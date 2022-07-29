Лето! Возьму только купальник и шесть чемоданов

Многое из того, что женщина берет с собой она, естественно, не надевает, но жизнь ее ничему не учит Фото: Евгения ГУСЕВА

Фен взяла. Платье, юбка, шорты, брюки, майки, сарафан в цветочек, кофта на прохладный вечер, белье, смена обуви - в чемодане, купальник - три, косметика, шампунь, кондиционер для волос, тоники…

Ничему жизнь не учит...

Женщина собирается в отпуск, как будто едет не на побережье Черного моря и не на две недели, а навеки бросает насиженное место и переезжает в другой город. Каждый раз по возвращении из отпуска домой она обещает Космосу: «Все! В следующий раз только налегке! Ничего лишнего!» И через год снова утрамбовывает в чемоданы одежду «на всякий случай». А вдруг - в ресторан? Платье надо симпатичное. А к нему - обувь. В шлепках же не пойдешь. На экскурсию брючки можно вот эти надеть, а если на лошадках кататься или в лес на водопады - удобные ботиночки. Обязательно - кроссовки. Чтобы по утрам по побережью трусцой бегать, мышцы в тонусе поддерживать. Ветровку - на случай легкого ветерка, куртку с подкладкой - вдруг похолодает. Шляпу от солнца. Или бейсболку? В бейсболке как-то по-дурацки, но пусть будет. На всякий случай - бандану еще. Для образа. И далее, и далее, вслед за множеством всяких «вдруг» и «если».

Многое из того, что женщина берет с собой она, естественно, не надевает, но жизнь ее ничему не учит.

Мужья собираются быстро, вещей у них в разы меньше. Но путешествия налегке им не грозят. По факту рождения мужчиной они приговорены пожизненно таскать скарб своей благоверной, часть из которого приезжает с хозяйкой на море, чтобы красиво полежать-повисеть в незнакомом шкафу в отеле, пропитаться пылью новых мест и уехать обратно домой.

Метаморфозы

Но собрать вещи - это еще полдела. К отпуску женщина готовится, как к ответственнейшему мероприятию, на котором должно блистать аки Дженнифер Лопес. Особенно если на морях.

Во-первых, женщина худеет. Как встретит Новый год, так с утра 1 января и готовится дефилировать в бикини по побережью.

А за месяц до отпуска она начинает люто ненавидеть каждый свой лишний килограммчик и складочку и объявляет им войну. Бегает, прыгает, приседает с утяжелениями, от еды отказывается, как Мальчиш-Кибальчиш от бочки варенья и корзины печенья. Придирчиво себя в зеркало разглядывает: где ушло, где нет. И все для того, чтобы в первый же день на отдыхе налопаться хачапури по-аджарски до кишечных коликов, и потом до конца отпуска наяривать все, что приготовили курортникам хлебосольные рестораны, кафе и столовые. Первое, второе, третье и компот. И это вкусненько, и то надо попробовать, и вот это вон красиво выглядит, съем - была ни была, один раз живем.

Все жареное-пережареное, в панировке, с маслом, сладости опять же обязательно для контраста вкуса. И потом машет женщина ручкой загорелой на свое отражение в зеркале и успокаивает себя: «Домой приеду, худеть буду, а отпуск - он для того, чтобы отдыхать и наслаждаться жизнью».

Женщина собирается в отпуск, как будто едет не на побережье Черного моря и не на две недели, а навеки бросает насиженное место. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

А на самом деле...

Кстати сказать, по побережью в бикини никто сногсшибательной походкой не дефилирует. В реальности морской дамский отдых - это ленивое валяние на шезлонге. Причем в позах не всегда соблазнительных, но часто неуклюжих и неудобных, чтобы солнечные лучи дотянулись везде и загар лег ровно. И все равно 99 процентов женщин приезжают из отпуска «в полоску». Плюс к послеотпускному образу - отросший маникюр, такой же педикюр, выгоревшие волосы и пересохшая кожа. Поэтому накануне поездки слабый пол еще и тщательно вычищает перышки: красит ногти, к косметологу раз-другой наведывается. Иная без маникюра может и вовсе не ехать. И все для того, чтобы, расслабившись на морях, плюнуть на все старания с высокой колокольни.

С ответным словом

А ведь все это ради нас, мужики!

Ситуацию комментирует лидер общественно-аполитического движения «Фривольная Россия» Александр МОНОГАМОВ.

Жена берет в отпуск слишком много вещей, которые ей точно не пригодятся? Изнуряет себя дурацкими диетами, чтобы влезть в прошлогоднее летнее платье? Пропадает накануне отъезда в парикмахерских и салонах маникюра? Причем ладно бы молодухой была, которая курортный роман завести планирует, а то ведь с мужем едет.

Расслабьтесь, ребята.

Это она все ради вашего же блага.

Муж рядом - не повод не быть красивой, думает она (и правильно, кстати, думает). Пусть все ему завидуют, пусть восхищаются: до чего же повезло человеку, такую женщину отхватил. И именно во время отпуска вот такая забота об имидже любимого супруга достигает пика. Потому что если в обычной жизни не все ладно, если одолевают проблемы и заедает быт, то на отдыхе появляется возможность ощутить себя идеальной парой, когда два любящих сердца, избавленные от ненужных хлопот, посвящают друг другу 24 часа в сутки.

Так что, мальчики, не надо сильно кряхтеть, когда несете два ее чемодана с купальниками и кремами для загара. Это все ради вас. Чтобы вам на отдыхе было красиво.