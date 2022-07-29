Зеленский не может поверить: Россия в Херсоне навсегда

Жители Херсона стоят в очереди, чтобы получить российское гражданство. Фото: REUTERS

Так говорит большинство жителей. На кухнях, в магазинах, на работе во время обеденного перерыва. И мечтает, что совсем скоро их родная земля, пришедшая за годы украинской власти в упадок, начнет преображаться, как это было с Крымом. Российские триколоры, красиво развивающиеся на ветру под крышами зданий, только подстегивают.

Но слова – словами, а решение – станет Херсонщина частью России решит официальный референдум по самоопределению. Он, по словам заместителя главы администрации региона Кирилла Стремоусова, неизбежен.

- Референдум стопроцентно пройдет, и никто извне не сможет этому помешать, - заявил Стремоусов. - На референдум будет вынесен вопрос о вхождении в состав Российской Федерации. По точной дате проведения референдума решение пока не принято. Было бы логично провести его синхронно в освобожденных Херсонской и Запорожской областях.

Если оба референдума действительно будет решено провести в один день, значит уже 11 сентября херсонцы смогут высказать своей мнение по поводу вступления в Россию. Именно на эту дату – единый день голосования – уже назначено голосование в Запорожье.

Между тем, Херсонская область, ожидая исторического события, все плотнее интегрируется с Россией. Пока украинские военные, по приказу Зеленского, вынашивают планы по отвоеванию региона, здесь вещают российские телеканалы, радиостанции, жители получают российские паспорта по упрощенной схеме, а с ним и все гарантии гражданина РФ, социальные льготы и преференции.

-У нас ходит российский рубль, работают российские банки, мобильные операторы из России, - перечисляет житель Херсона Григорий Гривенко. - Мой сын с другом поехал отдыхать в лагерь в Краснодар. И знаю, что с нового учебного года он будет учиться по российской программе. Фактически мы уже становимся Россией, осталось только официально все решить и провести.

Действительно, процесс интеграции Херсонщины и РФ запущен и его не остановить. Наладилась торговля: херсонские аграрии стали продавать выращенные овощи и фрукты в Крым, крымские продукты появились на здешних прилавках, на открывшихся после простоя заправках – бензин. Эксперты говорят о формировании между этими регионами единого хозяйственного комплекса. У Херсонщины вообще сегодня уже больше общего с Россией, чем с Украиной, которая только и делала, что ничего не делала. Взять хотя бы красивые дома Херсона, построенные во времена СССР и раньше: они десятками дет не видели ремонта. Брусчатка, дороги – тоже. Народ забыл, что такое – жить и знать, что государство о тебе заботится.

Недавно секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, во время визита в Херсон сказал без обиняков: «Россия здесь навсегда». Да будет так!