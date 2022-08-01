Безнадзорные лифты

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Износ лифтового оборудования — большая и серьезная проблема российской системы ЖКХ, которая напрямую влияет на безопасность населения. Сейчас в замене нуждается почти четверть всех лифтов в стране (а в некоторых регионах — около половины). На это требуется триста миллиардов рублей до 2025 года. Деньги колоссальные и, что самое неприятное, в бюджетах всех уровней выделение таких средств не предусмотрено.

На состоявшемся в конце прошлого года Круглом столе в Совете Федерации сенаторы прямо заявили, что «принятые на федеральном уровне меры недостаточны для ликвидации накопленного объема изношенных лифтов и формирования постоянно действующей системы по модернизации и замене лифтов и лифтового оборудования в многоквартирных домах». Отдельно парламентарии выделили проблему недофинансирования и, как следствие, низких темпов работ по модернизации и замене лифтового оборудования.

В условиях высокого износа особую важность приобретает и вопрос правильной эксплуатации лифтов, подчеркивает автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов. И это логично, потому что внимательное обслуживание позволит оперативно выявлять неполадки и устранять их до того, как они приведут к серьезным сбоям. Кроме того, постоянный мониторинг надежности работы лифтового хозяйства позволит увеличить продолжительность безаварийной работы новых лифтов и продлит срок их эксплуатации.

В качестве примера Дмитрий Давыдов предлагает рассмотреть опыт Сингапура — страны с высочайшей плотностью населения. Вертикальная мобильность в таких условиях — важнейший фактор формирования комфортной среды. Каждый лифт в этой стране получает индивидуальное разрешение на эксплуатацию, в многоэтажных домах лифты должны проходить сервисное обслуживание не реже одного раза в месяц, а проверки работоспособности лифта по девяти показателям проводятся каждый день! О любых инцидентах с лифтом владелец должен незамедлительно оповещать регулятора по телефону горячей линии. За нарушение режима ежедневной проверки, несвоевременное оповещение о сбоях, и вообще за любое отступление от установленных государством регламентов нарушители (и физические, и юридические лица) серьезно штрафуются. Благодаря такому подходу в Сингапуре удалось за несколько лет создать, возможно, самое безопасное в мире лифтовое хозяйство.

Основываясь на сингапурском опыте и отталкиваясь от российских реалий, Дмитрий Давыдов сформировал ряд предложений, которые должны вывести систему обращения с лифтами в нашей стране на качественно новый уровень. Мы решили внимательно рассмотреть предложения Дмитрия Давыдова, а также попросили эксперта — первого вице-президента Национального лифтового союза Алексея Захарова — их прокомментировать.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Предложение 1. Регулярные проверки исправности

Ввести обязательную проверку функций лифта, влияющих напрямую на безопасность, с периодичностью 1, 3 и 7 дней (в зависимости от степени загруженности). Проверять такие параметры, как:

• защитные механизмы против закрытия дверей при наличии препятствий от посторонних объектов;

• остановка кабины на уровне +/- 10 мм;

• связь с диспетчером и звуковая сигнализация;

• плотно ли закрыты двери на всех этажах;

• плотно ли закрыта дверь кабины лифта между этажами;

• целостность замка люка в кабине лифта;

• отображение предупреждения о максимальной нагрузке (количество человек и вес);

• отсутствие мусора и разлитых жидкостей.

Комментарий Алексея Захарова:

Абсолютно правильное предложение по своей сути. Все условия для этого созданы. Современные лифты на 98% подключены к системам диспетчерского контроля. Это значит, что на пульт диспетчера от каждого лифта подходит определенное количество сигналов. Например, о том, что двери на всех площадках закрыты, что кабина не приходит в движение с открытыми дверьми, что работает связь и освещение.

К сожалению, есть территории, где лифты попадают в руки непрофессиональных организаций, которые пытаются сэкономить и не подключают лифты к системе диспетчерского контроля. И тогда в кабинах встречаются надписи, призывающие в случае застревания звонить по телефону, стучать по стенам или громко кричать.

Предложение 2. Увеличение штрафов

Повысить штрафы за нарушение Правил организации безопасности лифта до уровня МРОТ. Сейчас штраф для граждан составляет 2 000–5 000 рублей, что, по мнению Дмитрия Давыдова, не сопоставимо с последствиями проявления халатности при исполнении служебных обязанностей. Если штрафы вырастут, неквалифицированные сотрудники с маленькой зарплатой будут отказываться работать в этой сфере, и подрядчикам и владельцам лифтов придется брать на работу только профессионалов, которые, в свою очередь, согласятся работать только за достойные деньги. Взысканные штрафы автор проекта «20 идей по развитию России» предлагает направлять на модернизацию лифтового парка страны.

Комментарий Алексея Захарова:

Не нужно жалеть денег на обучение и проверку знаний сотрудников лифтового хозяйства. В нашей сфере абсолютно неприемлемо брать неподготовленный персонал, что называется, с улицы. Ответственность за нарушения правил эксплуатации лифтов несут не только непосредственные исполнители работ, но и их руководители. С них могут взыскать уже около 10 тысяч рублей. Если же после выявленных нарушений лифт продолжает эксплуатироваться, суд вправе остановить его работу.

Предложение 3. Обязательное видеонаблюдение

Фото: Shutterstock

Сделать установку систем видеонаблюдения в лифтах обязательной. Во всех новых лифтах — через год после принятия соответствующего закона, во всех остальных лифтах, не подлежащих немедленной замене, — через три года. В большинстве случаев камеры станут эффективной превентивной мерой против откровенного вандализма и явных нарушений жильцами инструкции по эксплуатации лифта. Во-вторых, видеозаписи будут прямым доказательством при расследовании возникших инцидентов. В-третьих, камеры будут следить за тем, как владельцы лифтов и их подрядчики соблюдают все правила безопасности. За счет этой меры уровень аварийности сократится, и лифт прослужит дольше, считает Дмитрий Давыдов.

Комментарий Алексея Захарова:

Система видеонаблюдения в лифтах — крайне полезная функция. Технически уже сегодня каждый производитель предлагает вариант с видеокамерой. Практика показывает, что лифты, в которых есть видеофиксация, реже страдают от вандалов. Они действительно лучше защищены. К сожалению, видеофиксация в лифтах не носит обязательного характера. Видимо, дело в деньгах. Оснастить один или несколько лифтов — не так дорого, Но если мы говорим обо всей стране — это уже совсем иной порядок цифр.

Свои предложения по модернизации системы лифтового хозяйства России Дмитрий Давыдов направил и чиновникам. И уже получил их ответы. Начальник Управления государственного строительного надзора Ростехнадзора Александр Горлов в официальном письме Дмитрию Давыдову напомнил о том, что до 1 июля 2021 г. именно Ростехнадзор отвечал за обеспечение безопасной эксплуатации лифтов, запускал их в эксплуатацию после установки или ремонта, а также проводил расследование причин аварий. Однако после вступления в силу Федерального закона № 170-ФЗ контроль за соблюдением требований технических регламентов исключен как вид государственного контроля, в связи с чем Ростехнадзор прекратил проверять организации, занимающиеся эксплуатацией лифтов. Таким образом, сегодня столь важная область системы ЖКХ осталась, по сути, без контролирующего ведомства. Однако есть надежда на то, что так будет недолго: в том же письме Александр Горлов указывает, что в Правительство уже ушли предложения внести в законодательство изменения, которые наделяют президента и кабмин полномочиями по определению федерального органа, который получит функции надзора за лифтовым хозяйством.

Фото: Shutterstock

«Учитывая изложенное, отраженные в Вашем обращении предложения, направленные на повышение уровня безопасности при эксплуатации лифтов, рассмотрены и могут быть учтены при дальнейшем внесение изменений в законодательство Российской Федерации», - этой фразой заканчивается ответ Ростехнадзора на предложения автора проекта «20 идей».

Внедрение предложений автора проекта «20 идей по развитию России» очевидно сделает лифты в многоквартирных домах более безопасными и комфортными. Это станет серьезным вкладом в развитие лифтового хозяйства как важной части всей системы ЖКХ страны. Поэтому так важно, чтобы предложения Дмитрия Давыдова были поддержаны на государственном уровне.

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