как делать больше поездок, в какое время в какой части города появляется высокий спрос. Так, заработок у водителя-новичка с наставником достигает в среднем по стране 440 рублей в час, а без наставника — 408 рублей в час. Под руководством опытных водителей начинающие получают больший доход, чем те, кто не прибегал к помощи наставника.

Водителям, которые впервые регистрируются в Яндекс Такси, сервис сразу же предлагает подобрать наставника. Стараются найти человека из того же таксопарка или хотя бы из одного города. Но свободный наставник находится не всегда. Сейчас свою помощь предлагают 620 водителей по всей стране. В июле 2022 года агрегатор расширяет действие программы наставников. Сервис планирует привлечь на 40% больше опытных водителей, чтобы еще больше новичков могли воспользоваться их советами.

Начиналась программа с четырех пилотных регионов: Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода и Челябинска, — теперь она есть практически по всей стране. За последние два года заявки на общение с наставниками подали тысячи новых водителей-партнеров.

«ДУМАЛ, НИЧЕГО НЕ ВЫЙДЕТ, А СЕЙЧАС ГОРЖУСЬ»

Наставниками становятся на добровольной основе. Однако сервис за это благодарит водителей разными акциями вроде временной возможности брать заказы без комиссии, а также фирменной экипировкой. Но только если, например, по итогам двух недель рейтинг у новенького не опустился ниже оценки 4,8.

— Однажды сотрудничал со слабослышащей подопечной. Она женщина в возрасте, многодетная мама, пришла в такси, чтобы заработать для семьи. Скажу честно, было сложно. Поначалу думал, что мы не достигнем больших результатов. Сейчас готов признать: я оказался неправ. Она многого добилась и проявила невероятную силу воли. Очень горжусь ей. Рад, что удалось поработать с таким целеустремленным человеком, — делится наставник Василий.

Общение наставника и подшефного не формализуют. Участники программы просто обмениваются контактами. Если у таксиста-новичка есть вопросы, он может позвонить старшему коллеге или написать в мессенджере.

— Мой наставник классный парень, лично не знакомы, конечно, но общаемся в WhatsApp. Каждый день он отвечает на мои вопросы быстро, четко и конкретно. Большое спасибо за этот сервис, — комментирует водитель-новичок Андрей из Тулы.

Материальный аспект хоть и важный, но не единственный. Программа показала, что под руководством наставников водители быстрее адаптируются к сотрудничеству с агрегатором. К тому же получают ценные советы по работе приложения, общению с пассажирами и тому, как получать больше заказов. Как правило, и число замечаний от пользователей меньше, а значит, выше качество и безопасность поездок.

КАК ЗАРАБАТЫВАТЬ БОЛЬШЕ

Если наставник берет под крыло новичка, то «ведет» его обычно в течение первых двух недель с момента регистрации нового водителя в сервисе. Самые популярные вопросы от подопечных предсказуемо касаются заработка. Советы тут единые для всех регионов: больше заработать можно в часы пик, а еще если следить за зоной повышенного спроса на карте и при первой возможности стараться оказаться к ней ближе.

У каждого наставника до шести подопечных одновременно, обычно 3-5 человек. После двухнедельного срока подбирают новых. Стать наставником сервис предлагает только водителям с высоким рейтингом, которые сотрудничали с Яндекс Такси более полугода. А еще в программе привилегий по итогам последнего месяца сотрудничества с агрегатором у них должен быть уровень не ниже «Серебра». Такие водители, как правило, активно выполняют заказы и получают высокие оценки пользователей, тщательно следят, чтобы пассажиры оставались довольны поездкой.

КСТАТИ

Дают второй шанс провинившимся

Яндекс Такси развивает и другие программы, которые задействуют опыт и экспертизу водителей-партнеров. Например, больше года действует программа дополнительной проверки решений об ограничении сотрудничества с сервисом. Ее можно сравнить с системой третейского суда.

Независимые водители-партнеры входят в комитет на добровольной основе: помогают сервису непредвзятой оценкой при разборе ситуаций, которые связаны с нарушениями требований таксистами. Допустим, на таксиста жаловались пассажиры и сервис решил заблокировать его аккаунт. Заявки с серьезными нарушениями — например, правил безопасности или передачи учетной записи в сервисе другому человеку — не рассматриваются.

С начала этого года комитет получил более 25 тысяч заявок на возобновление сотрудничества, одобрил около полутора тысяч из них.