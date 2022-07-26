ДОМ.РФ запустил третий поток образовательной программы Проект.Ф

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Генеральный директор финансового института развития ДОМ.РФ Виталий Мутко открыл третий поток программы подготовки специалистов по проектному финансированию (ПФ) «Проект.Ф». Напомним, выпускники программы устраиваются на работу в крупнейшие банки, строительные и инвестиционных компаний, которые работают с банковским кредитованием проектов в различных отраслях экономики.

«Проектное финансирование активно развивается, в том числе с технологической и структурной точек зрения, - пояснил Виталий Мутко. - Сейчас уже мало знать базовые принципы банковского кредитования и строительного процесса, нужно понимание основ цифровизации стройотрасли, современных механизмов финансирования инфраструктуры и деловых компетенций. Этому и посвящена наша бесплатная образовательная программа, которая готовит квалифицированные кадры для нового, но, безусловно, перспективного финансового сегмента».

Напомним, «Проект.Ф» стартовал в 2020 году в связи с реформой рынка долевого жилищного строительства, суть которой заключается в переходе на использование счетов эскроу и проектного финансирования. По новым правилам сейчас строится уже 84% многоквартирных домов или 82,6 млн кв. м жилья (7700 домов на 1,6 млн квартир). За год объем рынка ПФ вырос в два раза – до 8,3 трлн рублей.

В 2022 году на третий поток программы поступило 2000 заявок от студентов и недавних выпускников вузов, и 1500 – от специалистов с ощутимым опытом работы в отрасли. Интерес к обучению новой профессии растет, в том числе в регионах. В этом году заявки получены из 30 регионов. Конкурс составил 80 человек на место.

Гендиректор ДОМ.РФ отмечает, что интерес к проекту связан не только с ростом рынка проектного финансирования, но и качеством обучения в ДОМ.РФ.

«Наши выпускники получают не только уникальные компетенции, но и возможность трудоустроиться в банк-лидер в сфере кредитования застройщиков. Более 100 выпускников работают в группе ДОМ.РФ, другие трудоустроились в ведущие банки, инвестиционные, строительные и ИТ-компании», – резюмировал Виталий Мутко.

Особенность третьего потока – участники, успешно прошедшие программу и сдавшие финальную аттестацию на базе НИУ МГСУ, смогут получить свидетельство профессиональной переподготовки.

В программу обучения «Проект.Ф» на данный момент включены около 40 дисциплин. Среди них: кредитный анализ и ценообразование, стройэкспертиза и контроль, основы корпоративного бизнеса и проектного финансирования, земельный рынок и проблемные активы, инфраструктурные облигации и банковские продукты, конструктивные коммуникации и деловое общение.