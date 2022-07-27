Углегорская ТЭС – очередная точка, которую «вагнеровцы» могут записать себе в актив Фото: Александр КОЦ

ЛЕГЕНДАРНАЯ БОЕВАЯ ГРУППА: ЧВК ВАГНЕРА НА УКРАИНЕ

- Вот там, по посадке, у них была задействована зона окопов, наблюдательные пункты друг от друга метрах в 200-х, очень плотно тут сидели. Численность на каждом наблюдательном пункте – от пяти до десяти стрелков, - ведет меня боец «Группы Вагнера» по бывшим украинским укреплениям.

Фото: Александр КОЦ

Дорога, ведущая к крупнейшей на территории всей бывшей Украины Углегорской теплоэлектростанции, в шахматном порядке усыпана кучами земли – по такой «змейке» захочешь на скорости прорваться – не выйдет. Тем более под перекрестным огнем. Об этом подразделении ходят легенды. Частная военная компания - ЧВК «Вагнера», как принято называть этих профессиональных военных, уже давно стала российским брендом, который известен по всему миру. Они выполняли задачи и в Сирии, и в Африке. Наравне с российскими войсками и корпусами народной милиции ЛДНР они воют сегодня на Донбассе. Углегорская ТЭС – очередная точка, которую «вагнеровцы» могут записать себе в актив.

Фото: Александр КОЦ

- Если примитивно идти в лоб, то у них (украинских военных. - Ред.) тут все точки были пристреляны. Сразу наваливали и из минометов, и из реактивной артиллерии. Приходилось сначала забирать у них все высоты, выдавливать из посадок, в ночное время ползти со всех направлений в буквальном смысле.

Фото: Александр КОЦ

Мой собеседник имел за плечами службу в спецназе Внутренних Войск, работу в одной из российских силовых структур. Окончил вуз по несвойственной для такого ремесла специальности, чтобы получить офицерскую должность, но так ее и не дождался. Зато реализовал себя в «оркестре», как называют в шутку «вагнеровцев».

Фото: Александр КОЦ

«ПЕРЛИ ПРЯМО В ЛОБ»

О штурме станции он рассказывает как-то буднично. Мы прошли по следам его группы уже несколько километров, пот льет ручьем, и я представляю, каково это было под огнем, в полной боевой выкладке.

- Вот здесь противник использовал пулеметы «Браунинг», - продолжает «экскурсию» боец. – Очень тяжело было подойти. Эшелонированная оборона была выстроена грамотно.

Фото: Александр КОЦ

На бывших позициях – брошенное оружие, спальные мешки, патроны россыпью, камуфлированная форма, синее поло с гербом полицейского департамента Нью-Йорка…

Парни показывают на телефоне фото убитых в ходе боя врагов. На одном из них – афроамериканец. Никаких документов при нем не было, и бойцы говорят, что для иностранцев – это типичная черта. В отличие от украинцев, которые всегда при бумагах.

Фото: Александр КОЦ

Вот земляные ячейки для гранатометчиков. Вот блиндаж для отдыха. А вот натуральный подземный тоннель – труба, которая вела с этого укрепрайона прямо на станцию. По ней незаметно для наших наблюдателей велась ротация, а также эвакуация раненых.

Штурмовым группам «вагнеровцев» при поддержке артиллерии 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР удалось прорвать сначала первый, затем – второй эшелон обороны. И войти на территорию тепло-электростанции.

Фото: Александр КОЦ

- Повезло, видимость была плохая, заскочили на территорию, а дальше – дело военной техники. Одни подавляют огнем, другие перемещаются. Смотрите сами – секторов опасности для нас, штурмовых групп, просто уйма. Поэтажно велся заградительный огонь, быстрым натиском продавливали оборону в строениях, где-то перли прямо в лоб. В какой-то момент противник дрогнул и предпочел просто отойти.

Фото: Александр КОЦ

ОБОРОНЯЮЩИХСЯ БЫЛО БОЛЬШЕ, ЧЕМ НАСТУПАЮЩИХ

Огромные корпуса ТЭС побиты артиллерии. Украинские войска, отойдя, обрушили на станцию тонны снарядов. Однако если снаружи объект производит удручающее впечатление, то внутри кажется не все потеряно. В Советском Союзе, память о котором так старательно вымарывает Киевский режим последние 8 лет, умели строить на все случаи жизни. В том числе – и на случай массированной бомбардировки. В былые годы это - одна из крупнейших в Европе теплоэлектростанций могла обеспечивать энергией не только Донбасс, но и соседние регионы. С началом боевых действий здесь периодически возникали перебои с поставками угля – станция была под контролем Киева, а черное золото – у непризнанных на тот момент народных республик. Сегодня градообразующее предприятие города Светлодарск, утопающего в зелени рядом, не функционирует.

Фото: Александр КОЦ

Украинское командование превратило его не просто в неприступный укрепрайон, но и важный наблюдательный пункт. Через камеры с мощным зумом противник просматривал все вокруг на десятки километров, корректируя огонь артиллерии и удары авиации, замедляя продвижение союзных сил.

Заходим в одно из помещений, где располагался пункт управления – мониторы, на которые выводилась картинка с камер, карты, где пронумерован каждый квадрат, коробка от спутникового интернета Илона Маска «Старлинк».

Фото: Александр КОЦ

На нижних этажах склады забиты продуктами, консервами, водой и сухпайками. Обороняться здесь можно было долго. Тем более, что обороняющихся, как и на «Азовстали» в Мариуполе, было больше, чем наступающих. Наши взяли духом и военной наукой, сыграв на струнах войны вместе с луганским корпусом как один единый оркестр.

Фронт сместился еще немного к западу. Украинские войска цепляются за соседнее село Семигорье, в котором уже идут бои. Союзные силы постепенно подходят к окраинам агломерации Артемовск-Соледар, где и развернется ближайшее масштабное противостояние.

Фото: Александр КОЦ

Фото: Александр КОЦ

Фото: Александр КОЦ

Фото: Александр КОЦ

Фото: Александр КОЦ

Фото: Александр КОЦ

Фото: Александр КОЦ

Фото: Александр КОЦ

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