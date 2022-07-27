«Умный туризм» на берегу моря: как выбрать отель для необычного отдыха и деловых поездок

Шикарный отель, купание днем, а вечером – бар и развлечения? Но это обычный тур, каких тысячи. Что же предпочтет умный турист? Современный тренд в сфере отдыха – расслабление, лучший отдых и возможность полностью переключить свой мозг, забыв о повседневных задачах и рутине.

«Умный туризм» предлагает вам отдыхать, играя и обучаясь. Sirius Hotels предоставляют выбор из 40 увлекательных занятий: во время отпуска можно научиться языку с профессиональным преподавателем, освоить 3D принтер или гончарный круг. Игра и обучение, в первую очередь, помогут вам перезагрузиться. Чтобы, вернувшись, взглянуть на свою повседневность с новой стороны. При этом курсы занимают, по вашему желанию, около часа времени, после вашего возвращения с пляжа.

Вечером в Сириусе для вас выступят звезды мировой величины (которые выступают на лучших площадках Европы, США, Азии и – в вашем отеле). Предусмотрены также экскурсии на гольф-карах, аттракционы Сочи Парка, визиты в планетарий или роскошное шоу Поющего фонтана.

Узнать больше о насыщенном, познавательном и трендовом виде отдыха можно по ссылке.