Как обезопасить себя в случае ДТП?

Служба аварийных комиссаров ОССП бесплатно помогает водителям на дорогах М-3, М-4 и М-11. Фото: Александр ПЯТИЛЕТОВ

Из-за ограничений в полетах в этом году все больше людей едут в отпуск на автомобилях. С мая трафик на всех федеральных дорогах существенно вырос, пропорционально увеличилось и число ДТП. Разбираемся, как правильно стоит себя вести, чтобы доехать до курортов и обратно в безопасности:

Тщательно и заранее спланируйте ваш маршрут: где вы будете останавливаться, сколько часов уйдут на дорогу, предварительно пополните баланс транспондера, если планируете пользоваться платными дорогами. Если решать все эти вопросы по ходу движения, то велик риск, что что-то пойдет не так.

Не забывайте останавливаться и отдыхать каждые 2-3 часа. Почти половина ДТП происходит из-за того, что водитель устал и был невнимателен.

Ни в коем случае не останавливайтесь, чтобы отдохнуть/размяться/справить нужду на обочине дороги. Пока автомобилисты «гуляют» по обочине, другие участники движения их не замечают, и на полной скорости врезаются сзади. Помимо этого, остановка на обочине является прямым нарушением ПДД – на автомагистралях она запрещена на всем ее протяжении.

В случае экстренной остановки на дороге (попали в ДТП или у вас сломался автомобиль и дальше не едет) необходимо четко следовать следующим правилам:

1. Включить аварийный свет.

2. Надеть светоотражающий жилет.

3. Выставить знаки около машины.

4. Выйти из машины и вывести за барьерное ограждение всех пассажиров. Оставаться внутри в ожидании помощи нельзя!

5. Только находясь за ограждением нужно вызывать помощь.

Телефоны экстренной службы

на бесплатной дороге - 112, на М-11 - *2011, на М-3 - *2033, на М-4 - *2044

Счастливой дороги!