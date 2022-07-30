Ирина Шейк кусает локти: Брэдли Купер встречается с помощницей Хиллари Клинтон

Брэдли Купер расстался с Ириной Шейк в 2019 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались три года назад. С тех пор голливудский актер оставался один и не торопился заводить новые отношения. Купер считается одним из самых непубличных актеров Голливуда: он крайне редко попадается папарацци, стараясь скрывать перемены в личной жизни. Но теперь тайное стало явным: 47-летний Брэдли снова влюбился. Артист встречается с 46-летней Хумой Абедин – помощницей Хиллари Клинтон.

Пару застали пару на морском курорте Хэмптон в США. Влюбленные отправились ранним утром в пекарню, посчитав, что в такое время на них не обратят внимание. Однако очевидцы рассказали изданию Page Six, что Брэдли и Хума обнималась, пока ждала заказ. А на выходе из булочной Купер нежно поцеловал подругу.

Говорят, что роман пары длится уже несколько месяцев. Познакомила актера и политическую активистку главный редактор Vogue Анна Винтур.

- Анна — близкая подруга Брэдли и обожает Хуму. Она решила, что из них получится прекрасная пара, ведь у них схожие ценности. Купер и Абедин встречаются уже несколько месяцев и держат это втайне, - сообщил инсайдер Page Six.

47-летний Брэдли встречается с 46-летней Хумой Абедин – помощницей Хиллари Клинтон. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пикантности этому роману добавляет тот факт, что Хума пока официально замужем. Она уже подала на развод, но процесс затянулся из-за финансовых споров.

А ведь еще в прошлом году ходили слухи, что Брэдли и Ирина Шейк вновь сойдутся. Их то и дело видели вместе: они посещали вдвоем детские праздники своей дочери Леи и то и дело уединялись в квартире Купера. Но, видимо, былые чувства между ними все же угасли.

После расставания с Купером Ирина не была замечена в серьезных отношениях. Хотя ей приписывали роман с экс-супругом Ким Кардашьян Канье Уэстом. В июне прошлого года западные таблоиды разразились сенсационной новостью: рэпер встречается с русской супермоделью. Папарацци сфотографировали пару вместе на Лазурном берегу. Впрочем, спустя пару месяцев появились слухи об их расставании. Окружение музыканта поведало, что Ирина и Канье встречались около пяти месяцев, их чувства якобы сгубили слишком насыщенные рабочие графики.

Сама Ирина слухи об отношениях с Уэстом не подтвердила, но и не опровергла. В интервью журналу HighStyle модель ответила на расспросы максимально уклончиво.

- Завтра пойдет слух, что я встречаюсь со своим швейцаром, и что тогда? – саркастически спросила Ирина. - А потом, послезавтра, будет кто-то другой. Послушайте, в моей личной жизни всегда что-то происходит, просто я стараюсь держать это при себе.