Герои спецоперации «Z»: сержант ДНР Бородин был мастером бытовой техники, а теперь делает проходы в минных полях

Гвардии лейтенант Донецкой Народной Республики Дмитрий КОЛЕСНИЧЕНКО

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России и Народной милиции Донецкой Народной Республике дают самую высокую оценку.

«Мудрый не дерется нечаянно», - говорил воинам генералиссимус Александр Суворов. А еще русский полководец замечал: «На себя надежность - основание храбрости».

ИЗ ТАНКА ПРЯМОЙ НАВОДКОЙ ПО ДИВЕРСАНТАМ

Старший сержант Минобороны России Сергей КОРОЛЕВИЧ

«Экипаж танка под командованием старшего сержанта Сергея Королевича, действуя в составе батальонно-тактической группы, выполнял боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов от украинских националистов. Продвигаясь по заданному маршруту, старший сержант Сергей Королевич обнаружил группу вооруженных боевиков, готовивших засаду. Сергей принял решение сходу атаковать украинских радикалов. Внезапность и грамотное использование боевых возможностей вооружения и военной техники позволили старшему сержанту Королевичу и его экипажу, в ходе боя уничтожить реактивную систему залпового огня и до 20 националистов. Смелые и решительные действия старшего сержанта Сергея Королевича, а также умелое командование экипажем танка в бою, позволили безопасно продолжить движение войск».

Старший сержант Минобороны России Сергей КОРОЛЕВИЧ

ПОЗИЦИИ ВРАГА ТОЧНО КОЛЕТ «РАПИРОЙ»

Гвардии лейтенант Донецкой Народной Республики Дмитрий КОЛЕСНИЧЕНКО

«Исполняющий обязанности командира противотанковой артиллерийской батареи отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады 1 армейского корпуса Народной милиции Донецкой Народной Республики гвардии лейтенант Дмитрий Колесниченко родом с Донбасса. В Народную милицию ДНР он пришел добровольцем в 2014 году и находится на передовой с первых дней специальной военной операции. Ударами 100-мм противотанковых пушек «Рапира» артиллеристы ДНР, действуя преимущественно с закрытых позиций, поражают тяжелую технику противника, вскрывают взводные и ротные опорные пункты ВСУ. Только за несколько дней подчиненные лейтенанта Дмитрия Колесниченко, проявляя мужество и героизм уничтожили 4 неприятельских опорных пункта и подбили более десятка единиц украинской военной техники».

БЬЕТ УКРАИНСКИЕ ТАНКИ ПРЯМОЙ НАВОДКОЙ

Младший сержант Донецкой Народной Республики Антон ЧЕРНОВ

«Командир орудия противотанковой артиллерийской батареи отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады 1 армейского корпуса Народной Милиции Донецкой Народной Республики гвардии младший сержант Антон Чернов уже 4 года защищает землю Донбасса в рядах Народной милиции ДНР. Начал службу наводчиком, сейчас стал командиром противотанкового орудия. Артиллеристы, действуя вблизи линии соприкосновения, наносят удары по живой силе и технике противника, громят укрепленные позиции. На счету расчета орудия, которым командует гвардии младший сержант Чернов четыре украинских танка, которые артиллеристы уничтожили прямой наводкой».

Младший сержант Донецкой Народной Республики Антон ЧЕРНОВ

ВЫВЕЛ ТОВАРИЩЕЙ ИЗ ОКРУЖЕНИЯ

Сержант Донецкой Народной Республики Эдуард БОРОДИН

«До того, как вступить в ряды Народной Милиции Донецкой Народной Республики заместитель командира инженерно-саперного взвода 1 корпуса сержант Эдуард Бородин работал мастером по ремонту бытовой техники. Боевые действия на Донбассе, которая начала Украина, заставили его освоить военные специальности. Начинал служить в подразделении связи, а затем, прошел переподготовку и стал сапером. Инженерные подразделения ДНР, обеспечивая наступление союзных сил, проделывают проходы в минных полях противника, разминируют неразорвавшиеся боеприпасы, оставленные ВСУ укрепрайоны. В ходе специальной военной операции подразделение сержанта Бородина попало в окружение. Проявив выдержку и мужество, военнослужащий сумел вывести товарищей из окружения, тем самым сохранив им жизнь».