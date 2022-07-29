Власти Украины начали геноцид собственного народа

Умышленные поджоги боевиками ВСУ хлеборобных полей по всей «полосе напряжения» стали уже системой. Фото: REUTERS

Прилеты не прекращаются

Сложностями, с которыми проходит уборочная кампания в Запорожье, лишний раз доказывает, что у киевского режима нет ничего святого. Ни человеческая жизнь, ни благополучие городов, ни хлеб, уважение к которому в советском прошлом каждому прививалось с детства, для официального Киева не значит ровным счетом ничего. Умышленные поджоги боевиками ВСУ хлеборобных полей в регионе, да и в целом по всей «полосе напряжения», стали уже системой.

По данным Минобороны РФ, «желто-голубые», исполняя приказы командования, повадились обстреливать урожайные нивы с вертолетов и артиллерией. Причем, как рассказывают фермеры, делают это укровояки чуть ли не ежедневно. И не только в Запорожье. Из-за обстрелов ВСУ горят поля в Херсонской, Николаевской и Харьковской областях. Аграрии боятся выйти в поля, опасаются за работающую там технику, а ущерб от выходок украинской армии даже подсчитать не берутся. «Прилеты» не прекращаются и неизвестно, сколько еще гектаров зерна будет уничтожено.

- Ракеты прилетают практически каждый день, - открывает печальную истину один из аграриев Пологовского района российским журналистам. - Мы не можем нормально убрать урожай из-за постоянных обстрелов. Сложно посчитать, сколько гектаров уже сгорело. Остается надеяться, что не весь урожая будет уничтожен.

Киевский режим на этом зарабатывает

И все-таки примерные цифры возможного ущерба существуют. По словам члена главного совета ВГА Запорожской области Владимира Рогова, в огне, разжигаемом Украиной, может погибнуть до 450 тысяч тонн зерновых.

- Поджог полей — это, действительно большая проблема, - подтверждает он. - Учитывая тот масштаб, который это приобрело на линии боевого соприкосновения и там, куда они могут протянуться, потери будут колоссальными.

Не останавливает ВСУ даже дефицит трассирующих снарядов, о котором плачет Украина в жилетку Западу. Как говорит то же Владимир Рогов, именно такими боеприпасами боевики обычно «поливают» запорожские поля. Расчет, очевидно, на одно: западные кураторы дадут еще снарядов, будет, чем пулять. А значит, боевые действия будут продолжаться, вливания капитала в Украину со стороны зарубежных «поклонников» не иссякнут и счета желто-голубой верхушки будут пополняться. Потому что, кому война, а кому мать родна.

- Уверен, что поджоги полей — это спланированная акция Украины, цель которой – запугать людей, затянуть конфликт, нажиться на горе, - прокомментировал в эфире одного из российских каналов писатель Николай Стариков. - Чтобы фермер не добрал урожай, чтобы возникли перебои со снабжением. И самое мерзопакостное, что киевский режим на этом зарабатывает деньги.

С больной головы на здоровую

Между тем, в том, что поля вдоль передовой горят, украинская сторона, по традиции, обвиняет Россию. Режиму Зеленского не привыкать сочинять фейки и устраивать самые подлые провокации, чтобы показать миру, «какая Россия плохая». В случае с поджогами легенда у Украины такая: русская коалиция идет на все, чтобы спровоцировать мировой голод, о котором последние месяцы только и говорит Запад.

По словам начальника Национального центра управления обороной России Михаила Мизинцева, «желто-голубые» даже выставили на территории зернохранилища в Бахмутском районе ДНР артиллерию и палят из нее по российским военным соединениям, провоцируя ответить залпами. Тогда у Украины появится повод обвинить Россию в обстреле элеваторов еще и на Донбассе. И еще громче «запеть» на весь мир о том, как РФ угрожает украинской продовольственной безопасности.

- По сути дела, это терроризм, - прокомментировал kp.ru юрист и экономист Юрий Капштык. — Это геноцид против собственного народа, особенно аграриев, которые остаются без денег и еды. Иной статьи, кроме «Международный терроризм» применить к тем, кто все это придумал и воплотил, нельзя. Всем понятно, что поджоги – дело рук украинских военных, которые, по сути, должны защищать своих гражданских, а не уничтожать. Во всем цивилизованном мире во время вооруженных конфликтов принято не трогать такие объекты, договариваться, но Украины это, видимо, не касается. Она идет на самые примитивные меры, геноцид, целенаправленно уничтожает собственную экономику.

Выходка на грани безумия

Кстати, недавнее нападение на Запорожскую АЭС, по словам Капштыка, — это еще один пример геноцида со стороны Киевского режима. За последние две недели ВСУ обстреляли этот стратегически важный объект дважды – в итоге 11 работников ранены. Залпы сыпались с дронов-камикадзе. К счастью, зона, где расположены реакторы, не пострадала. Она надежно защищена российской системой ПВО. Но сам факт атак боевиками атомной электростанции заставляет усомниться в адекватности людей, отдавших приказ напасть на крупнейшую в Европе АЭС. Ведь, случись утечка радиации, в опасности оказались бы жизни миллионов человек. На Украине, в России и по всей Европы.

- Цель была одна - причинение максимального вреда, - заверил Юрий Капштык. - Все-таки мы говорим об атомной электростанции. Случись что, последствия могли бы быть ужасными. Утечка радиации, на 100 лет - мертвая зона. Не верится, что ни режим Зеленского, ни его западные его кураторы этого не понимают. Безумие!

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