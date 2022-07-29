Почему в Москве всегда теплее, чем в Подмосковье

В таком мегаполисе как Москва «тепловой остров» присутствует и оказывает влияние на жизнь города Фото: Иван ВИСЛОВ

Для тех, кто не в курсе поясним. «Остров тепла» — это метеорологическое явление, когда температура воздуха в городе выше, чем в окружающей его сельской местности. Это связано с высокой плотностью городской застройки, удерживающей тепло. Очевидно, что в таком мегаполисе как Москва «тепловой остров» присутствует и оказывает влияние на жизнь города. К слову, эффект «теплового острова» был известен еще в восемнадцатом веке, но приобрел особую остроту лишь в последние десятилетия с развитием городов-миллионников.

– Люди исторически очень тесно связаны с природной средой, - рассказала «Комсомолке» заместитель руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Евгения Семутникова. - Все системы, товары и услуги, поддерживающие здоровье и благополучие людей, основаны на тех благах, которые дает природа.

Процесс экспансии городов в определенный момент привел к тому, что связь человека и природы стала ослабевать. Городской образ жизни стал ассоциироваться со стрессом, недостаточным физическим здоровьем, гиподинамией.

Все же не все так печально. Да, городские агломерации – это наше будущее. Их население постоянно прирастает. В Москве, например, жителей на 1 миллион становится больше каждые 10 лет. Растут темпы строительства, еще больше развивается транспортная инфраструктура. Но при этом есть возможность сделать жизнь людей комфортной.

МИРОВОЙ ОПЫТ

Самый эффективный способ снижения тепловой завесы – это грамотное озеленение городских территорий. В Сингапуре, например, за счет объемного проекта удалось применить интересные решения. Это и специальные климатические установки, и продуманное озеленение.

В южнокорейском Сеуле решили снижать стоимость инвестконтрактов для компаний, если в свой проект они закладывали пункт о вертикальном озеленении, а также об озеленении крыш.

«Остров тепла» — это метеорологическое явление, когда температура воздуха в городе выше, чем в окружающей его сельской местности. Это связано с высокой плотностью городской застройки, удерживающей тепло Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

САМЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД

Москву можно по праву назвать таковой. В столице около 50% площади заняты зелеными насаждениями – это один из самых высоких показателей среди мегаполисов. Важно то, что почти 25% всех озелененных территорий – природные, с особым охранным статусом.

В чем ценность таких зеленых зон? Они - гаранты экологического благополучия: регулируют микроклимат на уровне микрорайонов, создают температурные контрасты в различных районах города и тем самым вызывают движение воздуха со скоростью до 2 м/с, что теоретически позволяет «обновлять» загрязненный воздух городского района в течении часа.

- В современном понимании озеленение – это не столько декоративность и простое наращивание фитомассы, сколько создание устойчивых экологически эффективных зеленых пространств: биологически разнообразных и доступных городских лесов, парков и садов, зеленых крыш и стен, городских лугов, - поясняет Евгения Семутникова.

Природоподобные решения – это экономически выгодно. Международные инвестиционные компании опираются на рейтинги городов с точки зрения комфорта проживания для своих сотрудников. Во многом эти рейтинги зависят как раз от «зелености и природности» городов и связанного с ним температурного комфорта.

Самый эффективный способ снижения тепловой завесы – это грамотное озеленение городских территорий Фото: Михаил ФРОЛОВ

«НЕ НАВРЕДИ»

Почему деревья и кустарники – самый эффективный регулятор микроклимата и загрязнения воздуха? Все просто. Под зелеными насаждениями влажность может быть выше на 15%, что воспринимается, как снижение температуры на 3-6 градусов.

Как поясняют специалисты, кроны деревьев предотвращают попадание загрязнителей из атмосферы и охлаждают воздух за счет испарения и отбрасывания тени. В свою очередь, листья деревьев могут поглощать газообразные загрязнители воздуха, такие как озон и диоксид серы.

Столица России является одним из самых озелененных городов мира, что подтверждают исследования компании PricewaterhouseCoopers. Эксперты выяснили, в Москве наибольшее число парков в расчете на каждого горожанина. Но вот еще один любопытный факт. По версии Минстроя РФ, Москва стала лидером среди городов России по индексу качества городской среды за 2021 год. Столица набрала 293 балла из 360 возможных. Это на пять баллов больше, чем в 2020 году. Кроме столицы в топе рейтинга оказались Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону. Индекс качества городской среды Минстрой России готовит каждый год, оценивая качество жилья и прилегающие к нему пространства, дороги, пешеходные зоны, социальную и деловую инфраструктуру и, конечно, озеленение.

Но для столицы показатели рейтинга не предел. В частности, городская «зеленая» программа набирает обороты и за 10 лет, например, в столице высажено около 10 миллионов деревьев и кустарников.

– Особую значимость для мегаполисов приобретает принцип «не навреди природе», который подразумевает не только сохранение имеющихся природных ландшафтов, но и их восстановление, - подчеркнула Евгения Семутникова.

Климатическая повестка

В начале июля на федеральном уровне были приняты новые климатические нормы. Теперь ориентир – на новый отрезок метеорологических наблюдений (с 1991 по 2020 гг.). По данным Гидрометцентра России, средняя годовая температура в центре европейской части страны выросла за это время на 1-1,5 градуса. При этом в Москве средняя январская температура увеличилась за 30 лет на 2 градуса. В связи с этим важную роль сегодня занимает работа по адаптации города к климатическим изменениям.

По данным экспертов Всемирной организации здравоохранения, фактор окружающей среды в состояние здоровья превышает 20% и доходит до 30% в мегаполисах. Поэтому одна из актуальных задач для обеспечения необходимого качества жизни – оценка влияния экологических факторов на здоровье человека.

Городское пространство мегаполисов формирует свой внутренний микроклимат. Среднегодовая температура в городском «острове тепла» выше, а относительная влажность ниже за счет больших площадей «твердых покрытий», зданий, отмечают в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Для организации эффективной профилактики возможного роста заболеваемости, связанного с жарой, был разработан и утвержден «План действий органов исполнительной власти города Москвы по снижению воздействия аномальной жары и загрязнения атмосферного воздуха на здоровье населения».

В документе определены различные уровни опасности воздействия повышенной температуры и загрязненности атмосферного воздуха на здоровье людей, а также рекомендации для населения по защите здоровья от воздействия жары и загрязнения воздуха. Москвичи получают оперативную информацию в период наступления аномальной жары и загрязнения атмосферного воздуха.

Мониторинг качества воздуха проводится на 59 автоматических станциях. На них в режиме реального времени проводятся измерения по более чем 20 веществам. Все результаты измерений находятся в открытом доступе на сайте ГПБУ «Мосэкомониторинг».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

145 особо охраняемых природных территории, площадью более 19,7 тысяч гектар образовано в Москве. На них вмешательство в экосистему сведено к минимально возможному в условиях мегаполиса уровню.

Из них 30 – это крупные лесные и исторические природные территории:

- ландшафтные заказники «Тропаревский» (218 га), «Долина реки Сетунь» (696 га) и «Теплый Стан» (369 га),

- природно-исторические парки «Битцевский лес» (2188 га, лес 1600 га), «Измайлово» (1608 га) и «Москворецкий» (3600 га).

ВАЖНО

Потенциал естественной природы Москвы на экспертном уровне оценивается в поглощении более 800 тыс. тонн СО2-экв. в год.

Деревья на московских ООПТ и в крупных парках поглощают за вегетационный сезон почти в 3 раза больше углекислого газа в сравнении с рядовыми посадками вдоль дорог, а луговые территории удерживают в 1,2 раза больше осадков, чем искусственные газоны даже в очень хорошем состоянии и в 3-4 раз больше, чем гравийные и грунтовые поверхности.