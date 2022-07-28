Приемная кампания-2022: какие специальности и вузы выбирают чаще всего

Прием в вузы уже второй год проходит по новым правилам Фото: Алексей БУЛАТОВ

На очную форму обучения подали 6 320 288 заявлений – это на 40 тысяч больше, чем в прошлом году, и на 1,1 миллион – по сравнению с 2020-м. Больше половины заявлений (57% от общего числа) российские вузы приняли на наиболее приоритетные для государства направления подготовки – инженерно-технические, педагогические, медицинские и сельскохозяйственные.

В пятерке наиболее востребованных специальностей в Москве и Санкт-Петербурге, сообщают в ведомстве, - «Информационные системы и технологии», «Экономика», «Менеджмент», «Информатика и вычислительная техника», а также «Юриспруденция».

Топ в региональных вузах примерной такой же: «Информационные системы и технологии, «Экономика», «Юриспруденция», «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» и «Лечебное дело».

Что касается вузов — фаворитов нынешней кампании, то в Москве по числу поданных заявлений лидируют МИРЭА – Российский технологический университет, Национальный исследовательский университет «МЭИ», Финансовый университет при Правительстве РФ. В Питере абитуриенты чаще выбирали Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербургский государственный университет и Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. профессора М.А. Бонч-Бруевича.

В региональной топ-тройке - Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Казанский (Приволжский) федеральный университет и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Прием в вузы, напомним, уже второй год проходит по новым правилам. Основные новшества – поступление в одну волну (было две), а также возможность подавать заявления в 5 разных вузов и выбирать до 10 направлений в каждом (раньше было 5 вузов и 3 направления).