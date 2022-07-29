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29 июля 2022 10:46

Дмитрий Песков: Когда будет «Прямая линия» президента - решится в сентябре

Пресс-секретарь главы государства - с политическим обозревателем KP.RU Александром Гамовым
Александр ГАМОВ
Александр ГАМОВ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Фото: REUTERS

… - Дмитрий Сергеевич, рейтинг президента уже за 80%, россияне Владимиру Путину доверяют, - с этих слов журналист «Комсомольской правды» начал разговор с официальным представителем Кремля в пятницу, 29 июля. - Тем не менее, у народа накопилось очень много вопросов, предложений. Но почему-то из месяца в месяц откладывается «Прямая линия» главы государства. Почему? Хотя этот - 2022-й год, он такой - беспрецедентный, такого года давно уже не было в нашей истории.

Вот что - дословно - ответил Песков:

- Время будет определено, будет назначено. Смотрите, действительно, «Прямую линию» - в связи с напряженным графиком - мы в начале лета не успели провести. Сейчас все-таки период такой - отпускной - у многих людей, поэтому они не смогут наблюдать за этим в том режиме, в котором хотелось бы.

Первая половина сентября – начало сезона, и политического сезона, и в целом такое оживление во внутренней жизни после летнего периода. А потом - обязательно будет назначена дата, и мы проинформируем вас соответствующим образом.

- То есть, - уточнил я, - уже подготовка, я так понял, ведется, и, возможно, что это будет в первой половине сентября все-таки?

- Нет, не «возможно», вы не услышали, что я вам сказал.

Я сказал, что в первой половине сентября как раз идет такая активизация жизни, возобновление политического сезона, всех событий.

А в дальнейшем уже будет назначена дата.

- Услышал.

- Спасибо.

- Спасибо!

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