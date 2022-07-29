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Наука29 июля 2022 9:39

Луна обитаема? На спутнике Земли обнаружены комфортные катакомбы для живых существ

Ученые нашли на Луне пригодные для комфортной жизни катакомбы
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Лунные лавовые трубы могут оказаться вполне пригодными для жизни колонистов.

Лунные лавовые трубы могут оказаться вполне пригодными для жизни колонистов.

Фото: Shutterstock

Не слишком, оказывается, фантазировал Герберт Уэллс, когда писал о селенитах – жителях нашего естественного спутника. Их встретили герои его научно-фантастического романа «Первые люди на Луне» (The First Men in the Moon) в «подлунных» пещерах. Роман вышел в начале позапрошлого века, когда вера в то, что Луна населена, была ещё сильна. Не угасла с античных времен.

Селениты Уэллса: люди долго считали, что на Луна обитаема.

Селениты Уэллса: люди долго считали, что на Луна обитаема.

В NASA на днях сообщили, что на Луне обнаружены места с весьма комфортной для живых существ температурой. Обнаружены как раз в «подлунных» пещерах – их впервые заметили еще в 2009 году. А теперь выяснилось: внутри этих пещер держится постоянная температура на уровне 17 градусов Цельсия. Прохладно, конечно, но жить можно. И не только вымышленным селенитам, но реальным людям – будущим колонистам. На поверхности же температура меняется в пределах от плюс 130 до минус 173 градусов Цельсия.

Так устроена лавовая труба на Луне.

Так устроена лавовая труба на Луне.

«Подлунные» пещеры или катакомбы образованы подповерхностными каналами – так называемыми лавовыми трубами, которые возникают в процессе извержения вулканов. Их формируют потоки расплавленной породы, которая затвердевает сверху. Основной объем лавы при этом продолжает двигаться и оставляет за собой пустые пространства в виде протяженных тоннелей.

Входы, в которые «заглянули» исследователи.

Входы, в которые «заглянули» исследователи.

Фото: NASA

Лавовые трубы встречаются и на Земле – в местах былой и продолжающейся вулканической деятельности. Их находят на Гавайях, в Исландии, в Австралии, на Сицилии, на Галапагосских островах, на Канарах.

На нашей планете некоторые лавовые трубы тянутся на десятки километров. На Галапагосских островах одна из них достигает аж 65 километров в длину. Диаметр земных труб – порядка 30 метров. На Луне, где сила тяжести составляет всего шестую часть от земной, диаметр лавовой трубы может достигать нескольких сотен метров. Протяженность – сотни километров. Эти катакомбы защищены от солнечной радиации, от космических лучей и от колебаний температуры. Считается, что они образовались на Луне более трех миллиардов лет назад, когда там еще извергались вулканы.

Лавовая труба на Земле. На Луне трубы гораздо просторнее.

Лавовая труба на Земле. На Луне трубы гораздо просторнее.

Фото: Shutterstock

Внутрь лунных лавовых труб ведут дырки, пробитые когда-то крупными метеоритами. Их фотографирует зонд NASA - Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO). Нафотографировал их уже более 200 - диаметром от 5 до 900 метров. В некоторые недавно и «заглянули» исследователи Калифорнийского университета (University of California, Los Angeles) вместе со своими коллегами из Университета Колорадо (University of Colorado Boulder). Дистанционно, конечно. С помощью тепловизора Diviner. Смоделировали на компьютере условия. О результатах сообщили в журнале Geophysical Research Letters. А они как раз и продемонстрировали: температура в лавовых трубах не меняется и лунными днями и лунными ночами, которые длятся примерно по 15 земных суток.

Некоторые входы в лунные катакомбы, сфотографированные с орбиты нашего естественного спутника.

Некоторые входы в лунные катакомбы, сфотографированные с орбиты нашего естественного спутника.

Фото: NASA

То, что на Луне хоть где-то всё-таки имеются комфортные условия, обнадеживает. Особо привлекают катакомбы, которые несколько лет назад были обнаружены в кратере Филолай (Philolaus), который находится на видимой стороне Луны, примерно в 500 км от ее северного полюса. То есть в том районе, где, как считается, сосредоточены огромные запасы водяного льда - почти кубический километр. В этих «подповерхностных пещерах» будущие колонисты были бы не только защищены, но и обеспечены водой. Да еще бы и на строительных материалах сэкономили бы.

- Пещеры когда-то приютили наших далеких предков, обживавших Землю, говорит Дэвид Пейдж (David Paige) – соавтор исследования и руководитель экспериментов с радиометром Diviner. - Ныне людям, возможно, предстоит вновь пройти этот путь, превратившись в пещерных жителей, но уже на других планетах. И на другом технологическом уровне, конечно.

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