Складоискатели

Наталья Хаба, сотрудник НИИ проблем хранения Росрезерва и руководитель экспедиции, с банкой из запасов Толля. Фото: Михаил СИНИЦЫН/Российская газета

«…Здесь я велел зарыть ящик с 48 банками консервированных щей, запаянный жестяной ящик с 6 кг сухарей, запаянный жестяной ящик с 6 кг овсянки, запаянный ящик, содержащий около 1,6 кг сахару, 4 кг шоколада, 7 плиток и 1 кирпичик чаю…»

Эта фраза в дневнике знаменитого российского полярного исследователя и геолога Эдуарда Толля, написанная 9 сентября 1900 года на западном побережье полуострова Таймыр, до сих пор эхом отзывается в истории...

Именно благодаря ей спустя 73 года экспедицией «Комсомольской правды» под руководством Дмитрия Шпаро и был найден так и не пригодившийся первопроходцу склад провизии. Точнее, клад. Потому что для науки эта находка оказалась бесценной.

Тогда и сейчас

Ирония истории. Для Русской полярной экспедиции 1900 - 1902 годов это была будничная промежуточная закладка продуктов. Эдуард Толль планировал воспользоваться запасом на обратном пути, после нахождения Земли Санникова, которую он неистово мечтал увидеть. Однако мечтам не удалось сбыться. Полярник трагически погиб осенью 1902 года на маршруте между островами Беннета и Новая Сибирь... Экспедиция была сорвана. Зарытые в вечной мерзлоте банки и ящики просто бросили, не видя в них больше никакой ценности...

Сейчас нетронутая банка «консервов для войск» производства 1900 года, в которой уже 122 года находятся «Щи с мясом и кашей», стоит как элитная квартира в Москве. И хранится в специальном холодильнике. Брать ее можно только в перчатках. И когда ее вскроют для изучения, это сильно обогатит науку. Потому что нигде в мире нет примера наблюдения за столь длительным хранением продуктов. Хотя часть «щей с кашей» можно и просто съесть, как это было сделано для проверки органолептических свойств в конце ХХ века. Оказалось не просто съедобно - вкусно! А овсянку из запасов Толля Дмитрий Игоревич Шпаро до сих пор вспоминает, мечтательно жмурясь: лучшая овсянка в жизни.

Руководитель экспедиции Дмитрий Шпаро с бесценной находкой в редакции «КП». Фото: Репродукция Владимира ВЕЛЕНГУРИНА/«КП» - Москва

Природный холодильник

Но история со складом Толля не только «вкусная». Часть находок решили оставить до 2050 года, чтобы проверить, как изменяется качественный продукт в вечной мерзлоте. Параллельно к старым запасам начали подкладывать и новые. С 1974 по 2016 год здесь побывали пять экспедиций. Сначала в мерзлоту докладывали новые продукты. Затем - виды упаковок. Потом - вообще микроорганизмы и горюче-смазочные материалы, каучук, шерсть и прочие несъедобные вещи... Богатства России Арктикой прирастать будут, а потому крайне важно знать, как поведет себя в экстремальных условиях все, что нужно для выживания человека...

Есть и еще одна идея. Многие слышали о «хранилище Судного дня» на Шпицбергене. Там в подземном бункере собран семенной фонд со всего мира. Россия сделала первый шаг для создания своего хранилища - природного. В 2010 году в Москву доставили зерно, пролежавшее в вечной мерзлоте 36 лет. Пшеница была посеяна, прекрасно взошла, и из нее испекли великолепный хлеб. В связи с этим Росрезерв пристально присматривается к вечной мерзлоте как исполинскому и бесплатному холодильнику, способному работать вечность. Да хотя бы полвечности - тоже немало...

Правда, этот эксперимент в последнее время становится все дороже, а потому взвалить его на плечи можно теперь только сообща, поддержку в его проведении оказывает не только Росрезерв, но и компания «РусГидро», которая взяла на себя значительные расходы по закупке топлива для вертолетов (для понимания: стоимость тонны авиакеросина на Диксоне доходит до четверти миллиона рублей!).

А водка вкусная?

Экспедиция этого года имеет как традиционные задачи, так и необычные. Из традиционных - забрать старые закладки разных лет для исследований и сделать новые - 58 позиций. В том числе современные индивидуальные рационы для военных и путешественников - прямой привет 1900 году!

Из необычных - в новых закладках будет непривычно много алкоголя. Как широко знакомых водки и коньяка, так и новичков - отечественного джина и виски. Это объяснимо - живем в условиях санкций, а посему надо развивать собственное производство. Ну и заодно изучать, как будет храниться. Кстати, вечная мерзлота влияет на алкоголь магически. В 2004 году водку впервые «консервировали» на шесть лет. Специалисты после дегустации пришли к единому выводу - продукт улучшился. Надо эксперимент продолжать. Кто за? Единогласно!

Остается добавить, что в группе, которая отправилась на Таймыр, по традиции присутствует и корреспондент «КП» - автор данного текста. А потому все подробности экспедиции вы узнаете первыми. И среди них - самое главное. Многие туристы задают вопросы: а какая тушенка лучшая, какой рис взять в поход, какая пищевая упаковка не подведет? И тут нашим читателям повезло. Дело в том, что для эксперимента выбираются самые качественные продукты на сегодняшний день. Остается добыть список - и дело в шляпе. Точнее, в вечной мерзлоте.

Члены полярной научно-спортивной экспедиции «Комсомольской правды» у только что найденного склада Толля. 1973 год. Фото: Репродукция Владимира ВЕЛЕНГУРИНА/«КП» - Москва

Кстати

Найдено еще далеко не все!

Ценность путешествия 2022 года в том, что перед учеными стоит задача найти еще один склад продуктов Толля. Судя по дневникам исследователя, другая закладка находится в 150 километрах северо-восточнее. И ее нашел и частично использовал будущий адмирал Колчак во время своих работ в Русской полярной экспедиции. Установлены два наиболее вероятных места нахождения нового склада. И одно из них - в пойме реки. А потому поисковики из Клуба «Приключение» под руководством Валерия Таркова берут с собой не только металлоискатели, но и акваланги с гидрокостюмами. Кстати, судя по описанию, в вечной мерзлоте находится и несколько бутылок коньяка...