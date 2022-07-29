Воронежский институт МВД России впервые выпустил офицеров Росгвардии

Ряды Росгвардии пополнят 22 офицера – выпускника Воронежского института МВД России. Фото: Росгвардия РФ

Ряды Росгвардии пополнят 22 офицера – выпускника Воронежского института МВД России, где 29 июля состоялся первый торжественный выпуск 262 слушателей очной формы обучения.

Фото: Росгвардия РФ

В торжественной обстановке они получили дипломы о высшем образовании. Офицеры Росгвардии проходили обучение на профильной кафедре радиотехнических систем и комплексов охранного мониторинга.

Фото: Росгвардия РФ

«Товарищи офицеры, поздравляю с важным и торжественным событием в вашей жизни. Как сказал в своих мемуарах выдающийся маршал Константин Константинович Рокоссовский, для человека самая большая награда — это доверие. Когда он знает, что ему верят, что ему доверяют, и что на него надеются. Я хочу, чтобы вы стали такими же людьми, в которых верят, которым доверяют, и на которых надеются. Выражаю уверенность в том, что своим трудом вы внесете весомый вклад в защиту Отечества» - обратился к молодым офицерам начальник Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии Александр Грищенко.

Фото: Росгвардия РФ

Генерал-лейтенант полиции отметил, что «сегодня сотрудники вневедомственной охраны, где будут служить выпускники, выполняют широкий перечень задач, связанных с обеспечением безопасности и правопорядка».

Фото: Росгвардия РФ

Как стало известно "КП" росгвардейцы сейчас обеспечивают по всей стране безопасность более 900 тысяч квартир и мест хранения имущества граждан, около 400 тысяч объектов различных форм собственности, в том числе, подлежащих обязательной государственной охране. А еще участвуют в специальной военной операции на Донбассе, где помогают войскам Минобороны России, ЛНР и ДНР восстанавливать мирную жизнь.

В ведомстве отметили, что на торжественном мероприятии присутствовали начальник ГУ МВД России по Воронежской области генерал-лейтенант полиции Михаил Бородин и представители ветеранских и общественных объединений.

Фото: Росгвардия РФ

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В результате специальных адресных мероприятий, проводимых в ЛНР, спецназовцы Росгвардии задержали подозреваемого в содействии Вооруженным силам Украины. Помимо этого росгвардейцы обнаружили три схрона с боеприпасами, в которых находилось более 100 кг. взрывоопасных веществ, 6 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, два реактивных огнемета иностранного производства, более 40 реактивных снарядов и 95 выстрелов к гранатометам, свыше 9 тысяч боеприпасов различного калибра к стрелковому оружию. Также саперы Росгвардии накладными зарядами уничтожили более 70 противотанковых и противопехотных мин.