Дмитрий Песков: Когда будет «Прямая линия» президента - решится в сентябре

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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… - Дмитрий Сергеевич, рейтинг президента уже за 80%, россияне Владимиру Путину доверяют, - с этих слов журналист «Комсомольской правды» начал разговор с официальным представителем Кремля в пятницу, 29 июля. - Тем не менее, у народа накопилось очень много вопросов, предложений. Но почему-то из месяца в месяц откладывается «Прямая линия» главы государства. Почему? Хотя этот - 2022-й год, он такой - беспрецедентный, такого года давно уже не было в нашей истории.
Вот что - дословно - ответил Песков:
- Время будет определено, будет назначено. Смотрите, действительно, «Прямую линию» - в связи с напряженным графиком - мы в начале лета не успели провести. Сейчас все-таки период такой - отпускной - у многих людей, поэтому они не смогут наблюдать за этим в том режиме, в котором хотелось бы.
Первая половина сентября – начало сезона, и политического сезона, и в целом такое оживление во внутренней жизни после летнего периода. А потом - обязательно будет назначена дата, и мы проинформируем вас соответствующим образом.
- То есть, - уточнил я, - уже подготовка, я так понял, ведется, и, возможно, что это будет в первой половине сентября все-таки?
- Нет, не «возможно», вы не услышали, что я вам сказал.
Я сказал, что в первой половине сентября как раз идет такая активизация жизни, возобновление политического сезона, всех событий.
А в дальнейшем уже будет назначена дата.
- Услышал.
- Спасибо.
- Спасибо!