«Главная победа над соперниками складывается из бесчисленных побед над самим собой»

- Андрей, вы известный тренер, организатор и пропагандист своего вида спорта. Как вы попали в пауэрлифтинг? Кто вас вдохновлял?

- Я заинтересовался пауэрлифтингом еще в университете, который закончил в 2011 году. Тренировался, изучал техники, методики, наблюдал за международными соревнованиями. Потом стал занимался частным бизнесом, который позволил мне уделять больше времени моему любимому виду спорта. В 2017 я стал чаще посещать спортзал, а через год решил попробовать себя в тренерской деятельности. А вдохновляют меня конечно же победы моих спортсменов.

- Расскажите о них.

- В данный момент у меня более 50 воспитанников, 7 из них конкурентоспособны на международном уровне.Особого внимания заслуживает Сергей Пристинский, занявший в этом году 3 место на чемпионате России. Оксана Сидоренко на чемпионате России была 2-й... На самом деле я горжусь всеми нашими атлетами, независимо от количества наград. Воспитанники - это моя гордость.

- Ваш любимый вид пауэрлифтинга? Результаты? Рекорды? На какие высоты поднимается пауэрлифтинг в России?

- Конечно же силовое троеборье. А лучшие результаты, это не только многократные победы моих спортсменов, но и развитие нашего вида спорта в целом. Удивительно, но 20 лет назад в России мало кто знал, что такое пауэрлифтинг, а сейчас соревнования проводятся во многих городах страны, организуются кубки.

- Слышал в зале разговор. Один говорит, что тренируется со штангой чуть ли не каждый день. Другой говорит, что давать большую нагрузку на мышцы надо не чаще, чем 2 раза в неделю. Как правильно? Как выйти на хороший результат и не надорваться?

- Мнений, тренировочных планов, методик, подходов и техник огромное количество. На мой взгляд, нет определенно зафиксированного алгоритма. Каждый человек уникален. Я разработал собственную методику, которая охватывает множество факторов, что в свою очередь создает уникальный подход к каждому спортсмену. Кому-то и правда достаточно заниматься с весом 2 раза в неделю и будет прогресс, а кто-то должен усиленно тренироваться 4-5 раза в неделю.

- И все же, что важнее в пауэрлифтинге – сила мышц или характер, преодоление?

- «Главная победа над соперниками складывается из бесчисленных побед над самим собой», - я не помню, кто первый и при каких обстоятельствах это сказал, но эта цитата в полной мере описывает жизнь любого спортсмена. Нужно понимать – жизнь спортсмена, это тяжелейшая работа над самим собой, это дисциплина, режим тренировок, режим питания, режим сна.

- Вы взвалили на себя дополнительный вес: работаете в судейской комиссии, являетесь почетным членом федерации. Что делаете для развития вашего любимого вида спорта и как все это успеваете?

- Взвалил – это громко сказано. Пауэрлифтинг – это моя жизнь, мне доставляет колоссальное удовольствие дело моей жизни. Я сформировал одну из самых сильных команд России, провожу соревнования регионального формата у нас на Кубани. На личные средства для проведения соревнований на высоком уровне приобрёл необходимый спортивный и технический инвентарь. А почетное членство мне присвоили за вклад в индустрию пауэрлифтинга, за разработку методики по силовым тренировкам, за высокие достижения моих воспитанников, организацию соревнований, активное участие в жизни Федерации, за что я им очень благодарен.

- А какие старты вы сейчас готовите?

- В ноябре в Туле состоятся международные соревнования «Содружество наций», на которые я вывезу как минимум 10 спортсменов. К участию допускаются члены спортивных сборных команд субъектов РФ. А в 2023 году в моем родном Краснодаре мы проведем первенство России по классическому троеборью, это будут старты национального масштаба, уверен, что смогу организовать и провести соревнования на высоком уровне.

- Интересно, сколько людей занимается пауэрлифтингом в России? Где у нас живут богатыри – на Урале, в Сибири?

- Популярность пауэрлифтинга растет с каждым днем и количество людей, которые им занимаются, становится все больше. Могу лишь предположить, что на данном этапе нашим видом спорта занимается более 50 тысяч человек. Урал и Сибирь безусловно богат богатырями. Но я родился и вырос на Кубани, уверенно могу сказать, что мой регион конкурентен.

- Пандемия на два года парализовала многие виды спорта. Интересно, по удаленке можно тренироваться? А проводить соревноваться? Или нужно наблюдать за подопечными напрямую?

- Соревнования – нет однозначно, ФПР (федерация пауэрлифтинга России) состоит в IPF (Internationalpowerliftingfederation), федерация зарегистрирована в Международном Олимпийском комитете, и соответственно, на соревнованиях национального масштаба спортсмены выборочно проходят допинг-контроль. Тренировать онлайн можно, сложно лишь поставить технику, но все эти нюансы выполнимы. Я наблюдаю за некоторыми зарубежными спортсменами, корректирую их нагрузку, пишу тренировочный план, слежу за восстановлением.

- Пауэрлифтинг - это чисто мужской вид спорта? Чем он полезен для здоровья?

- Нет, этот вид спорта также подходит и для женщин, почему мы должны делить его на мужской или женский?! Откинем все эти стереотипы.

Любой профессиональный спорт, это всегда риск получить травму, поэтому слово “полезен” не совсем уместно, тем более, когда речь идёт о максимальных нагрузках. Если же заниматься пауэрлифтингом как физической культурой, то есть рационально распределять нагрузку для простого гармоничного развития всех мышечных групп, то только в этом случае - да, скорее полезен…Он укрепляет мышечную ткань, закаляет характер и дисциплинирует.

- В каком возрасте стоит начинать заниматься пауэрлифтингом и почему?

- Начать заниматься этим видом спорта никогда не поздно, можно взять штангу в руки и в 20, и в 30, и в 40 и даже в 50 лет, вопрос в целях и задачах, какие для себя ставит человек. Понятно, что чем старше мы, тем сложнее стать чемпионом мира.

А вот начинать я бы рекомендовал лет с 12.

- Как сделать так, чтобы этот довольно камерный вид спорта полюбило телевидение. Какие новые старты вы планируете? Может, какая-нибудь серия Гран-при?

- На мой взгляд у пауэрлифтинга есть свой зритель, и есть люди, которые умеют организовывать крутое зрелищное соревнование атлетов. К примеру, в 2021 году в Мурманске прошёл кубок России с эфиром на местном телевидении - мне очень понравилось. Хорошо бы этот опыт перенести на стартующий в октябре Кубок России и на международный Кубок содружеств в Туле, о котором я уже рассказывал.

- Что бы вы посоветовали начинающим спортсменам?

- Режим сна и режим питания соблюдать всегда! Ну и, конечно, слушать тренера. И самое главное любить пауэрлифтинг, иначе зачем им заниматься.