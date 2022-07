Луна обитаема? На спутнике Земли обнаружены комфортные катакомбы для живых существ

Лунные лавовые трубы могут оказаться вполне пригодными для жизни колонистов. Фото: Shutterstock

Не слишком, оказывается, фантазировал Герберт Уэллс, когда писал о селенитах – жителях нашего естественного спутника. Их встретили герои его научно-фантастического романа «Первые люди на Луне» (The First Men in the Moon) в «подлунных» пещерах. Роман вышел в начале позапрошлого века, когда вера в то, что Луна населена, была ещё сильна. Не угасла с античных времен.

Селениты Уэллса: люди долго считали, что на Луна обитаема.

В NASA на днях сообщили, что на Луне обнаружены места с весьма комфортной для живых существ температурой. Обнаружены как раз в «подлунных» пещерах – их впервые заметили еще в 2009 году. А теперь выяснилось: внутри этих пещер держится постоянная температура на уровне 17 градусов Цельсия. Прохладно, конечно, но жить можно. И не только вымышленным селенитам, но реальным людям – будущим колонистам. На поверхности же температура меняется в пределах от плюс 130 до минус 173 градусов Цельсия.

Так устроена лавовая труба на Луне.

«Подлунные» пещеры или катакомбы образованы подповерхностными каналами – так называемыми лавовыми трубами, которые возникают в процессе извержения вулканов. Их формируют потоки расплавленной породы, которая затвердевает сверху. Основной объем лавы при этом продолжает двигаться и оставляет за собой пустые пространства в виде протяженных тоннелей.

Входы, в которые «заглянули» исследователи. Фото: NASA

Лавовые трубы встречаются и на Земле – в местах былой и продолжающейся вулканической деятельности. Их находят на Гавайях, в Исландии, в Австралии, на Сицилии, на Галапагосских островах, на Канарах.

На нашей планете некоторые лавовые трубы тянутся на десятки километров. На Галапагосских островах одна из них достигает аж 65 километров в длину. Диаметр земных труб – порядка 30 метров. На Луне, где сила тяжести составляет всего шестую часть от земной, диаметр лавовой трубы может достигать нескольких сотен метров. Протяженность – сотни километров. Эти катакомбы защищены от солнечной радиации, от космических лучей и от колебаний температуры. Считается, что они образовались на Луне более трех миллиардов лет назад, когда там еще извергались вулканы.

Лавовая труба на Земле. На Луне трубы гораздо просторнее. Фото: Shutterstock

Внутрь лунных лавовых труб ведут дырки, пробитые когда-то крупными метеоритами. Их фотографирует зонд NASA - Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO). Нафотографировал их уже более 200 - диаметром от 5 до 900 метров. В некоторые недавно и «заглянули» исследователи Калифорнийского университета (University of California, Los Angeles) вместе со своими коллегами из Университета Колорадо (University of Colorado Boulder). Дистанционно, конечно. С помощью тепловизора Diviner. Смоделировали на компьютере условия. О результатах сообщили в журнале Geophysical Research Letters. А они как раз и продемонстрировали: температура в лавовых трубах не меняется и лунными днями и лунными ночами, которые длятся примерно по 15 земных суток.

Некоторые входы в лунные катакомбы, сфотографированные с орбиты нашего естественного спутника. Фото: NASA

То, что на Луне хоть где-то всё-таки имеются комфортные условия, обнадеживает. Особо привлекают катакомбы, которые несколько лет назад были обнаружены в кратере Филолай (Philolaus), который находится на видимой стороне Луны, примерно в 500 км от ее северного полюса. То есть в том районе, где, как считается, сосредоточены огромные запасы водяного льда - почти кубический километр. В этих «подповерхностных пещерах» будущие колонисты были бы не только защищены, но и обеспечены водой. Да еще бы и на строительных материалах сэкономили бы.

- Пещеры когда-то приютили наших далеких предков, обживавших Землю, говорит Дэвид Пейдж (David Paige) – соавтор исследования и руководитель экспериментов с радиометром Diviner. - Ныне людям, возможно, предстоит вновь пройти этот путь, превратившись в пещерных жителей, но уже на других планетах. И на другом технологическом уровне, конечно.