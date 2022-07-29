Опубликована деловая программа форума «Путешествуй!»-2022

Особое внимание в этом году на форуме «Путешествуй!» будет уделено национальным туристическим маршрутам.

Опубликована деловая программа Российского туристического форума «Путешествуй!», который пройдет с 4 по 7 августа на ВДНХ. За четыре дня состоится более 30 деловых мероприятий, участие в которых примут представители Ростуризма, Фонда Росконгресс, региональных органов власти, туристической отрасли, а также тревел-блогеры. Цель Форума - продвижение современных форматов путешествий по России, ориентированных на индивидуальных туристов, самостоятельно программирующих свой опыт и впечатления.

«Деловая программа в этом году затрагивает широкие вопросы – инвестиции, государственное регулирование, развитие регионов. Своим опытом поделятся опытные путешественники. Спикеры расскажут об особенностях путешествий по России, обсудят планы по развитию придорожной инфраструктуры, презентуют проекты кемпингов и глэмпингов. Уверен, что это даст импульс для развития всей отрасли», – рассказал директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Ключевой темой Форума станет автотуризм. Эксперты обсудят развитие международного и российского караванинга и автотуризма, инвестиционную привлекательность территорий, развитие туристической и дорожной инфраструктуры для автотуризма, придорожного сервиса и другие вопросы. Также планируется презентация лучших кейсов придорожного сервиса: парковок, модельных комфортных стоянок, придорожных кафе, туалетных модулей, систем сервисов для путешественников с ребенком в машине.

Особое внимание в этом году на форуме «Путешествуй!» будет уделено национальным туристическим маршрутам, а также туристическому потенциалу регионов России.Три сессии будут посвящены Кавказу: на них обсудят инвестиционные проекты и инструменты, будут презентованы всесезонные курорты.АО «КАВКАЗ.РФ» представит турмаршруты и инвестпроекты Северного Кавказа, а регионы СКФО выступят с культурной и гастрономической программами.

Пленарная сессия «Путешествия 2022. Адаптация путешественника и поиск новых впечатлений» будет посвящена развитию российского рынка путешествий. В ней примут участие представители Ростуризма, комитета по туризму города Москвы, комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, ОАО «РЖД» и другие эксперты.

На сессии «Как маршрут становится путешествием» эксперты расскажут, как бизнес и регионы работают над качеством предоставления услуг на маршруте, и куда можно отправиться в путешествие осенью и зимой. Также на форуме пройдет мастерская национальных туристических маршрутов, где регионы в компактном формате представят разнообразные планы поездок, а посетители смогут проголосовать за особенно понравившийся.

Экономику туристической индустрии обсудят на сессии «Инвестиционная привлекательность территорий и развитие туристической инфраструктуры для автотуризма». Сдвиг сферы гостеприимства в сторону внутреннего туризма считается экспертами постоянной новой нормой, а развитие территорий и привлечение инвестиций в инфраструктурные проекты регионов – основной задачей для развития туризма.

Современным креативным форматам туризма будут посвящены сессии «Увлекательные выходные с комфортом. Заметки эксперта по автопутешествиям» и «Куда, как и на чем? Путешествуем по России» с участием тревел-блогеров и автопутешественников, которые поделятся своим экспертным мнением в проведении поездок по стране.

Кроме того, будут затронуты вопросы взаимодействия региональных властей и бизнеса для развития туристической отрасли, состоится презентация гастрономических брендов национальных туристских маршрутов.

Наряду с деловой программой на форуме представят программу для посетителей. На выставке можно будет посмотреть автодома и прицепы для автопутешествий, пообщаться с экспертами и послушать тревел-стендапы путешественников, посетить кинопоказ, дегустации и необычные мастер-классы. Также регионы-участники Форума проведут презентационные сессии и открытые диалоги, в рамках которых расскажут участникам о своем туристическом потенциале, культуре и самобытности.

Организатором Российского туристического форума «Путешествуй !»-2022 выступает Фонд Росконгресс. Соорганизаторы – Федеральное агентство по туризму и ВДНХ. Форум пройдет при поддержке Русского географического общества. Страна-партнер — Узбекистан.