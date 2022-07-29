Красиво живет вон та группа в полосатых купальниках

А тигр себе идет и не знает, что в этот момент его его снимает фотоловушка. Фото: Предоставлено ФГБУ «Национальный парк Бикин»

А наш корреспондент как раз вернулся из далеких краев, где этот хищник чувствует себя очень даже вольготно.

Тигр - зверь важный. О нем снимают фильмы. Про него пишет книги и называет в его честь альбомы сам Илья Лагутенко. Даже у АВВА есть песня Tiger. Мужчины, когда хотят казаться еще более мужчинами, делают татуировки в виде тигров, а не каких-нибудь барсуков или северных оленей. Да что там говорить - во Владивостоке 5 сентября, в стартовый день Восточного экономического форума (ВЭФ), пройдет 2-й Международный форум по сохранению тигра. А это что-нибудь да значит. Вот мы сейчас и посмотрим, что это за зверь такой.

По русской Амазонке

Реку Бикин в Приморском крае называют русской Амазонкой. И правда похоже. Заросли по берегам непролазные. Только в зарослях этих не леопарды, а тигры.

Плывем в деревянной удэгейской лодке с директором Национального парка «Бикин» Алексеем Кудрявцевым, смотрим по сторонам - вдруг выйдет красавец зверь.

- Ну это вряд ли, - успокаивает Кудрявцев. - Знаете, какая территория нацпарка? 1 миллион 160 тысяч га. А тигров всего 41.

- Маловато как-то.

- А было еще меньше. Теперь популяция медленно, но растет.

- Ваша работа?

- В том числе, - скромно отвечает директор.

Директору нацпарка «Бикин» Алексею Кудряцеву расслабляться некогда. Ну разве что на лодке. Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Как сделать, чтобы тигру жилось хорошо? Цепочки могут быть довольно длинные. Допустим, вырубил кто-то большой участок дубового леса. Стало меньше желудей, которыми питаются дикие кабаны. А они служат пищей для тигров. Но если территория имеет статус нацпарка, то просто так рубить лес никто не позволит. И охота на кабанов и других животных, которыми тигр питается, на этой территории - дело подконтрольное.

Иногда люди усложняют жизнь и себе, и тиграм. Разводят рядом с поселками свалки, вокруг них крутятся стаи бездомных собак, которые для человека опасны, а для тигра - добыча. За которой он иногда в поселки заглядывает, ужас на людей наводит. Съедает собак, домашний скот. На этот случай предусмотрены меры компенсации. Задрал тигр коровенку - власти выдают похожую взамен.

- Правда, мы сначала проверяем, действительно ли тут тигр виноват, - уточняет первый замминистра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Алексей Суровый. - Каждый раз выезжаем, осматриваем. Зрелище, конечно, так себе, но порядок есть порядок.

К обоюдному удовольствию

В общем, основные проблемы тигра лежат в области его взаимоотношений с человеком.

- Когда в 2015 году создавали нацпарк, - вспоминает Алексей Кудрявцев, - были недовольные: ну вот, все для тигров, а людям от этого - сплошные проблемы и ограничения. Мы вопрос поставили так: сохраняем тигра ради человека. Благодаря новому статусу территории буквально расцвело село Красный Яр. Оно хотя и чуть за пределами «Бикина», но мы добились того, что его жителей приравняли к жителям нацпарка. Стало больше рабочих мест, причем не только для людей, занятых природоохраной. Школа, больница, новые дома - это все, можно сказать, благодаря тигру. Так что у нас его тут уважают.

Вообще уважение к тигру - в традициях местных жителей. Только теперь оно вышло на современный и экономически обоснованный уровень.

Знают взрослые и дети: тигр главнее всех на свете. В селе Красный Яр даже детсад называется «Тигренок». Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Встреча пока не состоялась

- Я так понял, встретить тигра непросто? А как же вообще охранять зверя, не видя его?

- Ну почему не видя. Хотя вы правы, многие наши сотрудники с ним ни разу в жизни не сталкивались, - говорит Алексей Кудрявцев. - Но зато на территории нацпарка есть специальная мониторинговая площадка в 200 тыс. га, там в лесу расставлены фотоловушки, которые часто фиксируют появление тигров, да и других зверей тоже. Смотри себе на здоровье. Но бывает и прямой контакт. Больных или раненых тигров усыпляем и отправляем в центр реабилитации диких животных, а их потом снова к нам выпускают.

- А жаль все-таки, что не удалось на настоящего амурского тигра посмотреть.

- Да не переживайте, - утешил меня Кудрявцев. - Удэгейцы говорят: человек, который ни разу тигра не встречал - очень хороший человек.

Ну хоть что-то.