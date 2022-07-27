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В мире27 июля 2022 14:40

Антибелый расизм: В Нью-Йорке подростки напали на белую женщину

Преступление квалифицировано как совершенное на почве расовой ненависти
Людмила ПЛОТНИКОВА
Преступление квалифицировано как совершенное на почве расовой ненависти

Преступление квалифицировано как совершенное на почве расовой ненависти

Фото: Shutterstock

Нью-йоркская полиция подтвердила факт задержания двух темнокожих девочек, которые напали на белую женщину, ехавшую в автобусе.

Три 15-летних подростка (третья находится в розыске) атаковали 57-летнюю женщину. Они стали избивать ее, выкрикивая при этом расистские лозунги, сообщает NYPost.

От ударов по голове неизвестным пока предметом у пассажирки автобуса началось обильное кровотечение. Продолжая атаку, девочки кричали, что они «ненавидят белых людей», а их жертва якобы «является сторонницей Трампа».

Позднее ставшая жертвой юных бандиток жительница нью-йоркского района Квинс сказала, что в жизни не встречалась с такой агрессией. «Никогда так на меня не нападали», - сказала она.

Пассажиры, находившиеся в автобусе, и водитель транспортного средства не пытались нейтрализовать юных преступниц. Сейчас это обстоятельство является предметом отдельного расследования стражей порядка.

Полиция Нью-Йорка уже давно не ведет расовой статистики преступлений, отказавшись от классификации преступников и их жертв по цвету кожи. Однако, ни для кого не секрет, что основную часть правонарушений в мегаполисе совершают именно афроамериканцы.

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